Milioane de euro pentru Universitatea Craiova. Cât câștigă la victorie în Conference League și câți bani oferă UEFA pentru un egal

Universitatea Craiova e aproape de debutul în grupele Conference League, iar a treia competiție europeană, la nivel de cluburi, poate să le aducă oltenilor sume frumoase pentru a-și completa bugetul.
02.10.2025 | 18:09
Milioane de euro pentru Universitatea Craiova Cat castiga la victorie in Conference League si cati bani ofera UEFA pentru un egal
Ce sume pot câștiga oltenii din Conference League

Trupa lui Mirel Rădoi se confruntă cu Rakow, în deplasare, și ar putea să câștige, în cazul unei victorii, 400.000 de euro. Un egal în confruntarea din Polonia va aduce echipei lui Mihai Rotaru 133.000 de euro.

Sumele pe care Universitatea Craiova le poate câștiga din Conference League

Calificarea în grupa principală din Conference League le-a adus celor de la Universitatea Craiova nu mai puțin de 3.170.000 de euro, însă în cazul unor rezultate bune, aceștia ar putea să beneficieze de alte sume importante.

Pe lângă cei 400.000 de euro la victorie și 133.000 de euro la egal, clasarea finală va fi și ea remunerată de cei de la UEFA. Dacă termină între primele 8 echipe, craiovenii urmează să primească 400.000 de euro. Suma se micșorează în cazul unei clasări în pozițiile 9-24 și ajunge la 200.000 de euro. Dacă parcursul formației pregătită de Mirel Rădoi se va dovedi a fi unul excepțional, atunci în visteria clubului, dacă trece în optimi, mai intră 800.000 de euro în plus.

UEFA le dă echipelor din Conference League, calificate în sferturile de finală și în semifinale câte 1,3 milioane de euro, respectiv 2,5 milioane de euro. Finalista încasează 4 milioane de euro, în timp ce câștigătoarea competiției încasează 7 milioane de euro din partea forului continental. Sumele sunt importante, mai ales în contextul fotbalului românesc, unde investițiile nu se compară cu cele făcute în fotbalul din Vest.

Adversarii Universității Craiova în Conference League

Craiova debutează în Conference League contra celor de la Rakow, echipă care nu demult a câștigat campionatul în Polonia. Al doilea meci va fi pe teren propriu, cu armenii de la Noah, confruntare cea mai facilă când vorbim de valoarea pe hârtie a adversarilor. Urmează meciul din deplasare, cu Rapid Viena, după care în Bănie vine Mainz. Nemții nu au amintiri plăcute de la ultima vizită în România, când Gaz Metan Mediaș îi elimina din Europa League.

Formația patronată de Mihai Rotaru va avea un alt duel tare în Bănie – cu Sparta Praga – echipă pentru care joacă foștii fotbaliști de la Rapid, Albion Rrahmani și Ermal Krasniqi. Toată aventura se va încheia cu o deplasare la Atena, pentru meciul cu AEK, pe 18 decembrie, cu doar câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă.

Conference League: care sunt favoritele la câștigarea competiției

Conform specialiștilor, favoritele la câștigarea Conference League ar fi Crystal Palace, echipă din Premier League, Fiorentina, din Serie A, Strassbourg, din Ligue 1, dar și Mainz, din Bundesliga, formație cu care Universitatea Craiova va da piept. Finala actualului sezon va fi pe 27 mai, pe stadionul celor de la RB Leipzig, arenă care are o capacitate de 45.228 de locuri.

Anul trecut, Chelsea a câștigat competiția, după o finală, 4-1, cu Real Betis. De la înființare, triumful și l-au mai trecut în palmares AS Roma, West Ham și Olympiakos.

