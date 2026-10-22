Milioane de lei din bani publici pentru Bihorul lui Ilie Bolojan! Buget uriaș, performanțe puține pentru echipa de fotbal din Oradea

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Liga 2 este, fără doar și poate, campionatul în care forța echipelor este dată de finanțările publice. Dacă în SuperLiga finanțările private domină competiția, eșalonul secund supraviețuiește și se dezvoltă în special prin aportul municipalităților sau al Consiliilor Județene. Oradea, Timișoara, Chiajna, sau Steaua, oriunde privim, banul public asigură supraviețuirea sau împinge clubul spre playoff. După caz.

Municipalitatea si Consiliul Județean duc FC Bihor spre liga 1

, iar povestea sa este cât se poate de reprezentativă pentru fotbalul de eșalon secund din România prin natura surselor de venit. Diferența o fac cuantumul sumelor și, desigur, modul în care ele sunt gestionate.

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Înaintea etapei a unsprezecea, FC Bihor se află pe locul… 11 în clasamentul ligii secunde, dar obiectivul clubului în acest sezon este playoff-ul. „Obiectivul este să încercăm să ajungem din nou în play-off.” – aceasta a fost declarația lui Erik Linkar, antrenorul orădenilor, declarație oferită la startul pregătirilor pentru noul sezon.

Un obiectiv firesc, de altfel. În sezonul trecut, 2025/26, FC Bihor a terminat pe locul 4, dar nu a putut disputa barajul: pe 18 mai 2026, clubul a anunțat oficial respingerea dosarului de licențiere, inclusiv în apel. Nu doar clasarea din sezonul trecut obligă clubul la performanță însă, ci și confortul financiar asigurat clubului fanion al județului Bihor. FC Bihor funcționează prin Asociația Club Sportiv Fotbalistic Oradea, care are trei membri asociați, potrivit site-ului oficial al clubului:

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Municipiul Oradea

Consiliul Județean Bihor

Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune — APTOR

Juridic, este o asociație de drept privat, fără scop patrimonial. Denumirea „FC Bihor Oradea”, sigla și culorile sunt deținute de Municipiul Oradea.

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Noul FC Bihor – proiect lansat in 2022

În 2022, Primăria Oradea (condusă de Florin Birta) și Consiliul Județean Bihor ( ), și-au propus reorganizarea clubului, în vederea relansării FC Bihor ca echipă reprezentativă a orașului și județului. Vechiul FC Bihor intrase în faliment în ianuarie 2016. Ulterior, proiectul CAO a oferit o structură prin care fotbalul orădean a continuat să se dezvolte, ajungând în Liga a III-a. În 2021, așadar, municipalitatea a decis să readucă numele FC Bihor în competiții.

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La prezentarea proiectului din 8 august 2022, autoritățile și noul președinte, Sándor Kulcsár au anunțat că își propun promovarea în liga 1 într-un orizont de 5 ani, interval corelat cu proiectul noului stadion. Doar că noul stadion din Oradea are lucrările programate să înceapă din 2027 și finalizare estimată în 2029. Ceea ce înseamnă că fie corelarea promovării cu finalizarea stadionului nu mai este de actualitate, fie orizontul de 5 ani pentru promovare va fi extins. În ciuda acestor nesincronizări, membrii asociați ai grupării orădene (Municipalitatea și, respectiv, Consiliul Județean) asigură un buget generos pentru liga secundă.

2026 – 8.5 milioane lei bugetați de la Municipalitate si Consiliul Judetean

În 2024, conform rapoartelor financiare postate pe site-ul clubului, FC Bihor a înregistrat venituri totale în valoare de 7,7 milioane lei, din care 6,2 milioane lei au provenit din subvenții (aproximativ 80% din total).

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În 2025, veniturile totale înregistrate au crescut la 13,6 milioane lei, cu 8,7 milioane lei proveniți din subvenții (64%). 7,7 milioane lei au venit de la Municipiul Oradea, în timp ce Consiliul Județean a contribuit cu 1 milion. Cheltuielile, pe de altă parte, s-au ridicat la peste 15 milioane lei, cea mai mare pondere în cheltuieli fiind deținută, evident, de salarii:

Salarii jucători 2025: 6.779.444 lei

Salarii antrenor 2025: 361.301 lei

În 2026, HCL 218/30.04.2026 stabilește un buget de 18,6 milioane lei pentru FC Bihor, fixând cotizația municipala la 7 milioane lei, iar cotizația Județului Bihor la 1,5 milioane lei. FC Bihor – buget 2026

Conform bugetului, o mare parte din sume ar trebui să provină în 2026 din sponsorizări ale mediului privat de afaceri – 6,7 milioane lei. În 2025, sponsorizările înregistrate de club s-au ridicat la aproape 4 milioane lei, ceea ce înseamnă că 2026 ar trebui să fie un an mai bun din acest punct de vedere.

Selina Grup este sponsorul principal al FC Bihor în sezonul 2026/27. Selina, un grup privat de construcții din Bihor, are contracte de lucrări cu Municipiul Oradea și cu Consiliul Județean Bihor. Clubul afișează și parteneriate cu VIVA Chips, Marty Restaurants, Interioo, BMV Tours și Izvorul Minunilor, fără a publica însă separat contribuțiile acestora.