Milioane de pensii din România nu se mai impozitează de la 1 octombrie. Care sunt românii vizați de măsură

Vești bune de la Guvern: milioane de pensii din România nu se mai impozitează de la 1 octombrie. Care sunt cetățenii vizați de măsură

La mijlocul lunii august, . Poșta Română a distribuit deja mare parte a deciziilor de recalculare a pensiilor.

Oficial, guvernanții au anunțat că peste 82% dintre pensii au fost majorate în urma recalculării. Doar în jur de 800.000 de pensionari din țară nu au primi bani în plus la venit.

Concomitent cu majorarea pensiilor, milioane de români au trecut de pragul de 3.000 de lei venit și astfel au intrat în categoria persoanelor eligibile de aplicarea unui impozit de 10%.

Dată fiind această situație, și pentru a scuti milioane de seniori de la plata impozitului, Executivul a decis să crească pragul de impozitare. Luni seara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a spus că de la 1 octombrie 2024 va crește substanțial pragul de impozitare a pensiilor.

Astfel, potrivit reprezentantului Guvernului, pragul de impozitare a pensiilor va creşte de la 2.000 de lei, cât este în prezent, la 3.000 de lei. Ulterior, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a subliniat că prin această măsură se va înregistra o creștere medie de 100 de lei.

”Am analizat cu premierul Marcel Ciolacu în această seară (n.r. luni, 26 august) situația și am decis ca începând cu 1 octombrie, ziua persoanelor vârstnice, nicio pensie din sistemul public sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată.

Pot să spun că este o decizie a guvernului, în urma întâlnirii pe care am avut-o la guvern, la inițiativa premierului Marcel Ciolacu” a declarat Simona Bucura-Oprescu, luni, la .

De la 1 octombrie, impozitul va reprezenta 10% din diferența ce depășește 3.000 de lei. Măsura prezentată de ministrul Muncii vine într-o perioadă cu , în urma recalculării.