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Ce nu s-a văzut la TV: milioane de români au ratat momentul acesta! Puțini știu că Argentina a avut, de fapt, doi eliminați în finala CM 2026. Gesturi sălbatice și roșu arătat de arbitru

Scene violente după fluierul final al finalei CM 2026. Argentinienii și-au ieșit din minți și au mai văzut un cartonaș roșu. Cine a fost eliminat după un gest violent.
Mihai Dragomir
20.07.2026 | 06:05
Ce nu sa vazut la TV milioane de romani au ratat momentul acesta Putini stiu ca Argentina a avut de fapt doi eliminati in finala CM 2026 Gesturi salbatice si rosu aratat de arbitru
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Eliminare în tabăra Argentinei după fluierul final CM 2026. Foto: Hepta.
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Incidentele violente imediat după încheierea Finalei Campionatului Mondial din 2026, câștigată de Spania cu 1-0 în fața Argentinei. Mijlocașul sud-american Leandro Paredes a fost eliminat de arbitru după un gest îngrozitor. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Leandro Paredes a primit cartonașul roșu din cauza unui comportament extrem de agresiv după finala CM 2026

Finala CM 2026 a fost disputată de Spania și Argentina, iar ibericii s-au impus cu 1-0 în prelungiri câștigând astfel marele trofeu. Sărbătoarea de după fluierul final a fost umbrită însă de mai multe scene violente petrecute chiar pe suprafața de joc a stadionului MetLife.

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Introdus pe teren la pauză, Paredes primește în minutul 52 un cartonaș galben pentru că l-a lovit intenționat pe Rodri. În minutul 90+7, comite un fault foarte dur la marginea propriului careu, dar scapă de o eliminare dictată în timpul regulamentar de joc. După fluierul final, iritat de înfrângere, Paredes îl prinde de gât pe spaniolul Eric Garcia.

Când colegul acestuia, Gavi, intervine pentru a-l apăra, Paredes îl pune la pământ printr-un procedeu violent și îl lovește peste față. Unul dintre arbitrii asistenți observă întreaga scenă, iar Paredes primește direct cartonașul roșu, chiar dacă partida era deja încheiată. Leandro Paredes este un jucător recunoscut în fotbalul mondial nu doar pentru calitățile sale tehnice, ci și pentru temperamentul său vulcanic, stilul de joc extrem de agresiv și tendința de a provoca adversarii.

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De-a lungul carierei sale, el a fost în centrul mai multor momente tensionate. Cel mai răsunător s-a petrecut în sferturile Mondialului din 2022, când, în minutul 88, după un fault dur asupra lui Nathan Aké, Paredes a șutat violent cu mingea direct spre banca de rezerve a Olandei. Gestul său a declanșat atunci o încăierare generală pe teren.

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Enzo Fernadez, primul eliminat din tabăra Argentinei în finala CM 2026

Erou în semifinala câștigată cu 2-1 în fața Angliei, Enzo Fernadez a trecut în tabăra opusă la finala CM 2026. El a văzut cartonașul roșu, lăsându-și echipa în inferioritate numerică. Slavko Vincic nu l-a iertat pe mijlocașul sud-american pentru un fault dur, arătându-i al doilea cartonaș galben.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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