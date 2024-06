Milioane de români resimt beneficiile scăderii inflaţiei. Măsurile PSD au dus la reducerea dobânzilor şi creşterea puterii de cumpărare

Măsurile implementate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu generează efecte benefice și în sectoare indirect vizate. a românilor au impactat pozitiv și sectorul de creditare, unde cei cu împrumuturi vor plăti mai puțin pentru următoarele rate.

Rata inflației este în scădere după măsurile impuse de Guvern

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), inflația a scăzut continuu de la revenirea PSD la guvernare, ajungând la 5,1% în mai 2024, o reducere semnificativă de la peste 10%, cât era la preluarea mandatului de către Marcel Ciolacu.

În plus, lichiditățile de pe piața bancară cresc constant datorită Aceste condiții au condus la o reducere a dobânzilor la credite și a indicilor IRCC, ROBOR și Euribor, care scad după creșterile abrupte din ultimii doi ani.

De la 1 aprilie, IRCC a scăzut la 5,90%, iar de la 1 iulie va fi 5,86%. ROBOR-ul la 3 luni a coborât de la 6,31% la 6,11%, iar Euribor a pierdut o zecime, situându-se la 3,9%.

Aceste evoluții sunt avantajoase pentru românii cu credite, deoarece vor plăti rate mai mici. „Și sunt șanse mari ca sumele economisite să fie din ce în ce mai mari, în condițiile în care inflația coboară sub ținta asumată de Premierul Marcel Ciolacu, de 5%, o astfel de valoare urmând să atragă și o diminuare a dobânzii cheie a Băncii Naționale a României, care este în momentul de față de 7%.”, se arată într-un comunicat al PSD.

BNR estimează o scădere a inflației sub 5% la finalul anului

Banca Națională a României a revizuit în scădere prognoza de inflație pentru finalul acestui an la 4,7%, de la 4,8%, și estimează o inflație de 3,5% pentru sfârșitul lui 2025, conform ultimului raport al guvernatorului Mugur Isărescu. „Aceste date sugerează și un drum ferm către stabilizare economică după perioade de volatilitate.”

Scăderea indicilor bancari și creșterea salariilor, datorită măsurilor Guvernului PSD, au dus la o creștere semnificativă a numărului de credite noi accesate de români.

Datele BNR arată că în primul trimestru din 2024, volumul finanțărilor noi a atins un nivel istoric de circa 4,2 miliarde de lei în martie, aproape de 2,5 ori mai mare față de aceeași lună din 2023, când împrumuturile de consum noi ale populației au fost de 1,7 miliarde de lei.

„Eu am preluat o inflaţie de, cred, 10,3 la sută. Am ajuns acum la o inflaţie de 5,8-5,9. Este evident că suntem într-un trend descendent. Sunt ferm convins că spre sfârşitul anului, categoric, va fi o inflaţie sub cinci la sută. De fapt, şi BNR a prognozat acest lucru. Ce e cel mai îmbucurător este creşterea economică estimată şi pe anul acesta, dar mai ales pe anul viitor. România a reuşit să nu intre în recesiune”, a spus premierul Marcel Ciolacu.