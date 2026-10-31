Milioane pentru Răzvan Burleanu! Suma uriașă pe care șeful FRF o va încasa dacă ar deveni președinte al FIFA

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Mandatul actual al lui Gianni Infantino (președintele în funcție al FIFA) se încheie la Congresul electoral FIFA din 18 martie 2027, care va avea loc la Rabat, în Maroc. El a fost reales pe 16 martie 2023 pentru perioada 2023–2027. Infantino și-a anunțat deja candidatura pentru încă un mandat, care, în cazul realegerii sale, va acoperi perioada 2027–2031. FANATIK s-a documentat și vă oferă toate informațiile relevante pe subiect, mai ales în contextul în care

Câți bani ar putea câștiga Răzvan Burleanu dacă va deveni președintele FIFA

Din punct de vedere juridic, FIFA este o asociație de drept elvețian, cu sediul la Zürich, fondată în 1904. Are caracter nonprofit; desigur, poate obține venituri și excedente financiare (și, slavă Domnului, chiar obține!), dar acestea sunt destinate funcționarii și dezvoltării organizației, nu distribuirii unor dividende către acționari ca într-o societate comercială obișnuită.

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Funcțional, FIFA este organismul internațional care coordonează și reglementează fotbalul la nivel mondial. Organizația reunește 211 federații naționale, iar membrii săi direcți sunt federațiile (inclusiv Federația Română de Fotbal). FIFA operează la nivel Mondial, în timp ce UEFA este organismul care gestionează fotbalul european și organizează competiții precum EURO și Champions League. Autoritatea supremă în cadrul FIFA este Congresul federațiilor membre. Următorul congres este cel de la Rabat, din martie anul viitor, care va alege și următorul președinte FIFA.

Cele mai importante atribuții ale FIFA sunt organizarea competițiilor (Cupa Mondială masculină și feminină, competiții mondiale pentru juniori, cluburi, futsal și fotbal pe plajă), reglementarea fotbalului internațional (stabilește cadrul privind statutul și transferurile jucătorilor, activitatea agenților și alte aspecte ale fotbalului) și stabilește calendarul competițional. Are (evident) și atribuții administrative în în soluționarea litigiilor, administrarea veniturilor și finanțarea și dezvoltarea fotbalului.

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Care sunt veniturile și profiturile FIFA

Am spus administrarea veniturilor și finanțarea fotbalului? Ei bine, da. UEFA este practic o multinațională cu fotbalul trecut la rubrica “obiect de activitate”. O multinațională care înregistrează venituri comparabile cu nume mari din business-ul mondial. În 2022, an de Cupă Mondială, FIFA a înregistrat venituri de 5,7 miliarde dolari, cu profituri de peste 2 miliarde, sume la care Ferrari sau Levi Strauss privesc cu admirație.

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An Venituri totale Rezultat net — profit/pierdere 2022 5.769,2 milioane USD +2.367,9 milioane USD 2023 1.169,6 milioane USD −390,5 milioane USD 2024 482,7 milioane USD −611,9 milioane USD 2025 2.661,4 milioane USD −262,8 milioane USD

Așadar, venituri de peste 10 miliarde în ultimii 4 ani. De ce sunt pierderi în anii dintre Mondiale? FIFA suportă anual cheltuielile pentru competiții, dezvoltarea fotbalului și administrație, în timp ce cea mai mare parte a veniturilor este recunoscută în anul Cupei Mondiale masculine. FIFA spune explicit că primii trei ani ai ciclului produc, structural, rezultate negative, compensate de rezultatul pozitiv din al patrulea an. De aceea, pentru a evalua financiar activitatea FIFA trebuie să analizăm un ciclu complet de 4 ani.

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Condițiile de candidatură

Un candidat la președinția FIFA trebuie să îndeplinească atât condiții de susținere și experiență în fotbal, cât și criterii de integritate. Ele sunt clar stipulate în statutul FIFA.

Propunere din partea unei federații membre

Susținerea a minimum cinci federații

Experiență recentă în fotbal (minim 2 ani, jucător sau oficial)

Depunere în termen a dosarului de candidat

Verificarea eligibilității

Funcția de conducător într-o federație reprezintă una dintre modalitățile de a îndeplini criteriul de experiență, termenul comunicat pentru scrutinul din 18 martie 2027 este 18 noiembrie 2026. Verificarea eligibilității este realizată de așa numitul Review Committee, potrivit Regulamentului de guvernanță.

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Care sunt potențialii candidați la funcție de președinte FIFA

Evident, , cel care a anunțat deja la Congresul FIFA din luna aprilie că va solicita un nou mandat. Lista de potențiali contra-candidați este lungă și o vom împarți în 3 categorii: persoane care și-au anunțat deja candidatura, nume vehiculate, dar fără candidatură anunțată până în acest moment și nume discutate anterior, dar care au refuzat sau nu mai sunt considerate variante active de presa internațională.

Candidaturi anuntate

Ramon Vega — fost internațional elvețian, fost jucător la Tottenham și Celtic, ulterior activ în domeniul financiar. Și-a anunțat intenția pe 7 octombrie, propunând reformarea conducerii FIFA și refacerea încrederii în organizație.

Jean Crépin Soter Nyamsi — camerunez, cadru didactic și conducător de club; fost aspirant la președinția federației cameruneze. A prezentat la Paris, pe 28 octombrie, programul „FIFA Révolution 2027”: transparență, redistribuirea resurselor și autonomie pentru federații. Nu este insa clar daca va avea sustinerea necesara pentru a candida.

Nume vehiculate sau abordate, fără candidatură anunțată

Răzvan Burleanu — președintele FRF, membru al Consiliului FIFA. Este inclus între variantele europene analizate de opoziția față de Infantino. Materialul l’Equipe amintește că fusese discutat anterior și ca posibil succesor al lui Čeferin la UEFA.

Sándor Csányi — președintele Federației Ungare, vicepreședinte FIFA. Apare în aceeași analiză. Sunt evidențiate relațiile sale internaționale, aprecierea colegilor și posibilitatea de a-și finanța personal campania.

Fernando Gomes — fost președinte al Federației Portugheze, președintele Comitetului Olimpic Portughez. A treia variantă din analiza L’Équipe. Publicația îi evidențiază relațiile din afara Europei, popularitatea și cunoașterea a cinci limbi.

Arsène Wenger — fostul antrenor al lui Arsenal, director pentru dezvoltarea fotbalului mondial la FIFA. Nume promovat de o parte a opoziției. Pe 29 octombrie, Philippe Diallo, președintele federației franceze, i-a evidențiat legitimitatea sportivă și notorietatea internațională, precizând că decizia îi aparține lui Wenger.

Luís Figo — fost internațional portughez, consilier UEFA. Sky Sports îl include între variantele discutate. A criticat conducerea FIFA și a cerut demisia lui Infantino.

Lise Klaveness — președinta Federației Norvegiene, fostă internațională și jurist. Una dintre vocile critice față de Infantino. L’Équipe a discutat posibilitatea candidaturii sale, iar relatări ulterioare spun că a fost abordată. Ea a indicat că o candidatură personală nu era pe agenda sa.

Nume discutate anterior, dar care au refuzat sau nu mai sunt considerate variante active

Victor Montagliani — canadian, președintele CONCACAF și vicepreședinte FIFA. L’Équipe îl prezenta în septembrie drept principala variantă a opoziției. În octombrie, presa a relatat că preferă să solicite un nou mandat la CONCACAF.

Șeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa — din Bahrain, președintele Confederației Asiatice, fost adversar al lui Infantino la alegerile din 2016. A fost vehiculat ca alternativă, dar pe 23 octombrie și-a exprimat sprijinul pentru realegerea lui Infantino, marcând schimbarea poziției conducerii AFC.

Nasser Al-Khelaïfi — președintele PSG și al organizației European Football Clubs. A fost prezentat ca posibil candidat cu influență atât în Europa, cât și în Asia. La 29 septembrie, a declarat public că nu are interesul sau ambiția de a conduce FIFA.

Aleksander Čeferin — președintele UEFA. Principal opozant instituțional al lui Infantino, dar a precizat că nu este interesat de funcție și că va sprijini găsirea unui alt contracandidat.

Michele Kang — femeie de afaceri americană de origine sud-coreeană, conducătoarea OL și investitoare importantă în fotbalul feminine. Potrivit informațiilor atribuite L’Équipe, a fost abordată pentru a reprezenta o alternativă la conducerea actuală, însă a declinat propunerea.

Cum este recompensat președintele FIFA? Cum arată pachetul de beneficii?

Ei bine, pachetul este la nivelul unui CEO global de multinațională de top. Pentru că exact asta este FIFA – o multinațională de top Conform site-ului oficial FIFA, președintele Gianni Infantino a încasat în 2025 un total de 4.824.000 franci elvețieni (brut, înainte de impozitare):

Salariu de bază brut – 2.600.000 CHF

Bonus brut – 2.200.000 CHF

Indemnizație forfetară – 24.000 CHF

În 2024, tot site-ul FIFA ne spune că totalul acestor trei componente a fost de 4.274.000 CHF. Pachetul conține însă și contribuții sociale, pensie și asigurare de accidente, mașină și locuință de serviciu, sau cheltuieli de școlarizare pentru copii.

Când vorbim despre o organizație cu venituri de peste 10 miliarde dolari în ultimii 4 ani și astfel remunerată, este evident că poziția de președinte suscită un interes enorm. Dar este la fel de clar că pentru a fi un candidat cu șanse reale e nevoie de susținere și de un sistem de alianțe bine pus la punct. Un mecanism similar celui din politică. Până pe 18 noiembrie vom vedea cine sunt cei care își vor fi construit un astfel de sistem și vor intra în luptă directă cu cel aflat “la putere” – Gianni Infantino. Puțintică răbdare, așadar…