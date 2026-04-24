Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți

Compania de stat Transgaz are de încasat o datorie de peste 30 de milioane de euro de la gigantul rusesc Gazprom, sumă pentru care cele două companii se judecă la Curtea de Arbitraj de la Geneva. Datoria este veche de câțiva ani, timp în care Gazprom nu a efectuat nicio plată către compania românească. În ciuda procesului, Transgaz nu are speranțe că-și va recupera creanța și a dat acești bani ca fiind deja pierduți, cel puțin din punct de vedere contabil. Pentru că vorbim de o companie unde statul român este acționar majoritar, neachitarea acestor creanțe implică direct o pierdere pentru bugetul de stat al României.

Zeci de milioane de euro datorate de ruși unei companii de stat din România

Raportul pentru anul 2025 al companiei de stat Transgaz, gigantul care administrează infrastructura de gaze naturale a României, cuprinde o cifră îngrijorătoare. Compania are de recuperat datorii de peste un miliard de lei, o sumă care depășește profitul net al companiei care s-a situat la 788,5 milioane lei. O parte considerabilă din această sumă, circa 170 de milioane lei, reprezintă o creanță datorată de către gigantul rusesc Gazprom.

Datoria este veche de câțiva ani și provine dintr-un contract istoric, încheiat în 1999, privind tranzitul pentru gazul rusesc pe firul 3 al conductei Isaccea-Negru Vodă. Contractul a fost reziliat în anul 2020, însă compania rusească a rămas cu facturi neachitate în valoare de 23 milioane euro (114,8 milioane lei). Între timp valoarea datoriei a crescut la 155 de milioane lei la finalul lui 2024 și apoi 170 de milioane la finalul lui 2025, aproximativ 34 milioane euro, iar compania românească s- pentru recuperarea creanței.

„La data de 24.12.2020, s-a semnat Acordul de Încetare a Contractului istoric pe conducta de tranzit T3, între SNTGN Transgaz S.A. și Gazprom Export LLC pe perioada 01.12.2020 – 31.12.2023, prin care se asigura încasarea sumelor rămase de achitat din contractul istoric și se permite rezervarea capacităților de transport pe puncte de intrare/ieșire în/din SNT și pe conductele de transport internațional.

În categoria creanțe tranzit sunt prezentate facturile emise în baza Acordului de Încetare a Contractului istoric ulterior lunii octombrie 2022, facturi care nu au fost achitate de Gazprom Export LLC și pentru care Transgaz a inițiat proceduri juridice necesare recuperării debitului restant înregistrat”, se arată în raportul financiar al Transgaz pentru anul 2025.

Banii de la ruși, considerați pierduți

Raportat la creanțele de 1,04 miliarde de lei, suma totală a facturilor emise pe care compania nu le-a încasat încă la data bilanțului, partea și mai gravă este că peste 60% din acești bani sunt considerați pierduți sau foarte greu de recuperat. Concret, din datoriile totale de un miliard de lei

Cifrele din raportul anual al Transgaz arată detaliat care sunt creanțele date ca și pierdute de către compania de stat românească. Este vorba de creanțe de tranzit, în valoare de 169 milioane de lei. Aici intră în special datoria Gazprom Export. Transgaz a marcat întreaga sumă ca fiind incertă, cu o depreciere de 100%.

Clienți în insolvență (209,1 mil. lei): de asemenea, depreciere de 100%. Odată ce un client intră în insolvență, șansele de recuperare sunt minime, iar reglementările contabile (IFRS 9) obligă compania să recunoască pierderea imediat. Creanțe părți afiliate (213,9 mil. lei): aici situația este mai bună, pentru că doar 68,2 milioane lei sunt depreciați (aprox. 32%), restul de 145 milioane lei sunt considerați recuperabili. Merită subliniat că o parte din aceste datorii sunt legate de Eurotransgaz (Republica Moldova). Transgaz a investit masiv în Moldova (vestita conductă Ungheni-Chișinău), iar recuperarea banilor de acolo depinde de stabilitatea politică și economică a vecinilor noștri, fiind un risc strategic asumat de statul român, nu doar unul comercial.

Practic, Transgaz se așteaptă să poată încasa doar 386 de milioane lei, restul de 660 de milioane de lei (deprecierea) reprezintă bani „blocați” în litigii, insolvențe sau clienți rău-platnici. Pentru creanțele pentru care scadența a depășit 150 de zile, , Transgaz aplică o rată de pierdere de 100%. Practic, cel puțin din perspectivă contabilă, banii sunt considerați ca fiind deja pierduți.

Gazprom, cel mai mare datornic la Transgaz

Datele celor de la Transgaz confirmă că rușii de la Gazprom sunt cel mai mare datornic al companiei. Pe locul secund în topul datornicilor se află Electrocentrale Constanța, cu un sold de 104 milioane lei la finalul anului trecut. Totuși, în 2024, datoria furnizorului de energie termică din Constanța era de 106 milioane, întreaga suma fiind provizionată. În 2025, deși datoria a rămas mare (104,2 mil. lei), ajustarea a scăzut la 79,2 mil. lei, ceea ce sugerează fie o recuperare parțială, fie o reevaluare a riscului de neîncasare pentru o parte din sumă.

Ceilalți datornici menționați, OMV Petrom, E.ON, ENGIE, deși au solduri mari (între 61 și 102 milioane lei), în dreptul lor apare ajustare zero. Acest lucru indică faptul că aceștia sunt clienți buni platnici, iar Transgaz consideră că își va încasa banii de la ei fără probleme, nefiind necesară punerea deoparte a unor sume de rezervă. Doar cei 170 de milioane lei, datorați de către Gazprom au fost scăzuți din profitul companiei, pierderea lor fiind înregistrată în contabilitate ca certă.

Trebuie subliniat că cei de la Transgaz speră să câștige în instanță acești bani în condițiile în care conflictul din Ucraina a determinat un val de litigii la adresa gigantului rus (în martie 2026, o instanță elvețiană a dat o decizie finală prin care Gazprom trebuie să plătească 1,4 miliarde dolari datorii de tranzit către Ucraina). Compania rusă a devenit în doar câțiva ani, odată cu închiderea parțială a pieței europene pentru gazul rusesc (înainte de 2022 era sponsorul oficial al Ligii Campionilor), de la pușculița Kremlinului într-o companie care a avut nevoie de subvenții masive pentru a supraviețui.

După pierderile istorice din 2022 și 2023, ce au însemnat zeci de miliarde de dolari, compania rusească a anunțat în 2025 un profit net de 120 milioane euro – practic, vorbim de o sumă mai mică decât ce a anunțat Transgaz. Mai mult, Transgaz a reușit să obțină un profit de 788 milioane lei ștergând din bilanț datoria Gazprom. Practic, compania de stat românească arată că este suficient de puternică încât își permite să ignore, cel puțin contabil, un gigant care acum câțiva ani făcea legea pe piețele de energie din Europa.