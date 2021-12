Mărturii cutremurătoare din perioada comunismului făcute de un celebru milionar: ”Mi-au spus că sunt ca și mort. Șase luni am stat în spital”

Nick Rădoi are acum o afacere de milioane de dolari în America, însă viața lui nu a fost întotdeauna numai lapte și miere. Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, afaceristul a făcut retrospectiva anilor din Epoca de Aur, din punctul său de vedere. Atunci când avea doar 18 ani, a fost luat în vizorul comuniștilor, iar viața i s-a schimbat total. Averea i-a fost confiscată și familia Radoi a fost trimisa peste hotare.

Nick Rădoi: ”Mi-au spus că sunt ca și mort. Șase luni am stat în spital”

Afaceristul ne-a povestit cum, în anii ’70, a ajuns în ”țara tuturor posibilităților”, drumul către America fiind unul extrem de greu, plin cu bătăi și o perioadă petrecută într-un lagăr din Italia.

”Tata era împotriva regimului, iar comuniștii au pus ochii pe noi. Țin minte și acum că au venit și ne-au luat de acasă și ne-au arestat. L-au bătut pe tata, iar când a venit rândul meu să mă bată mi-au spus că sunt ca și mort. Tata mi-a spus să nu semnez nicio hârtie. Cum nu aveam împliniți 18 ani, m-au ținut în celulă și m-au bătut până nu am mai știut de mine, șase luni am stat în spital. Un avocat a văzut cazul nostru și într-un final pe mine m-au eliberat, iar pe tata l-au dus la Timișoara, iar la scurt timp Ceaușescu a dat ordin să ne dea afară din țară.”, a declarat Nick Rădoi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Nick Rădoi: ”Ne-au luat tot ce aveam, ne-au aruncat într-un autobuz și ne-au expulzat în Italia”

În momentul în care a fost expulzata, familia Rădoi nu au putut să-și ia nimic din averea pe care o strânsese până în acel moment. Nick Rădoi își amintește și acum faptul că a reușit cu greu să își ia doar două bagaje cu câteva lucruri, pentru a putea trăi o perioadă.

”Tata era un om cu bani, avea o afacere, noi o duceam foarte bine din punct de vedere material și niciodată nu am fi plecat din România. Ne-au luat tot ce am avut, casă, mașini, tot. Tata se ocupa și cu creșterea oilor, aveam 500 de animale și scoteam mulți bani de pe urma lor. Avem de toate. Noi am făcut două bagaje, ne-au aruncat într-un autobuz și ne-au expulzat în Italia. Am stat în lagăr în Italia aproape 8 luni, timp în care am cerut azil politic în America. Așa am ajuns, în decembrie 1980, în New York.”, ne-a mai povestit milionarul.

Și-a furat soția de acasă și au fugit în California

După o perioadă petrecută în New York, Nick Rădoi a plecat în California, dar nu singur, ci împreună cu soția sa, care era încă minoră în acea perioadă. Deși părinții fetei s-au opus total la aflarea acestei vești, milionarul și-a furat iubita de acasă, în miez de noapte, și au fugit împreună în California.

”Eu mi-am dorit să îmi deschid afacerea mea și am muncit enorm de mult pentru asta. Aveam trei job-uri. A durat foarte mult ca să pot să îmi deschid o afacere. Îmi aduc aminte că i-am spus fostei mele soții că vreau să merg în California și să aibă încredere în mine, că va fi bine. Am furat-o de acasă și am plecat noaptea, am scos-o pe geam afară și am fugit în California.”, ne-a mai spus afaceristul.

Nick Rădoi: ”Gunoiul era pentru mine un fel de mall”

Deși acum spune că are milioane de dolari în conturi, atunci când a ajuns în America, afaceristul nu avea bani pentru cele necesare și mărturisește că 13 ani a trudit din greu, ca să strângă 300.000 de dolari și sareușescă să-și deschidă un business. Nici Radoi își amintește și acum de prima chirie pe care și-a permis-o și o descrie ca fiind o garsonieră mică, umilă.

”Am ajuns în California cu 20 de dolari în buzunar. Am dormit în niște parcuri până ne-am găsit ceva de muncă. Mergeam din casă în casă, făceam curățenie, tundeam iarba și așa am reușit să îmi găsesc o chirie. Nu aveam bani de haine, așa că mergeam pe la gunoaie să iau haine, tot acolo am găsit și un televizor. Gunoiul era pentru mine un fel de mall. În fiecare seară mergeam și căutam prin gunoaie.

Mi-a luat 13 ani să fac 300.000 de dolari și așa mi-am deschis primul business. Am fost un om sincer, de cuvânt și muncitor.”, a mai povestit milionarul pentru FANATIK.

Nick Rădoi, despre lipsurile din timpul comunismului

În timp ce unii dintre români abia reușeau să-și ducă traiul de pe o zi pe alta, Nick Rădoi se plimba cu mașini străine, familia lui avea o mică afacere de succes și se bucura din plin de viață. Afaceristul recunoaște însă că, dacă nu ar fi fost expulzat la vremea respectivă, nu ar fi plecat din țară niciodată.

”Trei ani după ce am ajuns în America părinții mei au suferit foarte mult, pentru că ei în țară erau niște oameni foarte înstăriți. Aveau Volvo, Mercedes, Aro, Dacii, aveau tot felul de mașini. Mereu aveam masa plină de Crăciun, nu ne-a lipsit nimic și nu am fi plecat din România. Nu ne gândeam, pe vremea aceea, că după aproape 10 ani, va cădea regimul și ne vom putea întoarce și noi acasă.”, ne-a mai spus afaceristul.

Nick Rădoi, dezvăluiri exclusive despre prima femeie din viața lui

Chiar dacă acum este cunoscut în lumea mondenă ca fiind un adevărat Don Juan, puțini sunt cei care știu că, înainte de a se căsători cu cea care, între timp, i-a devenit fosta soție, Nick Rădoi a fost logodit cu o altă domnișoară, după care a suferit enorm. Cei doi stabiliseră deja data nunții, iar pregătirile pentru marele eveniment erau în desfășurare atunci când au fost despărțiți.

”Cea mai frumoasă amintire a mea dinainte să fiu expulzat a fost faptul că eram logodit, iar cele mai frumoase amintiri ale mele din România sunt cu acea fata. Eram logodiți, trebuia să ne căsătorim, aveam totul aranjat, vorbeam zilnic, ne scriam zilnic, iar într-o secundă totul s-a dus pe apa sâmbetei. A fost o iubire adevărată, pe care nu am să o mai trăiesc vreodată. M-a durut foarte tare că am lăsat-o acolo și mi-a luat ceva timp să conștientizez că nu avem cum să fim împreună, deși eu îi scriam, vorbeam. Am suferit foarte tare amândoi, pentru că nu am putut să fim împreună.”, a declarat Nick Rădoi pentru FANATIK.

Milionarul: ”Am încercat să mai vorbesc cu ea, dar nu vrea să mă mai vadă”

Chiar și după mai bine de 20 de ani, milionarul recunoaște că a încercat să o caute pe femeia cu care a trăit o poveste de dragoste adevărată, însă, rănită și acum de ceea ce s-a petrecut între ei, aceasta nu mai vrea să îl mai vadă și să își amintească de suferința trăită după despărțire.

”La un moment dat am întâlnit-o pe soția mea, mi-a ieșit într-o seară în cale și mi-am dat seama că nu aveam sorți de izbândă cu logodnica mea din România. Totuși, eu m-am întors în țară după 27 de ani. Ea între timp s-a căsătorit, eu la fel. Am încercat să vorbesc la un moment dat cu ea, printr-o cunoștință comună, dar ea a spus că nu mai vrea să mă mai vadă, pentru că a suferit foarte tare.”, a mai spus afaceristul.

Afaceristul regretă divorțul de soția lui

După aproape 30 de ani de mariaj, Nick Rădoi și soția lui și-au spus ”Adio”, dar milionarul regretă și acum divorțul și recunoaște că se gândește la o împăcare cu ea, dar spune că nu este pregătit încă pentru a face pasul cel mare.

”Soția mea n-a muncit, dar a fost mereu lângă mine, am avut o căsnicie minunată, doar că banul a schimbat totul. I-am oferit absolut tot ce a vrut, pentru că a fost alături de mine mereu, m-a ajutat să construiesc un imperiu. Banii m-au schimbat și recunosc. Toate lucrurile astea m-au adus pe un alt drum și m-au făcut să-mi pierd familia. N-ai cum să mai ai succesul pe care l-ai avut, dacă ți-ai pierdut familia. M-aș putea împăca cu soția mea, dar nu vreau să fac pasul ăsta, pentru că trebuie să o luăm de la zero, iar eu nu sunt pregătit încă. Este femeia care m-a ajutat și am fost căsătoriți 29 de ani.” , a mai povestit Nick Rădoi.

Nick Rădoi: ”M-am îndrăgostit de altă femeie, și m-am pierdut de pe drumul meu de familist”

Deși spune că nu are niciun regret atunci când vine vorba despre deciziile pe care le-a luat de-a lungul vieții, milionarul recunoaște că divorțul de fosta sa soție l-a adus într-o depresie cumplită. Lucrurile s-au întors pe un făgaș normal, atunci când copiii lui au început să îi vorbească din nou.

”M-am îndrăgostit de altă femeie și m-am pierdut de pe drumul meu de familist. Familia era ca un idol pentru mine, idolatrizam familia, copiii și pe soția mea, dar m-am îndrăgostit de altă femeie. Ultimii 3 ani de căsnicie au fost foarte grei, pentru că, după 26 de ani, eu am luat-o razna. Am greșit și recunosc. Am fost într-o foarte mare depresie după divorț pentru că era o răceală față de familie, dar eu o luasem razna. Acum lucrurile s-au schimbat și am o relație foarte frumoasă cu familia mea.” , a mai spus afaceristul.

Nick Rădoi: ”Mădălina a luat-o pe ulei”

După o căsnicie de aproape 30 de ani, Nick Rădoi a divorțat de soția lui Cami, aceasta rămânând cu o mare parte din averea milionarului. La doi ani de la divorțul de Cami, afaceristul a început o relație cu Mădălina Apostol, care a durat aproape 8 ani. Afaceristul spune că este dezamăgit de lucrurile pe care bruneta le-a făcut de când a revenit în România și își dorește să nu mai existe în viața lui.

”Aș fi făcut pace cu Mădălina și aș fi făcut pasul cel mare, dar dacă Mădălina a luat-o pe ulei, am lăsat-o în pace. Eram la un pas de a ne căsători. A venit la mine, a adus-o și pe cea mică și a rămas că ne căsătorim. Am făcut niște lucruri pentru ea, dar ea nu putea sta pentru că nu avea viză. Am trimis-o în România să-și ia viza, eu mă pregătisem cu surpriza cea mare, pentru în momentul în care s-ar fi întors. Îi făcusem casă exact cum a vrut ea, îi luasem mașina pe care și-o dorise, totul era pregătit pentru a se muta aici definitiv.”, a declarat Nick Rădoi pentru FANATIK.

Afaceristul spune adevărul despre despărțirea de Mădălina Apostol

Nick Rădoi recunoaște că s-a gândit că, dacă nu îi va mai trimite bani Mădălinei Apostol, aceasta se va întoarce în brațele sale, dar bruneta și-a urmat planul dorit și a pus bazele unei afaceri cu care milionarul nu este de acord: un studio de videochat.

”Cât timp a stat în România, mi-a cerut bani tot timpul, dar la un moment dat i-am închis robinetul, pentru că nu mai voia să vină. Mă gândeam că, dacă nu îi mai dau bani, poate venea înapoi. Dar ea a mai tras de timp și și-a deschis studio de videochat. În momentul în care a făcut treaba asta, a terminat totul cu mine. Eu nu mai pot să mai am o relație cu ea. Ea îmi spune că va veni în ianuarie să-și ia lucrurile de aici. Am vrut ca despărțirea noastră să fie în pace și așa a și fost. M-am rugat de ea să mă blocheze, să nu mai văd că face reclamă la studio.” , a mai spus afaceristul.

Nick Rădoi: ”Pentru mine e prostituție ce face ea acolo”

Nick Rădoi tună și fulgeră atunci când vine vorba despre afacerea fostei sale iubite. Milionarul susține că Mădălina i-ar fi propus să devină și parteneri de afaceri, în noul ei business, dar milionarul a refuzat.

”Am avut și eu o mulțime de oportunități să deschid tot felul de afaceri din acestea necurate, dar care sunt legale, dar eu sunt un om credincios, nu pot să fac așa ceva. Sunt un om cu frica lui Dumnezeu. Ea m-a anunțat prin televiziune că și-a deschis afacerea asta și i-am spus că am terminat-o. Mădălina a încercat să mă implice și pe mine, dar i-am spus că eu nu pot să fac așa ceva. Pentru mine e prostituție ce are ea acolo. Mie și familei mele ne este foarte greu, ne-a picat foarte greu ce a făcut ea. Eu i-am dat educația asta, să se poarte ca o doamnă, să nu se mai expună, să pozeze ca o doamnă, dar ea acum a ajuns înapoi la viața ei. Nu am crezut că o să ajungă așa, am dus-o și la biserică, am încercat să îi ofer o altă viață. Îmi pare atât de rău pentru ea și de munca mea. Prietenii ei au adus-o în acest prag.” a conchis Nick Rădoi.