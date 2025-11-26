Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”

ADVERTISEMENT

Milionarii de la Nordis susțin că au ajuns la fundul sacului din cauza măsurilor asiguratorii puse de procurori și cer ajutor financiar de la stat. Cererea a fost depusă la Tribunalul București de Gheorghe Emanuel Poștoacă, administrator special al Nordis Management. Printre altele, acesta își motivează cererea prin faptul că dispune de o situație materială deficitară și are mai mulți copii minori în întreținere.

Prăbușirea unui mit: milionarii de la Nordis, la ”mila” statului

Cerere-surpriză depusă de administratorul special al companiei Nordis Management, în procesul de insolvență care se judecă la Tribunalul București. Gheorghe Emanuel Poștoacă, unul dintre acționarii principali ai grupului, a formulat o cerere de ajutor public judiciar, invocând problemele financiare cu care se confruntă atât compania cât și el, personal.

Ajutorul public judiciar reprezintă o formă de sprijin din partea statului român la care pot apela părțile implicate într-un proces care se confruntă cu situații de incapacitate financiare. Acesta se poate acorda persoanelor fizice dar și celor juridice, atunci când costurile litigiului ar afecta în mod semnificativ activitatea lor curentă.

În cazul Nordis, solicitarea a fost formulată, în principal sub forma scutirii la plată a unor cheltuieli judiciare, iar în subsidiar, sub forma eșalonării la plată și/sau a reducerii semnificative a cuantumului. Poștoacă a invocat și dreptul la un proces echitabil ”pentru toate părțile implicate”, precum și soluționarea completă a tuturor cauzelor și stabilirea unei mase credale corecte, pe baza analizei obiective semnate între părți.

Fondatorul Nordis se plânge că procurorii i-au pus sechestru

Argumentele administratorului special al Nordis Management au fost:

Numărul mare de contestații formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe, generat de volumul imens de declarații de creanță și imposibilitatea obiectivă de verificare de către practicianul în insolvență a tuturor documentelor atașate declarațiilor de creanță, ceea ce a condus la înscrieri eronate

Măsuri asiguratorii dispuse asupra averii administratorului special

Imposibilitatea identificării unor surse de finanțare a îndeplinirii obligației de plată a taxelor de timbru aferente unui număr de sute de contestații

Efortul deja efectuat de administratorul special de a asigura funcționarea societății și achitarea veniturilor de natură salarială ale persoanelor care își mai desfășoară activitatea în cadrul societății

Poștoacă spune că are o situație materială deficitară și mai mulți copii în întreținere

S ituația materială a administratorului special, a veniturilor sale pe familie, inclusiv întreținerea mai multor copii minori

Faptul că prin contestațiile formulate se urmărește în fapt un interes general colectiv, al existenței unui tabel de creanțe care să reflecte o situație reală, cu consecințe directe asupra șanselor de redresare/reorganizare ale societății și într-un final al îndeplinirii obligațiilor asumate de societatea debitoare chiar față de creditori, dar conform raporturilor juridice obligaționale dintre părți, nu conform voinței individuale a titularului declarației de creanță

Accesul la justiție și dreptul administratorului special de a formula contestații în procedura insolvenței, acces și drept care nu pot fi îngrădite în mod indirect prin necesitatea achitării unor taxe de timbru aferente unui număr imens de contestații.

Cum au crescut veniturile Nordis cu 7.800% într-un an

are 48 de ani și este fondatorul grupului Nordis, căruia i s-a alăturat, în 2019, și . Poștoacă a fost agent imobiliar la o agenție din București, iar în 2008 a decis să-și deschidă prima afacere alături de afaceristul iordanian Omar Al Sabbagh.

Așa s-a născut Nordis Management SRL, care în 2011 a construit primul bloc de locuințe în zona Crângași. În 2018, afacerea Nordis avea o cifră de afaceri relativ modestă, de doar 550.000 de lei. Un an mai târziu, după apariția în afacere a lui Vladimir Ciorbă, veniturile companiei explodează și ajung la peste 43 de milioane de lei (creștere cu 7.800%).

Emanuel Ciorbă, fratele acestuia Florin Alexandru, alături de Vladimir Ciorbă și alți asociați demarează proiecte de lux, precum Nordis Mamaia, Nordis Brașov sau Nordis Sinaia și încep să vândă apartamente încă din faza incipientă. În paralel, investesc sume uriașe în marketing, poziționând compania drept un dezvoltator de categorie premium.

Prăbușirea Nordis: austeritate și vizite la DIICOT în locul mașinilor de lux și a zborurilor cu avionul privat

În toamna anului 2024, Nordis Management intră în insolvență, la scurtă vreme după apariția unor investigații media, care scot la iveală un posibil caz de înșelăciune și spălare de bani. Pe fir intră și procurorii DIICOT, care îi ridică pe frații Poștoacă, soții Ciorbă-Vicol și alți parteneri și îi plasează în arest preventiv.

Procurorii îi acuză pe șefii Nordis că au pus la cale o schemă prin care au devalizat compania Nordis cu 197 de milioane de euro. În prezent, firma se află în proces de insolvență, avându-l pe Gheorghe Emanuel Poștoacă drept administrator special. Acesta a anunțat că dorește redresarea societății și continuarea proiectelor demarate.