Milionarii de la Nordis n-au mai avut bani de chirie și sunt la un pas să fie evacuați. Compania poate rămâne fără sediu social

Compania Nordis Mamaia, aflată în insolvență, ar putea rămâne și fără sediul social, după ce proprietarul imobilului închiriat a emis un ordin de evacuare confirmat de instanță. Acesta s-a plâns că milionarii de la Nordis nu i-au plătit la timp chiria apartamentului în care compania s-a mutat după ce a pierdut vila din Aleea Alexandru.

Cât costa chiria la apartamentul din Aviatorilor

Ridicarea sechestrului din dosarul Nordis nu a rezolvat decât o parte din problemele cu care compania se confruntă în prezent. În ciuda faptului că dezvoltatorul și-a anunțat intenția de a reîncepe să vândă apartamente pe litoral, realitatea este, de fapt, mult mai complicată.

La data de 21 august 2025, Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea de evacuare formulat de Victor, Vladimir și Florica Tăușanu . Decizia nu este definitivă și a fost atacată deja cu apel de reprezentanții Nordis Mamaia.

Potrivit datelor analizate de FANATIK, familia Tăușanu deține un bloc pe Bulevardul Aviatorilor, acolo unde Nordis Mamaia a închiriat un apartament de 429,60 mp. Cele două părți au semnat un contract la data de 23 august 2024, care a intrat în vigoare la 1 septembrie și era valabil trei ani.

De asemenea, s-a mai convenit ca Nordis Mamaia să nu plătească chirie decât după data de 15 octombrie 2024, în vederea realizării de către chiriaș a tuturor activităților necesare mutării efective în spațiu. Ulterior, Nordis urma să plătească o chirie lunară în cuantum de 8.639 euro.

Nordis a renunțat la o vilă impunătoare pentru un spațiu mai mic. Nici acolo nu a plătit

La data de 24 septembrie 2024, Nordis Management, compania ”mamă” din grup , acolo unde ocupa impresionanta Vilă Capo (2.400 mp) în apartamentul de nici 500 mp. Odată cu Nordis Management, în apartamentul din Aviatorilor au fost îngrămădite și restul firmelor din grup, rămase acum fără sediu.

Nordis Management a intrat în insolvență la data de 7 octombrie, urmată de Nordis Mamaia, 11 zile mai târziu. Pe 28 noiembrie 2025, proprietarii apartamentului din Aviatorilor au notificat chiriașul (contractul de închiriere fusese semnat cu Nordis Mamaia) că dorește rezilierea contractului pentru ”neîndeplinirea în mod repetat a obligațiilor contractuale asumate”.

Răspunsul a venit abia în martie 2025, atunci când administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL a transmis că ”notificarea este lipsită de obiect” (contractul propriuzis fusese reziliat la data de 15 decembrie 2025) și că ”doar unele creanțe au fost recunoscute numai parțial”. Mai exact, administratorul Nordis nu a fost de acord să achite suma de 25.917 euro reprezentând chiria pe trei luni (martie-iunie 2025), contravaloarea lipsei de folosință. La data de 4 august 2025, familia Tăușanu s-a adresat Tribunalului București pentru admiterea la plată a sumei de 25.917 euro.

Proprietarii imobilului au intrat în apartament și s-au apucat de zugrăvit

Între timp, proprietarii imobilului nu au stat cu mâinile în sân. Potrivit reprezentanților Nordis, familia Tăușanu a intrat în sediul Nordis încă din ianuarie 2025 pentru a efectua lucrări de renovare. De asemenea, proprietarilor li s-a reproșat că au interzis angajaților Nordis accesul în sediul social.

De cealaltă parte, în cererea de evacuare depusă la tribunal, familia Tăușanu a scris că ”pârâta (Nordis Mamaia) încă nu eliberase imobilul la data depunerii prezentei cereri de chemare în judecată (6 mai 2025)”.

Nordis Mamaia, dezvoltatorul cartierului de la malul mării, este o companie care face parte din grupul cu același nume deținut de Vladmir Ciorbă (46%), Mapp Development (46% – Gheorhe Emanuel Postoacă, Daniel Ovidiu Penciuc, Nicolae Cristian Postoacă și Florin Alexandru Postoacă) și Alexandru Mihai (8%).

În 2023, la data depunerii ultimului bilanț, Nordis Mamaia a înregistrat venituri de 18,3 milioane lei și cheltuieli de 19 milioane lei. Totalul datoriilor se ridicau la 202 milioane lei.

Schema Nordis: peste 1.200 de păgubiți

Grupul Nordis a fost, începând de la finalul anului trecut, în centrul unui scandal uriaș, considerat unul dintre marile cazuri de fraudă în piața construcțiilor din România.

DIICOT investighează o schemă imobiliar-financiară complexă și îi acuză pe șefii companiei că ar fi colectat ilegal peste 195 de milioane de euro de la clienți prin promisiuni de apartamente în proiecte rezidențiale de lux. În realitate, spun procurorii, banii ar fi fost delapidați sau spălați prin intermediul firmelor afiliate și pe cheltuieli de lux. Nu au lipsit nici implicațiile politice, în condițiile în care Vladimir Ciorbă, asociat la Nordis, este soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, ex-președintele Comisiei Juridice.

Scandalul a afectat peste 1.200 de creditori, care au format o Asociație a Clienților Nordis pentru a-și apăra drepturile.

Reprezentanții Nordis au respins în permanență acuzațiile și au negat asocierea și implicațiile politice. După ridicarea sechestrului, Emanuel Poștoacă, în prezent administrator special, a explicat și metoda prin care grupul va încerca să facă rost de bani pentru a-și continua investițiile.

Ce spune Emanuel Poștoacă, administratorul Nordis

”Planul de reorganizare prevede, pe baza bugetului de construire existent, finalizarea inițială a blocului nr. 1 din Mamaia, cel mai avansat (din resurse financiare provenind din vânzarea unor locuri de parcare din București și a unui teren forestier din comuna Pantelimon, dar și din stocul societății, unde există întregul necesar de mozaic, vopsea lavabilă, tapet, mochetă, instalații sanitare etc.). După finalizarea la cheie a blocului nr. 1 se vor semna un număr de 115 contracte de vânzare pentru apartamentele unde există deja promisiuni de vânzare, respectiv promitenții cumpărători (considerați persoane vătămate în cadrul dosarului penal); de asemenea, vor apărea în patrimoniul societății un număr de 10 apartamente de tip Penthouse, care vor putea fi vândute, având o valoare de piață estimată la aprox. 5,5 milioane EUR.

Sumele de bani astfel obținute se vor direcționa către reluarea și finalizarea la cheie a blocului nr. 2 din Mamaia, unde se vor semna și aici toate contractele de vânzare, după care se va continua cu blocurile nr. 3 și 4, pentru care se vor face aceleași operațiuni. Ulterior, din vânzarea spațiilor comerciale din complexul Nordis Mamaia și a apartamentelor încă disponibile, se vor genera resursele financiare necesare pentru finalizarea complexului din Brașov”, a arătat Emanuel Poștoacă într-un punct de vedere transmis presei din România.