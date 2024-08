Milionarul brașovean Călin Donca rupe tăcerea despre scandalul momentului: ”E cumplit ce trăiesc frații Tate”

Călin Donca, milionarul din Brașov care a fost asociat în trecut cu Dorian Popa, are o legătură nebănuită cu frații Tate. În contextul ultimelor decizii luate de magistrați cu privire la soarta celor doi controversați frați, afaceristul a ținut să le ia cumva partea. Spune că nu e tocmai corect ce li se întâmplă britanicilor.

Călin Donca vorbește despre frații Tate și noua belea în care sunt implicați. Ce legătură are cu bărbații acuzați de fapte reprobabile

În exclusivitate pentru FANATIK, Donca ne spune ce legătură există între el și Andrew și Tristan Tate. Se pare că milionarul și frații acuzați, printre altele, de proxenetism și acte sexuale cu un minor, au același avocat. De la avocatul său, dar și din propria experiență, Călin Donca spune că lucrurile nu stau chiar așa cum sunt expuse în spațiul public.

Donca spune că oamenii care au bani și duc o viață ceva mai bună decât restul muritorilor sunt ținte automate ale procurorilor. Călin ne-a spus cum vede reținerile repetate și arestările fraților Tate, Andrew și fiind luați pe sus de DIICOT pentru că ar fi obligat mai multe fete să producă materiale video destinate adulților.

Donca este extrem de revoltat din cauza publicității negative care i s-a făcut și lui. În condițiile în care, susține el, a respectat mereu legile statului și a contribuit cu taxe serioase din banii rulați de afacerile sale. neagă cu vehemență că ar fi făcut evaziune fiscală. Explică ce se întâmplă atunci când mascații intră în casă, comparând ceea ce a trăit el cu ce au pățit frații Tate.

Milionarul din Brașov povestește ce se întâmplă la o percheziție a mascaților: „De la lenjerie intimă, bijuterii, absolut tot”

„Sunt foarte multe persoane care se cred puternice până când viața te lovește la pământ. Toți avem un plan. Dacă autoritățile au alt plan cu tine, viața ți se reformulează 100%. În momentul în care auzi persoane străine, mascate, în casa ta, cumpărată de tine, cu bani munciți, impozitați, îți dai seama că, de fapt, nu deții nimic real. Tot ți se poate lua pe baza unor indicii care se vor dovedi sau nu pe viitor. Eu am fost ridicat pentru că autoritățile spun că am făcut evaziune fiscală. Adică nu am plătit toate taxele care trebuiau plătite la stat. Eu doar în anul 2023 am plătit pentru primele luni impresionanta sumă de un milion de euro – taxe!

Este cumplit ce trăiesc frații Tate. Înțeleg ce simt din perspectiva unei percheziții de 11 ore, unde tot ce ai este luat și verificat, de la lenjerie intimă, bijuterii, absolut tot. Tot ce este de valoare se ridică și îți lasă casa goală de averi. Știu că Andrew Tate este un mare pasionat de autoturisme, la fel ca mine. Este dureros să vezi cum ți se ridică mașinile, mai ales unele pentru care ai tras tare atunci când majoritatea râdea de tine, pierdea timpul sau își revenea după vreo beție ieftină”, a declarat Călin Donca despre cazul său, comparându-se cu perchezițiile la care au fost supuși, recent, frații Tate.

Unul din avocații fraților Tate l-a apărat pe Călin Donca, acuzat de evaziune fiscală: „Am avut companii cu impozite de milioane de euro la stat”

Donca a fost întrebat dacă are vreo idee despre cine ar sta în spatele Tate. Fostul asociat al lui Dorian Popa nu exclude varianta să fie vreo femeie sau mai multe dintre cele care s-au anturat cu aceștia și au dus, pentru o perioadă, o viață de lux.

„Poate fi oricine în spatele acestor acțiuni sau poate fi o acțiune DIICOT prin autosesizare și astfel nu ar fi nimeni care să fi depus acuzații. Spun asta pentru că, în cazul meu, acțiunea autorităților a pornit prin autosesizare fără nicio plângere din partea nimănui”, ne-a spus Donca.

Călin Donca, despre frații Tate: „Nu știu exact cum și unde au făcut averea”

Milionarul ne-a explicat și legătura pe care o are cu frații Tate, încercând, în același timp, să explice cum de aceștia sunt arestați o dată la câteva luni și mereu eliberați. „Având unul dintre avocați comun cu frații Tate, am analizat situația lor pe când eram în arest. Foarte multe persoane mi-au spus că ceea ce mi-a adus arestul a fost opulența și succesul pe care l-am arătat oamenilor. Lucru pe care l-au făcut și frații Tate. Eu am arătat în amănunt cum am făcut banii.

Am avut companii cu impozite de milioane de euro la stat. În cazul lor, nu știu exact cum și unde au făcut averea pe care o au. Cert este că au atras atenția autorităților. Mai departe, este foarte ușor să ajungi în arest pe baza unor indicii care pot să fie sau nu reale.

Motivul pentru care sunt eliberați de fiecare dată este pentru că nu s-a realizat rechizitoriul pentru dosarul lor de urmărire penală. Legea română nu permtie să fie arestați decât o anumită perioadă de timp. Din câte am înțeles, în noul dosar se vorbește despre acuzații la adresa fraților Tate care au fost amintite și în primul dosar. E cumva o disjuncție din totalul acuzațiilor incipiente”, a adăugat Călin Donca, pentru FANATIK.

„Este puțin de explicat familiei”

Călin Donca a abordat situația fraților Tate și din perspectiva familiei pe care o au. Afaceristul precizează că au de suferit rudele, în special copiii, în astfel de momente. „Este puțin de explicat familiei. Știm deja cu toții că la bine sunt mulți care se înghesuie. La rău rămâi tu, cu familia și puținii prieteni reali. Dacă au greșit cu ceva, ar trebui să încerce prin orice mijloc să îndrepte greșeala. Mai ales spre a vedea copiii lor ce înseamnă să fii demn și onorabil. Dacă nu au greșit, să îndure atât cât trebuie. Niciodată o furtună nu ține la nesfârșit. După norii cei mai grei și negri întotdeauna va apărea soarele”, spune Donca, întrebat cum explică frații Tate apropiaților lor ce li se întâmplă.

Andrew și Tristan Tate au fost reținuți miercuri, 21 august 2024. A doua zi, joi, pe 22 august, au aflat care sunt măsurile care s-au luat în dosarul penal în care sunt acuzați de trafic de persoane, act sexual cu un minor, influențarea mărturiilor victimelor și spălare de bani.

Andrew Tate, în arest la domiciliu. Tristan, sub control judiciar. Ce noi acuzații li se aduc fraților cu un istoric controversat

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a celor doi. Doar unul dintre ei a fost arestat, la domiciliu, și anume Andrew. Fratele său, Tristan, a fost plasat sub control judiciar.

Procurorii îi acuză pe cei doi britanici, deveniți vedete pe TikTok, că au recrutat 34 de persoane vătămate prin metoda loverboy. Ar fi profitat de starea lor de vulnerabilitate, obligându-le să întrețină raporturi sexuale filmate. Clipurile erau postate, ulterior, pe platformele de profil, evident, contra unor sume de bani. Profiturile pe care frații le-ar fi făcut din exploatările sexuale se ridică la peste 2.800.000 de dolari americani, se arată în raportul procurorilor.

De asemenea, unul din cei doi frați a fost acuzat că în luna decembrie 2020 a întreținut raporturi intime, în mod repetat, cu o minoră de 15 ani. În dosarul lor, au fost efectuate mai multe percheziții. În urma acestora, au fost confiscate câteva sume importante de bani. 26.000 de euro, 81.000 de lei, 5.800 GBP, 6.400 de dolari, ceasuri de lux. Au fost ridicate și laptopuri și alte materiale/ înscrisuri care ar putea servi ca probe în instanță. Procurorii au mai pus sechestru și pe o motocicletă și 16 autoturisme deținute de englezi.