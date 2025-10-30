Milionarul care a pierdut ceva mai mult important decât banii. Oferă 20.000 de euro pentru cine îi aduce „cel mai bun prieten” acasă

ADVERTISEMENT

Clipe dificile pentru un milionar care a aflat pe propria piele că nu banii sunt cei mai importanți în viață. Acesta și-a pierdut „cel mai bun prieten” și este dispus să ofere o recompensă de 20.000 de euro celui sau celei care îl găsește.

Cine este milionarul care și-a pierdut „cel mai bun prieten”

Un milionar trece printr-o perioadă foarte dificilă. Este vorba despre Aaron Ramsey, care a rămas fără cel mai bun prieten. Fostul jucător de la OGC Nice le-a spus fanilor din mediul online că și-a pierdut câinele, un beagle pe nume Halo.

Aarom Ramsey este foarte trist și este dispus să facă orice pentru a-și recupera blănosul. Tot în mediul online, acesta a transmis că oferă 10.000 de euro recompensă pentru persoana care îl găsește pe Halo. Zilele au trecut, iar fostul jucător de la OGC Nice nu a primit nicio veste legată de animalul său de companie, așa că a recurs la un alt gest.

Mijlocașul echipei Pumas UNAM nu a glumit atunci când a spus că este dispus să facă orice pentru ca patrupedul să se întoarcă la el. Astfel, acesta a decis să dubleze recompensa și a anunțat că va oferi 20.000 de euro celui care îl va găsi pe Halo.

„Dacă aveţi veşti despre Halo, nu ezitaţi să ne contactaţi. Vom fi foarte fericiţi să o regăsim. Ne rugăm cu toţii să fie bine şi să se poată întoarce curând printre noi.”, a scris Ramsey pe X, pe 17 octombrie.

Soția lui Aaron Ramsey, presupuneri pesimiste

Nu doar Aaron Ramsey este trist, ci și soția lui, Colleen Ramsey. Având în vedere că au trecut zile bune de când patrupedul a dispărut, partenera lui Aaron a început să fie mai pesimistă și deja nu mai crede că Halo se va mai întoarce vreodată acasă.

„Încă nu l-am găsit pe Halo. Nu cred că îl vom găsi vreodată.”, a transmis soția lui Aaron Ramsey.

În momentul în care Halo a dispărut, avea o zgardă cu un dispozitiv de urmărire, care arăta mereu locația unde se află patrupedul. De pe 9 octombrie, ziua în care Halo nu a mai fost de găsit, acel dispozitiv nu a mai transmis nicio informație. Din acest motiv, localizarea sa este aproape imposibilă, iar au început să ia în calcul cele mai sumbre scenarii.

Recent, mijlocașul a postat o fotografie care îl arată pe Halo în timp ce doarme în brațele lui. În descrierea acelei imagini, Aaron Ramsey a scris câteva cuvinte care i-au emoționat pe urmăritorii lui: „Ce n-aș da să te mai țin o dată în brațe, Halo.”

Din cauza pierderii suferite, fotbalistul a ales să lipsească de la cel mai recent meci

Halo s-a pierdut în San Miguel de Allende, Guanajuato. Mai mulți voluntari din zonă s-au alăturat căutărilor, distribuind afișe și postând actualizări online. Cu toții depun eforturi pentru a-l găsi pe beagle-ul de zece ani. Halo este mai mult decât un câine. Acesta face parte din familia Ramsey, alături de Sonny și gemenii Tomas și Teddy, cei trei copii ai lui Aaron și Colleen.

al echipei Pumas, disputat sâmbătă împotriva formației Leon. Mijlocașul a ales să continue căutările lui Halo, câinele care a dispărut după ce fusese lăsat într-un adăpost pentru câini din orașul Dolores, în statul Guanajuato, o zonă industrială și agricolă situată în centrul Mexicului.

De asemenea, colegii săi de echipă și antrenorul de la Pumas știu cât de important este câinele pentru Ramsey, așa că i-au înțeles absența.

„Suntem alături de el, să vedem ce se va întâmpla în următoarele zile. Are această problemă. Știm cu toții despre ce este vorba, despre câinele lui, dar suntem alături de el.”, a declarat antrenorul echipei Pumas, Efrain Juarez.