Milionarul care are un conac de 24 de milioane de euro, similar cu Palatul Buckingham. Are piscină, cinematograf și sală de sport

Se bucură de un sezon extraordinar la Bayern Munchen și o duce de minune și în afara terenului. Harry Kane este milionarul britanic care are un conac estimat la suma de 24 de milioane de euro. Acesta este similar cu Palatul Buckingham, considerat un reper pentru turiștii care ajung în UK.

Jucătorul de fotbal cu o reședință asemănătoare cu Palatul Buckingham

Harry Kane (32 de ani) care l-a ținut departe de teren. Poate să joace pentru clubul cu care a semnat un contract în urmă cu ceva vreme, dar și pentru echipa națională a Angliei. Atacantul celor de la Bayern Munchen este unul dintre cei mai buni la nivel mondial.

A ajuns recent la un , iar acum se află în centrul atenției cu planul personal. Sportivul englez își construiește o reședință impresionantă pe care urmează să o folosească atunci când va pune ghetele în cuie. Aceasta este asemănătoare cu Palatul Buckingham.

Conacul cu o înălțime de 24 de metri este folosit încă din anul 1837 de către monarhii britanici. Se află în cartierul Westminster și este un obiectiv turistic extrem de instagramabil. Așadar, nu este deloc de mirare că este copiat de multe persoane, printre care se numără și celebrul fotbalist.

Milionarul a gândit totul foarte minuțios, dovadă că a fost atent la toate detaliile. A surprins pe toată lumea cu faptul că a demolat complet conacul pe care l-a achiziționat în anul 2023, în schimbul a circa 7 milioane de euro. De atunci și până în momentul de față, Harry Kane a cheltuit o sumă fabuloasă.

Potrivit , a scos din buzunar 24 de milioane de euro. Atacantul a reconstruit din temelii conacul care dispune de o fațadă asemănătoare cu Palatul Buckingham. Acest aspect a fost observat de un localnic din Wentworth, zona înstărită în care se așteaptă să se mute starul lui Bayern Munchen.

„A cumpărat terenul și o casă mare pe el, a dărâmat-o și are o echipă de constructori care lucrează la el de aproximativ doi ani. Fațada arată ca Palatul Buckingham”, a declarat localnicul, mai arată sursa menționată anterior.

Cum arată conacul celebrului sportiv

Harry Kane a angajat o echipă de constructori care în ultimii 2 ani au muncit pe brânci. Rezultatele sunt pe măsura așteptărilor, fotbalistul de 32 de ani având toate motivele să fie mândru de investiția sa. Pe lâmgă aspectul exterior a luat în calcul și interiorul care se anunță a fi impresionant.

La subsol, conacul dispune de un cinematograf, o piscină și un bar. Tot în această zonă se află o sală de tratament și o sală de sport. În ceea ce privește împărțirea spațiului, schițele de pe site-ul de planificare al consiliului local Runnymede arată patru dormitoare pentru familie.

De asemenea, milionarul a dorit și două camere cu baie proprie pentru personalul care locuiește în casă. O altă caracteristică importantă este reprezentată de o „placă rotativă”, care se ridică la suma de 20.000 de lire sterline pentru flota de mașini a atacantului.

Căpitanul naționalei Angliei nu este doar un bun fotbalist, ci și un afacerist de succes. Harry Kane are o companie imobiliară, denumită „Edward James Investment”, care este evaluată la aproximativ 17,2 milioane de euro.

În plus, internaționalul englez semnează contracte avantajoase de imagine prin intermediul firmei sale, intitulată HK28 Limited. Aceasta îl ajută să-și gestioneze drepturile de imagine. Compania avea la finalul lui 2024 un capital social de peste 13 milioane de euro.