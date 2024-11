Milionarul care s-a operat de apendicită, dar medicii i-au găsit o tumoră. Nick Radoi, după un an de luptă cu cancerul: ”Și medicii s-au mirat”

Nick Rădoi, milionarul român care trăiește în SUA, a fost diagnosticat cu cancer în vara anului trecut, iar de atunci viaţa sa a luat o întorsătură neaşteptată. La un an de la descoperirea bolii, acesta ne oferă declaraţii exclusive despre starea lui de sănătate.

Care este starea de sănătate a lui Nick Rădoi

, în vârstă de 63 de ani, a trăit cumpăna vieţii sale atunci când medicii l-au diagnosticat cu cancer de colon. În vara anului trecut, milionarul a fost operat în Mexic de o banală apendicită, însă medicii i-au descoperit o tumoră de 9 cm.

ADVERTISEMENT

Din acel moment, viaţa lui s-a schimbat radical şi au urmat alte patru operaţii importante în America şi şedinţe lungi de chimioterapie. Timp de şase luni a tot umblat din spital în spital, slăbind astfel 55 de kilograme.

Contactat de FANATIK, Nick a dezvăluit cum se simte şi care mai este starea lui de sănătate. Milionarul român vede viaţa cu alţi ochi acum şi şi-a schimbat radical priorităţile şi perspectiva asupra calităţii vieţii.

ADVERTISEMENT

”Dacă ai sănătate, ai totul”

Nick Rădoi a dus o viaţă plină de adrenalină în tinereţe. Acum, ajuns la 63 de ani, s-a liniştit şi a meditat asupra vieţii. Boala cruntă care i-a fost descoperită l-a făcut pe milionar să se apropie de Dumnezeu şi să fie mai recunoscător pentru sănătate, care până acum un an i se părea firească. Acesta a luat calea Domnului şi susţine că este recunoscător că EL i-a descoperit boala. Datorită acestei grele încercări, a realizat care este, de fapt, esenţa vieţii.

”Am problemele mele. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și am trecut peste grelele încercări. Boala mă face să văd diferit viața. Sănătatea m-a făcut să înțeleg multe lucruri. Ce este mai important în viață, dar mai ales pentru mine.

ADVERTISEMENT

Prin orice trecem ne învățăm ceva și asta am înțeles și eu. Am fost un om sănătos, un om care nu a fost niciodată bolnav. Niciodată poate nu mi-am dat seama că restul e nimic, dacă ai sănătate ai totul. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că mi-a descoperit boala asta.

Chiar dacă e dureros. Am trecut prin patru operații, dar sunt un om puternic. Am fost diagnosticat cu cancer la colon. De un an de zile mă zbat cu acestă problemă. Sunt ok acum, dar fac teste tot timpul”, a declarat Nick Rădoi pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cine i-a fost alături în această perioadă

a avut alături toţi oamenii dragi în cea mai grea perioadă din viaţa lui. Bărbatul a făcut faţă cu brio acestei înfruntări, încât şi medicii au rămas surprinşi de evoluţia stării lui de sănătate. Nick a mărturisit că starea lui de sănătate era foarte gravă, motiv pentru care şi-a făcut şi testamentul.

”Familia și copiii au fost cu mine tot timpul. Inclusiv fosta soție. A fost atât de grav că mi-am făcut și testament. Totul trebuie să fie în ordine, că nu se știe dacă mâine mai sunt. Într-un caz de genul asta, cu patru operații… și doctori s-au mirat cum am reușit să trec prin perioada asta grea”, a continuat el.

Întrebat cui îi va râmâne toată averea sa, Rădoi a mărturisit că toţi banii îi va lăsa moştenire copiilor. De asemenea, aceasta a menţionat că fosta lui soţie nu are nevoie de bani din partea lui, pentru că o duce foarte bine din punct de vedere financiar.

”Toată averea mea va ramane la oamenii care sunt în permanență lângă mine. Pentru iubirea lor adevărată și necondiționată 0 vor primi totul. Aici mă refer la copiii mei. Fosta are tot ce își dorește. Este foarte ok fără să se îngrijoreze pentru ziua de mâine”, a mai spus milionarul.

Toată lumea se întreabă ce sume deţine Nick Rădoi în conturi. Curiozitatea ne-a împins să îi adresăm aceeaşi întrebare, însă bărbatul nu a intrat prea mult în amănunte. Totuşi, vedeta a mărturisit că averea sa este estimată la milioane de euro. ”Milioane de euro, atât pot să zic”, a răspuns Rădoi.

Care este relaţia cu Mădălina Apostol

Nick Rădoi şi Mădălina Apostol au o relaţie cu năbădăi, sau cel puţin aşa obişnuia să fie în tinereţe. Cei doi au la activ multe împăcări şi despărţiri, iar în prezent formează un cuplu, însă trăiesc separat.

Şatena locuieşte în vila din Mexic a milionarului, alături de fetiţa ei, iar el locuieşte în America. Întrebat dacă Mădălina Apostol a fost alături de el în aceste clipe, Nick a evitat răspunsul, semn că ceva îl reține în a face declarații. Cu toate acestea, el ne-a trimis poze cu el și Mădălina, aparent după intervențiile suferite. De aici putem specula că cei doi sunt bine, însă boala l-a învăţat să fie mai rezervat când vine vorba despre viaţa personală.

Nick Rădoi şi Mădălina Apostol formează un cuplu de mulţi ani, ajungând la mai multe despărţiri şi împăcări, de-a lungul timpului. Într-una dintre despărţirile lor, Nick şi-a făcut de cap cu diverse domnişoarea, iar ea a rămas însărcinată cu un alt bărbat. Aceste aspecte nu au stat în calea iubirii lor, în prezent trăind împreună şi bucurându-se de viaţă.