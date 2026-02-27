Sport

Milionarul care și-a deschis o cafenea în țara pe care românii o adoră. Ai șanse mari să te întâlnești cu el dacă ajungi aici

El este afaceristul care are o cafenea în destinația iubită de mulți români. E posibil să te servească chiar el dacă vizitezi această națiune cu atracții speciale.
Alexa Serdan
27.02.2026 | 23:15
S-a retras din fotbal și are o cafenea. Sursa foto: Instagram.com
A pus ghetele în cuie în 2009, iar de atunci s-a orientat spre domeniul afacerilor. Ajuns la vârsta de 50 de ani, Mark Viduka este un milionar celebru și căutat de mulți datorită unei cafenele inaugurate în țara pe care românii o adoră.

Fostul fotbalist care s-a reprofilat după retragere

Fostul fotbalist de origine australiană, Mark Anthony Viduka, a uimit cu activitatea pe care o desfășoară. Are o carieră uriașă în sport, pe care a lăsat-o în urmă acum aproximativ 17 ani. De atunci s-a reprofilat spre alt domeniu.

După retragere a decis să se stabilească într-o națiune iubită de mulți turiști, inclusiv de români. Fostul jucător al celor de la Newcastle și-a văzut visul îndeplinit. Încă de la 19 ani dorea să-și deschidă o cafenea în Croația.

A ales Zagreb, destinația iubită de multe persoane și de care s-a îndrăgostit iremediabil. Alături de soția sa, fostul mijlocaș duce un trai decent și liniștit, departe de lumina reflectoarelor. Adoră să servească oamenii la mese.

Face cu mare plăcere cafea în locația sa. Trăiește ca un om obișnuit și susține că nu a alergat niciodată după popularitate. Mark Viduka recunoaște că nu este foarte implicat în afacere, partenera sa de viață fiind pilonul principal în business.

„Mereu ne-am dorit să conducem o cafenea”

„Nu am fost deloc obsedat de faimă. Nu mi-a plăcut atunci și nici acum nu-mi place. Nu am fost obsedat nici de bani, aceștia au venit ca un efect secundar. Ați văzut cum e fotbalul: mulți oameni încearcă să vă lingușească și să vă păcălească.

Am părăsit Australia ca să semnez cu GNK Dinamo Zagreb la 19 ani și m-am îndrăgostit de acel stil de viață. Și mereu ne-am dorit să conducem o cafenea, de fapt din plăcere, una în care toată lumea este binevenită.

Ei bine, iată-ne. Ascultați, soția mea face toată munca, eu doar stau aici și beau cafea”, a declarat Mark Viduka, pentru Daily Mail. Fostul fotbalist australian se bucură de peisajele de vis și de pasiuni în această țară frumoasă.

Motivul pentru care a ales milionarul această țară

„M-am născut și am crescut în Australia, dar părinții mei erau croați. Am toleranța australiană, dar am și latura mea croată, îmi susțin punctul de vedere dacă cred în ceva. Este vorba despre a fi sincer cu tine însuți.

Mulți jucători se dau bine pe lângă fani, antrenori, jurnaliști, iar toată lumea îi iubește. Dar ce fel de oameni sunt ei când dai la o parte toate prostiile? Sunt oameni buni sau doar joacă un joc?”, a completat Mark Viduka, pentru aceeași sursă.

Ce poți vizita în Croația

Croația, națiunea aleasă de Mark Viduka pentru a-și deschide o cafenea, este plină de oportunități unice. Turiștii au parte de experiențe inedite și de atracții importante. O plimbare prin capitala Zagreb nu trebuie omisă de nimeni.

Orașul are o parte veche și încărcată de istorie, perfectă pentru imagini instagramabile. Catedrala Sf. Ștefan și Muzeul Relațiilor Rupte sunt două obiective pe care vizitatorii din lumea întreagă le adoră. Dubrovnik este o altă localitate celebră pentru zidurile sale.

Aceste ruine fac parte din patrimoniul UNESCO. Split merită să fie imortalizat în poze datorită Palatului lui Dioclețian. Clădirea reprezintă unul dintre cele mai bine conservate monumente romane. De asemenea, promenada Riva este locul ideal pentru priveliști de vis și apusuri de poveste.

La capitolul minuni naturale Croația este privilegiată cu mai multe parcuri naționale spectaculoase. Pe listă se află Parcul Național Lacurile Plitvice, cunoscut pentru cele 16 lacuri interconectate și cascade. Parcul Național Krka dispune la rândul său de cascade spectaculoase.

Mai mult decât atât, Parcul Național Kornati este un arhipelag ideal pentru navigație. Peștera Albastră (Biševo) are o lumină albastră spectaculoasă, perfectă pentru poze care vor rămâne amintiri de neuitat pentru toată viața.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
