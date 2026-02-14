„Milionarul cu elicopterul”, sponsor la Colosseum Tournament 49. Dumitru Gal rupe tăcerea despre acuzațiile de mită: „E ridicol!”

ADVERTISEMENT

Dumitru Gal, supranumit „Milionarul cu elicopterul”, va fi, din nou, sponsor la Colosseum Tournament 49. Cea mai tare gală de kickboxing a primăverii se va desfășura la Ploiești și va pune în scenă câte meciuri care vor face deliciul iubitorilor de sporturi de contact.

Colosseum Tournament 49 este prima mare gală de kickboxing a anului 2026. Evenimentul va avea loc în „Sala Sporturilor Olimpia” din Ploiești, în data de 15 mai. FANATIK a aflat în exclusivitate că . Producătorul de fructe de pădure din Beiuș a fost sponsor și în decembrie 2025, la Colosseum Tournament 48.

Main event-ul galei Colosseum Tourament 49, de la Ploiești, va fi un meci așteptat de către toți iubitorii kickboxingului. Este vorba despre revanșa pe care campionul categoriei – 61 de kilograme, Daniel Dragomir, i-o va acorda lui Iulian Marinescu. Cei doi s-au înfruntat pentru centură și în urmă cu doi ani, dar lupta s-a terminat cu o remiză.

„Dragomir vs. Marinescu – THE REMATCH OF THE YEAR! Un meci cu istorie. O rivalitate nerezolvată. După confruntarea tensionată din trecut, Dragomir și Marinescu revin în ring nu doar pentru o victorie… ci pentru un verdict!

Acum nu mai e loc de dubii. Cine e mai puternic? Cine e mai pregătit? Cine lasă totul în ring? Ploiești devine arena unde se încheie socotelile. Fii acolo să vezi deznodământul celei mai așteptate revanșe din kickboxing-ul românesc!”, a anunțat Colosseum Tournament, pe pagina oficială de Facebook.

În plus, pe match card-ul de la Colosseum Tournament 49 e anunțat și Alexandru „Flinstone” Panțîru. Sportivul din Ploiești este noul campion Colosseum Tournament, la categoria mijlocie, după ce, în decembrie 2025, l-a învins pe legendarul Harut Grigorian.

A dat „mită cu elicopterul?”

Câștigătorii galei din 15 mai 2026 vor fi premiați de Dumitru Gal. Afaceristul bihorean continuă să susțină sportul de contact și, în ciuda acuzațiilor care i se aduc, va fi sponsor la Colosseum Tournament 49. Producătorul de fructe din Beiuș a fost trimis în judecată pentru că, în ultimii doi ani, ar fi oferit mită în valoare de aproximativ 181.000 de lei.

Mita ar fi fost transportată chiar și cu elicopterul, de unde și porecla „milionarul cu elicopterul”. Banii ar fi ajuns la unii inspectori de calitate din rețelele Carrefour, Kaufland, Auchan, Lidl, Profi și Mega Image, pentru ca marfa livrată de firma lui Gal să fie acceptată chiar și atunci când nu respecta standardele impuse.

„E ridicol. Nu poate fi vorba despre mită, pentru că mita presupune să ceri ceva în schimbul banilor, iar eu nu am cerut nimic. Am fost trimis în judecată pentru aproximativ 30.000 de euro care, în opinia mea, nu sunt dovediți, însă presa mi-a dat deja verdictul”, a declarat Dumitru Gal, potrivit

Antreprenorul bihorean acuză: „Am pierdut mai multe contracte și sume importante de bani”

Antrenorul își susține poziția și a invocat datele financiare din ultimii ani ale companiei. El este președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș și proprietarul companiei Divin Garden SRL și a înregistrat în perioada 2022-2025 o cifră de afaceri cumulată de aproape 100 de milioane de euro. În ceea ce privește returul fructelor coapte neconforme, acesta s-a ridicat la aproximativ 4,1 milioane de euro.

„Vorbim de aproximativ 4% din volumul vânzărilor. Retururile există în mod normal în comerțul cu produse perisabile și sunt suportate contractual, fiind returnate după un timp. Nu există niciun beneficiu economic în a mitui pe cineva pentru a accepta din start produse neconforme, dacă până la urmă tot mi se returnează”, a mai spus Gal.

Conform afaceristului, firma sa a generat contribuții directe de peste 9 milioane de euro către bugetul statului, incluzând TVA, salarii și contribuții, și a acordat donații și sponsorizări de aproximativ 395.000 de euro. 49 este convins că, până la final, acuzațiile vor fi respinse de judecători.

„Am investit la Beiuș peste 11,2 milioane de euro. Am avut 300 de angajați, iar acum aproape 200 sunt în șomaj, după ce, din cauza acestei anchete, am pierdut mai multe contracte și sume importante de bani. Privind lucrurile matematic, vorbim despre o firmă care a plătit milioane de euro la buget și a susținut zeci de producători locali. În aceste condiții, situația mi se pare greu de înțeles”, a adăugat antreprenorul din Beiuș.