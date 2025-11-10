„Milionarul cu elicopterul” vine la Colosseum Tournament! Gladiatorii luptă pentru a-i salva viața unui băiețel cu Sindromul Leigh. Exclusiv

Sport

„Milionarul cu elicopterul" vine la Colosseum Tournament! Gladiatorii luptă pentru a-i salva viața unui băiețel cu Sindromul Leigh.

Ploiești va fi gazda show-ului Colosseum Tournament 48 din luna decembrie. Gala se va desfășura în scop caritabil și va beneficia de prezența lui Dumitru Gal, supranumit „Milionarul cu elicopterul”
Cristian Măciucă
10.11.2025 | 22:11
Milionarul cu elicopterul vine la Colosseum Tournament Gladiatorii lupta pentru ai salva viata unui baietel cu Sindromul Leigh Exclusiv
„Milionarul cu elicopterul” vine la Colosseum Tournament! Gladiatorii luptă pentru a-i salva viața unui băiețel cu Sindromul Leigh. FOTO: Fanatik
Dumitru Gal, supranumit „Milionarul cu elicopterul”, vine la Colosseum Tournament 48. Cea mai tare gală de kickboxing a finalului de an va avea loc la Ploiești și se va desfășura în scop caritabil. Gladiatorii ringului vor lupta pentru a-i salva viața unui băiețel care suferă de Sindromul Leigh.

„Milionarul cu elicopterul”, sponsor la Colosseum Tournament 48

Colosseum Tournament 48 este ultima mare gală de kickboxing a anului 2025. Evenimentul va avea loc în „Sala Sporturilor Olimpia” din Ploiești, în data de 12 decembrie, de la ora 19:00. FANATIK a aflat în exclusivitate că show-ul va fi marcat de prezența afaceristului Dumitru „Milionarul cu elicopterul” Gal.

El va fi sponsor la gala Colosseum Tournament 48 și va pune umărul la o strângere de fonduri în scop caritabil. Main event-ul galei Colosseum Tournament 48, de la Ploiești, va fi lupta dintre Haruț Grigorian Și Alexandru Panțîru.

Dumitru Gal, acuzat că a dat „mită cu elicopterul”

Dumitru Gal e un antreprenor din Bihor, președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș și proprietarul companiei Divin Garden. El a fost acuzat că ar fi oferit bani unui controlor de calitate de la centrul logistic Kaufland Turda pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme.

Gal ar fi transportat mită chiar și cu elicopterul către un angajat Kaufland, inculpat și condamnat recent pentru luare de mită în formă continuată. Dumitru Gal s-a apărat și a susținut că totul este doar o „campanie de denigrare” și că banii livrați nu aveau legătură cu afaceri sau favoruri.

„Așa-numita ‘mită cu elicopterul’ nu are nicio legătură cu fapte de corupție. A fost un gest de caritate, un ajutor umanitar acordat pentru tratamentul medical al unui copil, nicidecum un mijloc pentru obținerea de avantaje comerciale sau contractuale. Orice interpretare diferită este fie o eroare gravă, fie o încercare deliberată de dezinformare”, a declarat Dumitru Gal, potrivit ebihoreanul.ro.

Gladiatorii luptă pentru viața lui Tudor, un băiețel cu Sindromul Leigh

Gladiatorii ringului Colosseum Tournament vor lupta pentru prestigiu, onoare, dar și pentru a îi salva viața lui Tudor. Băiețelul are 3 ani și jumătate și suferă de Sindromul Leigh. Pentru a supraviețui, Tudor are nevoie urgent de 70.000 de euro pentru un transplant mitocondrial. Cei care vor să doneze pentru Tudor o pot face accesând detaliile de pe site-ul pentrutudor.ro.

Ce e sindromul Leigh

Sindromul Leigh este o boală neurodegenerativă progresivă și rară, numită și encefalomielopatie necrozantă subacută. Afectează în principal sistemul nervos central și debutează de obicei între 3 luni și 2 ani. El poate apărea inclusiv la adolescenți sau adulți. Este o boală mitocondrială, cauzată de defecte genetice care afectează producția de energie a celulelor, având un prognostic sever.

Cum poți cumpăra bilete la Colosseum Tournament 48

Fanii sporturilor de contact, care vor să participe live la gala Colosseum Tournament 48, își pot procura tichete prin intermediul site-ului entertix.ro, dar și de la Cafeneaua lui Caragiale, din Ploiești. Prețul biletelor este de 100 de lei (la tribună) și 500 de lei (la VIP).

Fiecare secundă contează. Atmosfera va fi incendiară, iar fanii vor fi martorii unor confruntări memorabile, în care pasiunea și determinarea vor dicta rezultatul” – Gabriel Georgescu, promotor Colosseum Tournament

  • 3500 de locuri e capacitatea Sălii Sporturilor Olimpia din Ploiești
  • 70.000 de euro e suma de care are nevoie Tudor pentru transplantul mitocondrial
