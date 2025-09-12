Milionarul din tenis s-a despărțit de soție după 15 ani și s-a înscris imediat pe o aplicație matrimonială: „Este o situație tristă”

Jamie Murray, fratele mai mare al lui Sir Andy Murray, a divorțat de femeia alături de care avea o căsnicie de 15 ani și s-a înscris în timp record pe una dintre aplicațiile matrimoniale folosite în special de milionari și vedete.

Jamie Murray, câștigător a șapte Grand Slamuri, a pus punct căsniciei de 15 ani cu Alejandra Gutierrez și a dat iama pe site-urile matrimoniale

Cu toate că Jamie a reușit performanțe profesionale deosebite, însă nu la simplu, ci la dublu mixt și masculin. El a câștigat nu mai puțin de 7 trofee de Grand Slam din 2007, când ieșea victorios pe iarba de la Wimbledon la dublu mixt alături de Jelena Jankovic, până în 2024, când

Deși aproape pe tot parcursul carierei sale, cea care i-a fost aproape era soția sa, Alejandra Gutierrez, în ultimul an lucrurile nu au mai mers tocmai bine, iar cei doi au trăit separați, urmând ca ulterior să divorțeze. Tenismenul milionar nu a stat foarte mult pe gânduri și și-a creat un nou profil pe o aplicație matrimonială destiantă persoanelor foarte bogate și vedetelor.

El și-a ales ca fotografie de profil o poză în timp ce era pe terenul de tenis cu fratele său, Andy Murray, și s-a descris fiind un atlet ce călătorește prin lume și joacă tenis.

Alături de Alejandra Gutierrez el are și o fetiță pe nume Ava, în vârstă de trei ani. Cei doi s-au cunoscut în anul 2008, la scurt timp după ce Jamie cucerise deja primul trofeu de Grand Slam, în timp ce femeia ce avea să-i devină soție era studentă la facultatea de business.

Cum au reacționat apropiații lui Jamie Murray

„Este o situație cu adevărat tristă. În acest moment, fac tot posibilul ca despărțirea să fie cât mai amiabilă. Jamie a început deja să facă pași spre a cunoaște pe cineva nou, înscriindu-se pe site-uri de întâlniri”, a declarat un apropiat al familiei.

Purtătorul de cuvânt al lui Jamie Murray a explicat că atât el, cât și fosta sa soție, trec în acest moment prin momente destul de grele și ar dori ca intimitatea lor să fie respectată:

„Jamie și Alejandra Murray au divorțat pe 22 august 2025, după ce s-au separat în anul precedent. Ca în orice divorț, aceasta este o perioadă extrem de dificilă pentru Jamie și Alejandra, iar ei ar aprecia ca intimitatea lor să fie respectată în timp ce își croiesc drumul înainte și își protejează familia”, a explicat purtătorul de cuvânt al tenismenului.