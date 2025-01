Milionarul Nick Rădoi și-a vândut toate afacerile din America: ”Am fost obligat”. Tragedia care l-a făcut să lase totul și să vină în România

Omul de afaceri Nick Rădoi a renunțat la toate afacerile pe care le avea în Statele Unite și Mexic. Milionarul spune că a luat această decizie pe fondul problemelor de sănătate, dar și ca urmare a unei tragedii prin care a trecut recent.

Vestea cumplită pe care Nick Rădoi a primit-o pe patul de spital

Posesorul unei averi de peste 30 de milioane de dolari, Nick Rădoi (64 de ani) a luat o decizie tranșantă. Afaceristul a renunțat la imperiul său care se întindea din Statele Unite până în Mexic și a luat decizia să se retragă definitiv.

De aproape doi ani, Rădoi dă cea mai dură bătălie a vieții. În vara anului 2023, medicii . De atunci, milionarul a suferit șase operații, ultima dintre ele în cursul lunii decembrie.

Când se afla pe patul de spital, Nick Rădoi a mai primit o veste care l-a demolat complet: tatăl lui a murit. Mai mult, omul de afaceri n-a putut să fie alături de părintele lui, în ultimele momente.

Nick Rădoi a transmis înmormântarea tatălui său pe Youtube

Totuși, marea lui dorință a fost să paticipe la înmormântarea tatălui său. Tocmai de aceea, ceremonia s-a amânat până când Rădoi a putut să participe la ea. Mai exact, evenimentul a avut loc în urmă cu câteva zile, și a fost transmisă în direct pe Youtube.

Tragedia prin care a trecut l-a determinat pe Nick Rădoi să-și reconsidere percepția față de propriile valori. Așa că a luat decizia de a renunța la stresul provocat de administrarea afacerilor sale.

”Am trecut prin multe în ultimul timp, dar mă bucur că Dumnezeu m-a vindecat din nou. Și în sfârșit am ajuns să avem înmormântarea.

De când am probleme cu sănătatea, nu mai mă ocup de afaceri. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Am destul să nu mă îngrijorez de nimic decât să am grijă de mine și de sănătatea mea. Am fost obligat să alung stresul departe de mine. Trebuia s-o fac pentru că stresul este una din probleme, iar Dumnezeu mi-a dat putere să fac acest lucru.

La vară o să vin în România fără stres și o să am o vacanță plăcută”, a declarat Nick Rădoi pentru FANATIK.

Fascinat de Donald Trump: ”E singurul care are acest curaj”

Republican convins, Nick Rădoi și și-a făcut timp pentru a urmări discursul ținut de președintele american în ziua investirii.

Românul s-a declarat entuziasmat de afirmațiile curajoase făcute de Trump în fața unei întregi planete.

”Va rămâne în istoria lumii acest om care are un curaj fenomenal, avându-i în jurul lui pe Biden, Obama sau Clinton și să ai o putere să vorbești și să spui că sunt corupți, ca au distrus America și globul, ei fiind la doi metri distanță… Este singurul om pe care are acest curaj, de a vorbi direct în fața lor, fără frică.

Un lucru trebuie să știți că acest om este singurul președinte va face tot ce a promis. Sunt sigur de acest lucru, 100% va face”, a mai declarat Nick Rădoi pentru FANATIK.

Cine este Nick Rădoi

Nick Rădoi, unul dintre cei mai bogați români din Statele Unite, este originar din Caransebeș și a emigrat în America pe când avea doar 19 ani.

Timp de mai mulți ani, el a lucrat ca șofer de tir, după care a strâns bani și și-a cumpărat propriul truck. Nu a durat mult până au apărut primele contracte, dar și primii bani. Afacerea a înflorit, iar Nick Rădoi a reușit să-și ridice un adevărat imperiu, cu o flotă impresionantă de camioane. Ulterior, el a investit și în alte afaceri, la care a renunțat la începutul anului 2025.