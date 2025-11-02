Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu metroul ca un om obișnuit. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”

ADVERTISEMENT

Cine este milionarul din lumea fotbalului românesc care surprinde pe toată lumea deplasându-se cu metroul. Ajuns la 47 de ani și cu un buget care i-ar permite orice mașină de lux, acesta afirmă că transportul în comun este cel mai la îndemână într-un București sufocat de mașini.

Bogdan Lobonț, milionarul care merge cu metroul. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”

Încă de la primii bani pe care îi obțin din fotbal, tinerii fotbaliști români își cumpără mașini care mai de care mai puternice și mai elegante. Unii o fac pentru a se deplasa, dar cei mai mulți pentru a impresiona. Există însă și nume importante în sport, consacrate la cluburi de renume, care preferă să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun.

Din această categorie face parte și un fost jucător de națională despre care se spune că are o avere de milioane de euro. E vorba de Bogdan Lobonț. După o carieră impresionantă, cu meciuri jucate la echipe de top din România (Rapid, Dinamo) și străinătate (Ajax, Fiorentina, AS Roma), ”Pisica” este acum un ”om normal” cu un comportament pe măsură.

a fost surprins într-o stație RATB, în timp ce aștepta autobuzul 301. Relaxat, ascultând muzică la căști, Bogdan Lobonț a așteptat relaxat un mijloc de transport în comun, alături de alte persoane simple.

Explicând gestul său, fostul mare portar spune că s-a hotărât să circule prin Capitală cu metroul și cu autobuzul din cauza aglomerației. În plus, a mai punctat că face și economie de timp. ”De la mine din cartier, din Aviației și până la Federație, cu mașina, am făcut cu 15 minute mai mult.

Pentru mine, într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, metroul este cel mai comod mijloc de locomoție. Am două minute de așteptare în stație și 20-25 de minute până la Piața Muncii”, declara Bogdan Lobonţ, pentru .

Ce face în prezent Bogdan Lobonț

În ciuda faptului că a avut o carieră impresionantă, Bogdan Lobonț nu reușește să se impună și în domeniul antrenoratului. Acesta a avut mai multe tentative la echipe de club și la o națională Under, însă nicăieri nu s-a impus.

În ianuarie 2025, Lobonț era prezentat la clubul de ligă secundă Olimpia Satu. La acea vreme, Gabor Kereskenyi, primarul din Satu Mare, era optimist cu mutarea. ”Vă prezentăm noutatea, doresc să îi spun bun venit noului director tehnic, Bogdan Lobonț. Ne dorim un proiect sănătos, să avem la Satu Mare un fotbal de calitate și să readucem orașul pe harta fotbalului, să punem bazele unei echipe redutabile”, a declarat edilul sătmărean, potrivit .

Doar 10 luni a rezistat ”Pisica” la clubul din nordul țării. Recent, pe 20 octombrie, clubul Olimpia Satu Mare, ”Lanternă Roșie” în Liga a 2-a, cu doar 4 puncte acumulate în primele 10 etape, a anunțat după înfrângerea cu AFC Câmpulung Muscel, scor 0-3, despărțirea de Bogdan Lobonț.

De altfel, nici precedentele experiențe ale lui Lobonț nu au fost de mare succes. Fostul portar a debutat în antrenorat în decembrie 2018, la U Cluj. Cum nu a reușit promovare în acest sezon cu ”șepcile roșii”, acesta a fost demis. Lobonț a mai antrenat și naționala U20 a României, fără rezultate deosebite.

Un alt milionar din fotbal, surprins într-un metrou din Capitală

Bogdan Lobonț nu este un caz singular atunci când vorbim de oameni cu mulți bani care preferă simplitatea în domeniul transportului. Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime se deplasează cu metroul când ajunge în București.

, deține un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi cu autobuzul. ”Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

‘Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!’ Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva. În București, folosesc autobuzul. Am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru .