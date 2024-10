Militantul care îl păzea pe liderul Hamas, Mahmoud Hamdan, a fost ucis vineri. IDF susținea că acest lucru s-a întâmplat în urmă cu ceva timp

Israelul a susținut că Mahmoud Hamdan, cel care îl păzea pe liderul Hamas, Yahya Sinwa, a murit în urmă cu câteva săptămâni. De fapt, trupele IDF l-au ucis vineri pe Hamdan, trupul lui fiind la 200 de metri de Sinwar.

Israel credea că l-a eliminat acum câteva săptămâni

Trupele israeliene l-au ucis pe paznicul lui vineri, nu acum câteva săptămâni așa cum a susținut IDF. De asemenea, militarii au declarat, fără dovezi, că Hamdan a fost paznic pentru cei .

“Acum câteva săptămâni s-a stabilit că [Hamdan] a fost cel mai probabil eliminat, în urma unor informații. Astăzi înțelegem că informațiile pe care s-a bazat moartea sa nu au fost suficient de precise”, spune IDF, potrivit SkyNews.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) susțin că cele șase persoane au fost ucise cu puțin timp înainte ca armata să îi salveze. Cadavrele au fost găsite într-un tunel sub orașul Rafah, din Gaza.

Dintre cei șase ostatici, acum decedați, sunt două femei și patru bărbați. Aceștia sunt Hersh Goldberg-Polin în vârstă de 23 de ani, Eden Yerushalmi, 24 de ani, Carmel Gat, 40 de ani, Alexander Lobanov, 33 de ani, Almog Sarusi, 27 de ani și Ori Danino în vârstă de 25 de ani.

Liderul Hamas a fost lichidat

Sinwar a fost creierul operațiunilor din data de 7 octombrie. Acela a fost momentul care a declanșat întregul război desfășurat de Israel în Gaza. Acesta a murit în urma unei operațiuni desfășurate în Rafah.

”Yahya Sinwar, liderul Organizației Teroriste Hamas, care a fost responsabil pentru masacrul din 7 octombrie, a murit. Sinwar a fost responsabil pentru cel mai brutal atac împotriva Israelului din istoria noastră, când teroriștii din Gaza au invadat Israelul; au masacrat israelienii în casele lor; au violat femeile noastre; au ars de vii familii întregi și au luat peste 250 de bărbați, femei, copii și bebeluși ca ostatici în Gaza.

101 ostatici rămân încă în captivitate în condiții brutale. În ultimul an, Sinwar a încercat să scape de justiție. El a eșuat. Am spus că îl vom găsi și îl vom aduce în fața justiție și am făcut-o.

Yahya Sinwar a fost cel care a decis să poarte război cu Israelul în timp ce se ascunde în spatele civililor din Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israelului, contraamiralul Daniel Hagari.