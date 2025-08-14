News

Militar de 30 de ani, mort după ce mașina i-a luat foc în urma unui impact cu un TIR. A rămas captiv între fiare

Un militar de 30 de ani a murit pe centura Lugojului, după ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens, a fost lovită de un TIR și a luat foc.
Mădălina Cristea
14.08.2025 | 14:38
Militar de 30 de ani mort dupa ce masina ia luat foc in urma unui impact cu un TIR A ramas captiv intre fiare
Un militar de doar 30 de ani a murit într-un accident cumplit. A rămas blocat între fiarele mașinii aflate în flăcări. Sursa foto: Colaj Fanatik, Opinia Timișoarei, MApN

Un militar român în vârstă de 30 de ani a murit într-un accident devastator produs pe centura Lugojului miercuri, 13 august 2025, după un impact frontal devastator între un autoturism și un TIR. Mașina, care circula dinspre Caransebeș, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de celălalt vehicul.

ADVERTISEMENT

Militar de 30 de ani, mort. A rămas blocat în mașina cuprinsă de flăcări

În urma coliziunii, autoturismul a fost proiectat pe marginea drumului și a luat foc. Șoferul autoturismului, un tânăr de 30 de ani, subofițer la o unitate militară din zonă, a rămas blocat în fiarele cuprinse de flăcări, scrie Opiniatimișoarei.ro. Din păcate, echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. La locul tragediei au ajuns pompierii, echipajele SMURD și polițiștii.

Șoferița TIR-ului, o femeie de 47 de ani, și pasagerul acesteia au scăpat nevătămați. Potrivit polițiștilor, militarul a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de TIR. Impactul a fost atât de puternic încât focul a izbucnit instant, iar șoferul nu a mai putut ieși din mașină.

ADVERTISEMENT

Tânărul a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR

„Un autovehicul se deplasa pe Centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeș spre Timișoara, iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un tir, condus de o femeie de 47 de ani.

În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătorul auto fiind decedat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

ADVERTISEMENT
Anunțul neașteptat al Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump
Digi24.ro
Anunțul neașteptat al Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump

Un alt militar de 29 de ani, mort la începutul lunii august

Evenimentul vine la scurt timp după o altă tragedie care a lovit MApN-ul. Un caporal de 29 de ani și-a pierdut viața pe 5 august, în timpul unei misiuni desfășurate într-o unitate militară din Someșeni, Cluj-Napoca. Marcel-Ioan Macrea lucra la reparația unui camion militar alături de un angajat civil, când s-a produs un accident grav. Ambii au fost răniți, însă militarul a intrat în stop cardio-respirator.

ADVERTISEMENT
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată...
Digisport.ro
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice

Medicii unității au intervenit imediat, iar echipajul SMURD a aplicat manevre de resuscitare timp de aproape 50 de minute. Din păcate, bărbatul nu a putut fi salvat. Celălalt angajat rănit a fost transportat la Spitalul Militar din Cluj, însă nu i-a fost pusă viața în pericol.

ADVERTISEMENT
Discuții tensionate între Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea credință! Parcă Ministerul Finanțelor...
Fanatik
Discuții tensionate între Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru”
Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. Moneda euro își continuă deprecierea
Fanatik
Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. Moneda euro își continuă deprecierea
Avertisment pentru toţi turiştii. Ce au pățit patru tineri din România într-o stațiune...
Fanatik
Avertisment pentru toţi turiştii. Ce au pățit patru tineri din România într-o stațiune cunoscută din Bulgaria: „Direct cu pumnul în față. Nu am pățit în viața mea așa ceva”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!