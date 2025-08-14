Militar de 30 de ani, mort după ce mașina i-a luat foc în urma unui impact cu un TIR. A rămas captiv între fiare

Un militar român în vârstă de 30 de ani a murit într-un accident devastator produs pe centura Lugojului miercuri, 13 august 2025, după un impact frontal devastator între un autoturism și un TIR. Mașina, care circula dinspre Caransebeș, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de celălalt vehicul.

Militar de 30 de ani, mort. A rămas blocat în mașina cuprinsă de flăcări

În urma coliziunii, autoturismul a fost proiectat pe marginea drumului și a luat foc. Șoferul autoturismului, un tânăr de 30 de ani, subofițer la o unitate militară din zonă, a rămas blocat în fiarele cuprinse de flăcări, scrie . Din păcate, echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. La locul tragediei au ajuns pompierii, echipajele SMURD și polițiștii.

Șoferița TIR-ului, o femeie de 47 de ani, și pasagerul acesteia au scăpat nevătămați. Potrivit polițiștilor, militarul de TIR. Impactul a fost atât de puternic încât focul a izbucnit instant, iar șoferul nu a mai putut ieși din mașină.

Tânărul a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR

„Un autovehicul se deplasa pe Centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeș spre Timișoara, iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un tir, condus de o femeie de 47 de ani.

În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătorul auto fiind decedat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Un alt militar de 29 de ani, mort la începutul lunii august

Evenimentul vine la scurt timp după o altă tragedie care a lovit MApN-ul. , în timpul unei misiuni desfășurate într-o unitate militară din Someșeni, Cluj-Napoca. Marcel-Ioan Macrea lucra la reparația unui camion militar alături de un angajat civil, când s-a produs un accident grav. Ambii au fost răniți, însă militarul a intrat în stop cardio-respirator.

Medicii unității au intervenit imediat, iar echipajul SMURD a aplicat manevre de resuscitare timp de aproape 50 de minute. Din păcate, bărbatul nu a putut fi salvat. Celălalt angajat rănit a fost transportat la Spitalul Militar din Cluj, însă nu i-a fost pusă viața în pericol.