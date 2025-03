„Militarii” jubilează după ce Marius Șumudică a declarat că FCSB nu e Steaua. „Este totuși de apreciat”

S-au aprins spiritele după Rapid – FCSB. Scorul final a fost 0-0, însă antrenorul giuleștenilor, Marius Șumudică, a făcut câteva declarații în forță la finalul jocului, care i-au încântat pe suporterii de la CSA Steaua.

Galeria Stelei, mesaj de mulțumire pentru Marius Șumudică. „Nu o să-i facem statuie, dar…”

. Între cele două cluburi există un proces de lungă durată legat de palmares și istorie.

Cei de la Steaua au ținut să îi transmită un mesaj de mulțumire lui Marius Șumudică pentru declarațiile făcute. Deși între cele două cluburi există o rivalitate, cei de la AS47 au lăudat felul în care antrenorul de la Rapid a prezentat situația.

„Respectul unor oameni de la care nu te așteptai, cum sunt Șumudică, Nețoiu, Prunea, dar și mulți dintre suporterii Rapidului, lui Dinamo și ai Petrolului, este totuși de apreciat. Să nu uităm că aceștia au înjurat Steaua meci de meci, dar, cu toate acestea, știu care e Steaua și nu găsesc un motiv de a valida o clonă doar din dorința de a cultiva ura.

Fie că vrem sau nu, aceștia au fost de multe ori mai tranșanți în discuții decât ar trebui să fie chiar angajații clubului nostru sau unele dintre legendele Stelei.

Nu o să-i facem statuie lui Șumudică, dar nici nu putem să nu observăm cum nimeni din clubul Steaua nu ia atitudine așa cum o fac alții, deși nu ar trebui și nici nu au vreun interes în asta”, a fost mesajul postat de AS47 pe Facebook.

Ce a declarat Marius Șumudică după Rapid – FCSB 0-0

„Am întâlnit FCSB, care nu are legătură cu Steaua. Eu urăsc echipa asta. O urăsc de când sunt mic și ei pe mine. Pentru mine, Steaua sunt cei de la Clubul Sportiv al Armatei! Le-am arătat galeriei adverse (FCSB-iștilor) că sunt zero în fața mea și vor rămâne zero, pentru că ei sunt cetățeni. Poate să se supere și domnul Becali, și oricine altcineva, dar echipa Steaua București este cea care ține de Armată. FCSB este echipa care se luptă prin instanță să redobândească trofee… Steaua a jucat tot timpul pe Ghencea. Ăia sunt adevărații, care se duc la Peluza Sud. Ceilalți, săracii, sunt niște cetățeni.

Eu? Eu am spus că FCSB este Steaua? Nu! Eu am spus tot timpul că FCSB este o echipă, iar Steaua a aparținut mereu de Clubul Armatei! Deci, Steaua este un club departamental și ține de Armată. Dinamo a ținut de Ministerul de Interne, iar Rapid, de Ministerul Transporturilor. Ne ascundem acum? Pentru mine, Steaua sunt cei de la CSA Steaua, Clubul Sportiv al Armatei. Dacă mă uit la meci joi? Nu!”, a fost reacția lui Marius Șumudică la finalul meciului de pe Arena Națională.