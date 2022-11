Mimi, după relația cu Sebastian Dobrincu. Voia să îl facă tată pe juratul de la Imperiul Leilor: ”Am fost în depresie”

Cunoscuta vloggeriță Mimi a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK că și-a vindecat rănile după separarea de Sebastian Dobricu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. Deși au fost doi ani într-o relație și au discutat inclusiv despre apariția unui copil, cei doi au luat-o pe drumuri diferite. Sebastian alături de actuala iubită, Ioana Ignat, iar influencerița singură.

Mimi voia să îl facă tată pe Sebastian Dobrincu, juratul de la Imperiul Leilor

Invitată la avanpremiera filmului Black Panther: Wakanda Forever, Mimi susține că zilnic este implicată în campanii pe care le creează singură, dar încearcă . Masaj, citit, dar și clipe frumoase petrecute alături de cei care i-au dat viață. Ea va face Sărbătorile de Iarnă printre cei dragi, cu miros de mandarine și brad.

Când vine vorba de dragoste, vloggerița precizează că nu are pe nimeni acum, dar, , asta pentru că este inteligent și mereu a făcut ceva viață.

E adevărat, a recunoscut ea în exclusivitate pentru FANATIK, acum s-a refăcut abia după despărțirea de milionarul Sebastian Dobrincu, dezvăluind că voia, la un moment dat, să îl facă tată pe juratul de la Imperiul Leilor de la Pro T.

Celebra influenceriță reface reclamele în care e implicată

– În primul rând ce faci?

Am muncit toată ziua, iar acum am venit la avanpremiera filmului Black Panther: Wakanda Forever. Eram foarte curioasă de acest film pentru că am văzut că a fost super mare nebunie în multe țări cu el și abia aștept să văd despre ce e vorba.

– Ce a însemnat activitatea ta de astăzi?

M-am trezit la 8:00 dimineața, mi-am dus câine afară, m-am întors, după care am intrat în mail-uri să văd ce mai am de făcut la campaniile pe care le am. Apoi am apucat să filmez o campanie pe care urmează să o postez zilele următoare de Black Friday. Nu mi-a plăcut cum am ieșit și am mers în parc după să o refac.

– Ți se întâmplă adresă să nu-ți placă cum îți ies la primă mână materialele și să fie cazul să muncești de două ori?

De obicei îmi ies din prima, doar că, în momentul în care primesc un brief din scurt, adică am primit brieful luni până miercuri trebuie predat. Nu am timp să gândesc atât de mult campania. Și atunci, pentru că nu aprofundez ideea la care lucrez. Uneori se întâmplă să greșesc și atunci trebuie să refac.

Cum se împarte vloggerița între muncă și viața personală

– Campaniile le gândești singură după ce primești brieful?

Am o echipă, am un manager care se ocupă de mine, am și un project manager cu care lucrez pe partea de livrabile, pe campanii, doar că pe partea creativă mă ocup singură. Nu pentru că nu m-ar ajuta, ci pentru că eu sunt foarte creativă și atunci nu îmi place să se bage nimeni peste munca mea.

– În afara job-ului care își acaparează mult timp, reușești să mai faci lucruri pentru tine personal?

Am timp și de mine. Citesc tot felul de cărți, ascult podcast-uri, investesc mult în dezvoltarea mea personală. Fac terapie, mă duc la masaj, fac lucruri pentru mine.

Mimi, fără iubit după separarea de Sebastian Dobrincu

– Iar în ceea ce privește viața amoroasă, un iubit mai are loc în program?

Nu am un iubit în momentul de față. Când o să fie cazul, probabil o să știe toată lumea.

– Ești pretențioasă în ceea ce privește apariția unui bărbat în viața ta?

Nu știu dacă sunt pretențioasă, cât știu ce merit, știu cine sunt și atunci evident că nu o să mă mulțumesc cu ceva mai puțin decât merit.

– Ai creionat în mintea ta un tipar de bărbat?

Cred că îmi doresc să fiu cu un bărbat la fel de ambițios, muncitor ca și mine și nu știu, inteligent.

Caută latura masculină a tatălui în iubit

– Cauți în parteneri partea masculină din tatăl tău?

Da, mi-ar plăcea să fiu cu un bărbat ca tata. Nu știu dacă asta caută în mod special, dar mi-ar plăcea pentru că el este foarte inteligent, toată viața lui a făcut lucruri. Îl admir mult pe tata.

– În ce relație ești acum cu părinții tăi? Ce sfaturi ai primit de la ei?

Sunt într-o relație foarte bună cu ambii părinți, deși ei au divorțat când eram eu mai mică, dar îi admir pe amândoi.

– Știi foarte bine că atunci când părinții divorțează, copiii resimt și după ani de zile.

Orice copil resimte un divorț, dar am deja 24 de ani. Mi-am rezolvat relația cu ai mei. La 13 ani m-a afectat, dar a fost în trecut. Toată lumea are aceste traume din copilărie sau să le zicem comportamente care se formează când suntem mici, iar atunci când ajungi la maturitate, s-ar putea să ai unele lipsuri pentru că le-ai avut în copilărie și nu-ți dai seama. Dar, cred că un om care își dorește să evolueze și să crească merge la terapie, își rezolvă problemele și continuă viața. Am fost în depresie, am fost la terapie și merg în continuare.

Mimi: ”Magia sărbătorilor e un pic înghițită de volumul de muncă”

– Ce planuri ai de sărbători?

Nu prea mai știu ce sunt sărbătorile de când lucrez în industria asta, pentru că noi lucrăm cel mai mult în perioada septembrie-decembrie. Nu prea avem timp să respirăm și toată magia sărbătorilor e un pic înghițită de volumul de muncă pe care îl avem. Dar, ca orice om abia aștept și eu să simt miros de brad și de mandarine. Abia aștept să stau cu ai mei la masa de Crăciun. De obicei prima zi de Crăciun cu mama, a doua cu tata sau invers.

– Părinții și-au mai refăcut viața? Mai ai frați sau surori?

Nu mai am alți frați sau surori, dar părinții sunt ambii în relații sănătoase și fericiți?

– Aștepți să mai ai sau de fapt ei speră să vină de la tine copii?

Nu am în plan să fac copiii. M-am gândit când eram într-o relație. Mi-am și dorit, doar că în momentul de față mi-am dat seama că ar fost o mare greșeală. Adică sunt foarte tânără, îmi doresc să văd lumea. Am alte priorități. Un copil n-ar fi chiar ce îmi doresc eu de la viață, acum cel puțin. Poate peste, nu știu, 10 ani o să gândesc diferit.

Mimi și juratul de la Imperiul Leilor, discuții despre copil

– Te referi la relația cu Sebastian când spui că ți-ai dorit copii?

La cea cu Sebastian mă refer. Am fost vreo doi ani împreună. Da, am vorbit și de asta, dar nu, nu aveam planuri. Adică nu era nimic stabilit, era o discuție, dacă am rămâne împreună toată viața și la un moment dat o să dorim copiii, o să facem.

– Care a fost motivul separării voastre?

Cred că a fost o lipsă de comunicare între noi doi. Eram imaturi emoțional și s-a produs o ruptură pentru că n-am știu să gestionăm relația pe care o aveam. Nu regret absolut nimic în viața asta dacă așa a fost să fie.

Mimi, încă în lacrimi după separerea de Sebastian Dobrincu

– Ați rămas prieteni?

Suntem ok, ne salutăm pe stradă. Ne-am mai văzut. Chiar n-avem nicio problemă unul cu celălalt.

– După separarea voastră au apărut ceva declarații și dintr-o parte și din cealaltă.

Suntem doi copii care sunt persoane publice. Era normal să se întâmple treaba asta. N-am simțit că a fost nici un plus, nici un minus. Sincer în perioada aia imaginea era ultimul lucru de care îmi păsa.

– Ai suferit după această separare?

Da, am suferit pentru că așa suferă orice om normal la cap după o despărțire, atâta timp cât te atașezi de o persoană sau chiar și de un animal. Dacă stai cu el 10 ani în casă și după moare, o să te doară. Doi ani de zile nu dispar într-o secundă pentru că v-ați despărțit.

Ioana Ignat și Mimi, față în față după ”lupta” pentru milionarul din Silicon Valley

– V-ați și luat puțin de păr pentru Sebastian?

Cine? Doamne ferește (n.r. râde). Nu, nu sunt de acord cu violența de niciun fel. Nu, n-am nimic cu fata aia. N-am nicio treabă cu ea, nici nu o cunosc. Dacă nu era ea, era alta.

– O consideri vinovată de separarea voastră?

Nu, nu, doamne ferește! Așa a fost să fie!