Minerii din Valea Jiului protestează după ce nu și-au primit salariile. Unii dintre ei s-au blocat în subteran. Video

Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 15:33
Minerii din Valea Jiului, proteste după ce nu au primit salariile. Sursa foto: Facebook/Colaj Fanatik

Au loc proteste ale minerilor din Valea Jiului, care nu și-au primit salariile. Unii dintre aceștia s-au blocat în subteran în cursul zilei de astăzi. Un lider sindical a explicat situația, iar ministrul energiei a transmis un mesaj, la rândul său.

Minerii din Valea Jiului, proteste după ce nu și-au primit salariile

Protestele au fost declanșate la mai multe exploatări de cărbune pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la salariile întârziate cu două zile fața de data obișnuită. Banii încă nu au intrat pe cardurile acestora.

“Este o stare de tensiune generată de faptul că minerii nu au primit încă salariile. Minerii de la Vulcan, schimburile 1 și 2, s-au blocat în subteran, minerii de la Lupeni protestează în fața sediului exploatării, iar la mina Livezeni protestul se desfășoară în sala de pontaj”, a declarat președintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean, pentru Agerpres.

Liderul sindical a menționat că a fost informat că ministrul energiei a semnat un ordin prin care sumele necesare destinate plății salariilor minerilor au fost deblocate. Se așteaptă ca banii să intre la Trezorerie. Ulterior, vor fi virați pe cardurile angajaților Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ).

De asemenea, potrivit sindicaliștilor, directorul general al CEVJ, Eduard Mija, ar fi garantat că banii pentru salarii vor intra în cursul zilei de vineri. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci directorul ar fi spus își va da demisia in funcție.

Joi, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care se completează cadrul financiar necesar acoperirii diferenței dintre sumele aprobate prin Legea bugetului și necesar stabilit.

Ce prevede ordonanța adoptată de Guvern

Prin această măsură, se asigură continuitatea lucrărilor de închidere, punere în siguranță și ecologizare a minelor de huilă necompetitive. Este vorba despre minele din Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. În același timp, vor fi respectate obligațiile asumate în fața Comisiei Europene prin Planul de închidere 2023–2032.

Guvernul a transmis un comunicat în care a precizat că suplimentarea va putea permite finanțarea lucrărilor de punere în siguranță a lucrărilor din subteran. Totodată, se va asigura plata drepturilor salariale și a plăților compensatorii pentru angajații vizați.

În cadrul CEVJ, aproximativ 2.400 de angajați își desfășoară activitatea. Lucrează minerii și energeticienii de la minele Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan, dar și de la termocentrala Paroșeni.

Vineri, Bogdan Ivan, ministrul energiei, a transmis că au fost alocate fonduri pentru 2.200 de mineri. “În urmă cu două zile am aflat de situația foarte complicată de la complexul energetic Valea Jiului, în care 2.200 de oameni, care și așa lucrează în condiții foarte grele, care își pun viața în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu și-au primit salariile la timp”, a transmis acesta.

Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
