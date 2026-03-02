Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă după accidentul de muncă soldat cu arsuri grave

ADVERTISEMENT

Controversă între un deputat PSD și ministrul Muncii, după teribilul accident de muncă de la Mina Livezeni, din septembrie 2025.

Natalia Intotero susține că minerul a fost anunțat că trebuie să returneze 20% din banii primiți în timpul concediului medical

Bărbatul care a suferit multiple arsuri pe 40% din suprafața corpului, după un accident de muncă petrecut în septembrie la Mina Livezeni, ar fi primit vestea că trebuie să returneze 20% din banii primiți în concediul medical. Informația a fost dezvăluită de Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, însă infirmată de ministrul muncii, Petre Florin Manole.

În septembrie 2025, Spiridon P. (55 de ani), electrician la Exploatarea Minieră Livezeni (Jud. Hunedoara), a suferit arsuri de mâini și față, în timpul unei intervenții pentru remedierea unei defecțiuni. Bărbatul a reușit să iasă singur din subteran și a fost imediat transportat la unitatea medicală din Hunedoara. Pentru că starea acestuia s-a agravat, el a fost transportat la spitalul de arși din București, unde a rămas internat timp de o lună.

Spiridon P. a fost externat la data de 23 octombrie 2025 și i s-a acordat concediu medical până la 8 ianuarie 2026. Potrivit Nataliei Intotero, la finalul perioadei, acesta a aflat că trebuie să restituie 20% din sumele primite cu titlu de concediu medical.

Intotero, despre cazul minerului rănit la Livezeni: ”S-a schimbat codul”

”Pe perioada spitalizării, pacientul a primit concediu medical cu cod 16, iar ulterior cu cod 03 (accident de muncă). Până acum, minerul a fost plătit conform codului 16 cu 100% din venit. Recent, a fost înștiințat că trebuie să returneze 20% din banii primiți pentru perioada cuprinsă între momentul externării și prezent”, a scris deputatul de Hunedoara într-o interpelare către Ministerul Muncii.

Natalia Intotero l-a întrebat pe colegul ei de partid, , care este baza legală pentru care minerului i se solicită returnarea sumei de bani și dacă această solicitare are legătură cu faptul că raportul ITM Hunedoara cu privire la accident a venit târziu.

De ce a întârziat raportul ITM Hunedoara

În replică, ministrul Manole confirmă doar parțial informațiile prezentate de Intotero. Acesta explică motivele pentru care raportul ITM a durat aproape două luni, însă susține că raportul nu are legătură cu o presupusă solicitare de rambursare a banilor pe concediul medical.

”Comunicarea evenimentului din data de 23.09.2025, ora 11:00, schimbul I, care a avut loc în ”Stația trafo plan colector, strat 3, blocul VI, felia a II-a, orizont 300-250” și în care a fost implicat lucrătorul P. Spiridon, angajat la E.M. Livezeni din cadrul Societății CEVJ S.A. a fost realizată de către angajator prin intermediul Fișei de Comunicare a Evenimentelor, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara – Serviciul SSM Petroșani cu nr 982 din 24.09.2025. (…)

Prin adresa nr 6196 din 06.10.2025, înregistrată la ITM Hunedoara – Serviciul SSM Petroșani cu nr 1407 din 06.10.2025, datorită stării de sănătate a victimei care nu a permis obținerea unei declarații din partea acesteia, precum și a lipsei documentelor medicale necesare finalizării cercetării evenimentului, angajatorul a solicitat, în baza art 120 și art 121 din HG 1425/2006, prelungirea termenului de cercetare a evenimentului, noul termen fiind data de 14.11.2025. (…)

După două luni s-a stabilit oficial că a fost un accident de muncă

Prin adresa nr 6965 din 14.11.2025, înregistrată cu nr 1209 din 14.11.2025 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, Serviciul SSM Petroșani, angajatorul a înaintat spre avizare dosarul de cercetare al accidentului suferit de electricianul P. Spiridon.

Urmare analizei dosarului de cercetare al evenimentului menționat, a fost confirmat că sunt întrunite condițiile prevăzute la art 4, lit g) și art 31, lit a), din Legea securității și sănătății în muncă nr 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru ca acesta să fie încadrat ca accident de muncă, urmând a fi înregistrat și evidențiat ca accident care a produs incapacitate temporară de muncă de către angajator”, se arată în răspunsul Ministerului Muncii.

Minerul rănit la Livezeni, ”retrogradat” la un cod inferior care ”ar putea” fi plătit cu 80%

Minerul rănit în accidentul de la Livezeni a fost încadrat, inițial sub codul 16, care se referă a accidente care produc invaliditate sau pentru unele tipuri de arsuri. Dacă un accident de muncă reduce capacitatea cu peste 16%, , conform reglementărilor privind asigurările pentru accidente de muncă. Codul 16 se plătește cu 100% din valoarea salariului.

În cazul accidentului de la Mina Livezeni, electricianul a fost ”retrogradat” la codul 03, care se referă la o incapacitate temporară de muncă. Acest cod are două variante de plată:

cu procent de 100% dacă este acordat în regim special de urgență

cu procent de 80% dacă nu este acordat în regim special de urgență

Ministerul Muncii spune că minerului nu i s-a solicitat rambursarea. Totuși, nu exclude ca suma să i se diminueze

Ministerul muncii susține, însă, că ”angajatorul nu a solicitat returnarea a 20% din suma plătită după externare susnumitului”. De altfel, o astfel de cerere nici n-ar fi avut temei legal în perioada spitalizării, ținând cont de încadrarea inițială pe care minerul a avut-o în perioada spitalizării.

Totuși, reprezentanții instituției nu exclud ca după externare, procentul cu care minerul va fi plătit, să scadă din momentul în care acesta nu va mai fi considerat o urgență. Aceștia spun, însă, că decizia nu ține de ITM ci va fi luată de medic.

Decizia finală va aparține medicului

”Precizăm că, dacă certificatele medicale vor fi modificate ulterior de medic, din cod 16 în cod 03, certificatul medical cu codul 03 ca să fie plătit cu 100% trebuie să aibă specificat obligatoriu regimul special de urgență. Dacă nu este specificat regimul special de urgență. Angajatorul va acorda un procent de plată de 80%.

La finalizarea dosarului accidentului de muncă, certificatele medicale vor fi modificate din cod 16 în cod 03, dar medicul va decide acordarea regimului de urgență, acest aspect făcând diferența ca procentul de plată să rămână de 100%”, se mai arată în răspunsul Ministerului Muncii.