Minerva, amintiri dureroase despre cum și-a prevăzut destinul tragic, la numai 14 ani: „Am aflat că o să fiu văduvă și o să-mi îngrop singurul copil”

Minerva este una dintre cele mai cunoscute astroloage din țara noastră. Românii îi cunosc previziunile și se ghidează după ele, dar ce nu știu mulți este că ea a citit în stele și propriul destin tragic. Pe vremea când era doar o adolescentă, și citise două cărți despre astrologie, a văzut cum ani mai târziu va rămâne văduvă și își va îngropa unicul copil. Ceea ce părea doar o joacă a fost confirmat, din păcate, de trecerea timpului.

Cine este Minerva

Minerva, pe numele său real Gabriela Dima, a devenit cunoscută în România pe baza previziunilor sale astrale și a aparițiilor în diferite emisiuni tv. , datorită preciziei informațiilor prezentate.

De origine din Hunedoara, Minerva a simțit chemarea către astrologie de la o vârsta fragedă. Iar mai târziu, o țară întreagă a ajuns să o urmărească sufletul al gură de fiecare dată când a apărut „pe sticlă”.

Iar posturile cu care a colaborat nu sunt puține. Vorbim despre Antena 1, B1 TV, Ezo TV, OTV, Favorit, National, dar și TVR 2. În spatele darului său, însă, se ascunde multă durere, pe care a cunoscut-o încă de la vârsta de 9 ani.

Atunci, medicii au diagnosticat-o greșit cu leucemie și au urmat întregi petrecuți prin spatele. Abia târziu a aflat că, de fapt, suferă de o boală rară de sânge, pentru care și în zilele noastre urmează un tratament.

De când face astrologie

După cum am menționat anterior, Minerva, acum în vârstă de 66 ani, a simțit chemarea pentru astrologie pe vremea când mulți copii abia învață să-și gătească singuri, fără să aibă habar că, în viitor, va deveni vocea celor aflați în căutarea răspunsurilor.

Totul a început cu un pachet de „cărți de joc țigănești”. Îl primise de la soția unui bulibașă, după ce mama sa, stagiară ORL, salvase viața fiului acestora, diagnosticat cu abces de planșeu. „Mama își făcea stagiatura la ORL.

Aveam vreo cinci ani, când băiatul bulibașei de la Sântana a făcut un abces de planșeu și putea să moară. (…) Mama a stat vreo trei zile să îl îngrijească”, a povestit astroloaga în trecut,

Cu ajutorul lor, a prevestit morțile unor persoane apropiate. Însă, cea înfricoșătoare previziune a fost chiar pentru ea. La 14 ani, după ce a citit două cărți de astrologie primite de la bunicul său, și-a realizat de una singură astrograma.

Era începătoare, dar chiar și așa, ce a aflat urma să o tulbure și, din păcate, să se îndeplinească pe viitor. Gabriela Dima a descoperit că la 42 de ani va rămâne văduvă, dar și că își va conduce pe ultimul drum unicul copil biologic.

„Atunci am aflat că la 42 de ani o să fiu văduvă și să-mi îngrop singurul copil. A trebuit să treacă timpul ca să se confirme chestia asta”, a dezvăluit Minerva în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, citată de

Ce studii are Minerva

Gabriela Dima și-a cunoscut soțul când avea doar 16 ani, la locul de muncă al tatălui său. Și rapid au decis să se căsătorească. Au înfiat doi copii, pe Mihai și Maria. Iar la patru ani de când fetița a intrat în familia lor, l-a adus pe lume pe Andrei.

Bărbatul său, însă, și-a găsit sfârșitul într-un accident aviatic când băiețelul lor avea numai 7 luni. La 17 ani și acesta a pierit, din cauza meningitei pneumococice. „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta și mai ales că nu a fost unul, au fost doi. Și al meu, și al fratelui meu.

Nici în ziua de azi nu înțeleg de ce Direcția Sanitară nu a acceptat să declare epidemia. Muriseră la Arad 13 copii. Au căzut pur şi simplu din picioare în fața tablei, la școală sau în bancă. Atunci am zis că mie niciodată nu o să-mi ghicesc”, și-a amintit Minerva.

și i-a salvat viața deopotrivă, dar nu este singurul domeniu pe care îl stăpânește. De fapt, Minerva a absolvit trei facultăți: Drept, Actorie și Psihologie. Iar în urmă cu trei ani, a deținut o funcție de conducere în cadrul Băncii Naționale a României.

„La ora actuală am o funcţie de execuţie, lucrez în Banca Naţională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani”, spunea astroloaga în podcastul lui Damian Drăghici,