Minge de baseball semnată de Volodimir Zelenski, vândută cu 50.000 de dolari la o licitație. Cumpărătorul, un patron din NFL

O casă de licitații din Statele Unite ale Americii, RR Auction, a scos la licitație o minge de baseball cu semnătura președintelui Volodimir Zelenki.

Mingea de baseball a fost semnată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei călătorii în SUA, în urmă cu trei ani. Recent, aceasta fost scoasă la vânzare, la Boston.

Obiectul a fost semnat în septembrie 2019, în timpul unei călătorii întreprinse la la New York de liderul de la Kiev, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU).

La mijlocul acestei săptămâni, casa licitaţie din Boston, RR Auction, a declarat că are o ofertă câştigătoare pentru mingea din meciul de baseball al Rawlings Major Ligue. Oferta a fost de trei ori mai mare decât estimarea.

Dacă în primă fază numele celui care a câștigat licitația a rămas anonim, între timp lucrurile s-au schimbat.

Joi dimineață, proprietarul clubului Indianapolis Colts din National Football League (NFL), Jim Irsay, a dezvăluit că el este cumpărătorul mingii de baseball.

”Adăugată la @IrsayCollection după licitația de ieri. Singura minge de baseball semnată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei vizite la New York în 2019. O parte din încasări este destinată poporului ucrainean”, a scris Irsay pe Twitter.

Added to my yesterday at auction, the only known baseball signed by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy during a visit to NY in 2019. A portion of proceeds going to Ukrainian relief. 💪

— Jim Irsay (@JimIrsay)