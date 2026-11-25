ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește pentru cel mai dificil examen din Conference League, pe terenul celor de la Brighton. Pavel Badea nu vrea ca oltenii să plece din Anglia cu mâna goală. Oficialul grupării din Bănie le cere jucătorilor să obțină cel puțin un punct, se așteaptă la o susținere importantă din tribune și își pune mari speranțe în Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram.

Pavel Badea, obiectiv îndrăzneț pentru Universitatea Craiova înaintea meciului cu Brighton

se vor întâlni joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, în etapa a patra a fazei principale din Conference League. Cele două formații sunt neînvinse în competiție și au acumulat câte șapte puncte. Oltenii vin după demonstrația de forță de la Arad, unde au învins-o pe UTA cu 6-2, în timp ce englezii au pierdut surprinzător în ultima etapă din Premier League, 0-2 cu Hull City.

ADVERTISEMENT

, consideră că duelul cu Brighton reprezintă ocazia perfectă pentru fotbaliștii lui Filipe Coelho de a demonstra la ce nivel au ajuns. Fostul internațional român vrea minimum un punct din deplasarea în Anglia, rezultat care ar apropia considerabil echipa de calificarea în primăvara europeană. Badea mizează și pe prezența în număr mare a suporterilor olteni, atât a celor stabiliți în Marea Britanie, cât și a celor care au făcut deplasarea din România.

„Mâine o să vedem nivelul la care suntem în momentul actual. E un meci extraordinar de dificil. Brighton are o cotă de piață de 700 de milioane de euro, e pe locul doi în Anglia. E un adversar care îți arată clar ce valoare ai. Este o șansă pentru jucători să demonstreze că au valoare și să se facă văzuți.

ADVERTISEMENT

Să sperăm că vom face un joc bun și vom scoate un rezultat pozitiv. Ar confirma ce spune toată lumea, că Universitatea Craiova e într-o continuă creștere și e echipa pe val din fotbalul românesc. E clar că jucăm bine. Avem un grup valoros. Un rezultat bun pentru mine ar însemna minimum un punct. În ultima perioadă chiar arătăm bine. Cu un punct ne calificăm măcar la baraj. Ai nevoie de opt puncte ca să nu mai ai emoții, cum am pățit anul trecut, când am luat un gol în ultima secundă și am ratat calificarea. Un punct ne califică măcar la baraj.

ADVERTISEMENT

Avem și o comunitate mare de suporteri în Anglia. Mulți olteni au mers din România. Vor veni cu mare plăcere să vadă Craiova, o echipă iubită în România. (n.r. – despre numărul suporterilor din tribune) Ar fi extraordinar”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Pavel Badea mizează pe Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram: „Va ieși mult mai puternic”

Pavel Badea așteaptă ca oamenii de atac ai Universității Craiova să își facă simțită prezența și în fața englezilor. Oficialul oltean pariază pe Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram. Palestinianul a fost inclus în lotul pentru deplasarea din Anglia, după ce a ratat partida cu UTA din cauza unei accidentări. La rândul său, Baiaram pare să își fi regăsit pofta de gol. Fotbalistul de 23 de ani a traversat o perioadă complicată, însă a fost unul dintre protagoniștii victoriei de la Arad, unde a reușit o dublă.

„(n.r. – Cine va marca mâine?) Important e să dăm gol. Eu mă bazez pe Assad și pe Baiaram. Elisor, când joacă mai mult, e greu pentru el să concretizeze. El e un jucător extrem de important. E bine că avem concurență acolo, în față. Sunt jucători care îți aduc plusvaloare, dau multă încredere.

ADVERTISEMENT

Orice victorie aduce încredere. Noi asta am câștigat. Baiaram a reușit și el un meci foarte bun în ultima etapă. Cu toții avem în viață momente de plus și de minus. El a trecut printr-o perioadă grea. Sper să o depășească. Va ieși mult mai puternic. Sper să reușească ceea ce își dorește”, a mai spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.