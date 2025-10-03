„Ministerul a cerut o sumă mică pentru Steaua!” Giovanni Becali, reacţie categorică după ce Gigi Neţoiu vrea să preia echipa Armatei. Exclusiv

și despre suma cerută de MApN în schimbul grupării. Giovanni Becali a analizat la GIOVANNI SHOW posibilitatea ca omul de afaceri să cumpere echipa Armatei.

Ce a declarat Giovanni Becali despre posibilitatea ca Gigi Nețoiu să preia Steaua

Giovanni Becali e de părere că suma solicitată de MApN în schimbul clubului Steaua, 20 de milioane de euro, este una mică. De asemenea, celebrul impresar a afirmat că e puțin probabil ca investitori din Turcia să se implice la o echipă din România. „Niciun turc nu va investi în fotbalul românesc. Un turc investește în fotbalul turcesc, sunt nenumărate echipe acolo care nu au bani. Poate Nețoiu, făcând afaceri cu turcul, să spună ‘Iau eu clubul ăsta, vino și tu’.

Dacă au cerut 20 de milioane de euro, e o sumă mică. Ei au cheltuit mai mult de 20, sunt pe minus. Pentru a face o echipă de play-off e nevoie de minim 30 de milioane. În primul rând, Ministerul vrea să-și scoată banii, e echipa lor. L-au refuzat pe Nețoiu pentru că vor să își scoată cheltuielile.

Nețoiu are relații în fotbal, jucători ar găsi, problema e dacă se înțelege cu Ministerul. Eu am spus 30 de milioane, dar poate să fie și mai mult. O echipă în Liga 2 nu poți să o ții fără două milioane. Cea mai tare șmecherie ar fi cineva să vină cu 51% și Ministerul să rămână cu 49%”, a afirmat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW. Impresarul este prieten cu Gigi Nețoiu, cei doi colaborând în trecut la Dinamo.

Gigi Nețoiu, atac la MApN: „Nu s-a făcut pentru că nu au vrut”

Gigi Nețoiu a afirmat că MApN, prin vocea fostului ministru Angel Tîlvăr, nu a dorit să vândă clubul, deși acesta se află într-o situație ingrată în divizia secundă, fără drept de promovare. „Nu s-a făcut pentru că nu a vrut domnul ministru Tîlvăr…

El nu a vrut, nu a vrut să facă o societate comercială. Nu știu de ce nu s-a putut, să îl întrebați pe domnul Tîlvăr, că el nu a vrut. Toată situația a fost anul acesta, în aprilie”, .

