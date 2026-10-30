Sport

Ministerul Apărării mută decisiv la Steaua! El e omul de care depinde promovarea în SuperLiga

Bogdan Ciutacu
30.10.2026 | 09:48
Ministerul Apararii muta decisiv la Steaua El e omul de care depinde promovarea in SuperLiga
EXCLUSIV FANATIK
El este omul care salvează Steaua. Cine vine să ajute echipa să promoveze. Foto: Colaj FANATIK.
În ultimele zile de mandat, Radu Miruță, fostul ministru al Apării, a luat o decizie care ar putea influența decisiv soarta echipei de fotbal Steaua. Cine e noul responsabil desemnat să se ocupe de clubul aparținând de MApN.
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În ultimele zile de mandat ca ministru al Apărării, Radu Miruță a luat o decizie de care poate depinde viitorul Stelei. Acesta a semnat un document prin care clubul Steaua încetează să mai fie în subordinea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului.

Schimbare importantă pentru clubul Steaua. Codrin Dumitru Munteanu, omul de care depinde promovarea în SuperLiga

Până acum, activitatea Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” era coordonată de la MapN de către acest departament condus de generalul-maior Valentin Roșu, alături de Secretarul de Stat Eduard Bachide, două personaje extrem de criticate de către ultrașii din Ghencea. Din acest moment, noul responsabil direct de clubul Steaua este Secretarul General al ministrului Apărării, Codrin Dumitru Munteanu.

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Din informațiile FANATIK, militarul de carieră este pasionat de sport și chiar este un cunoscător al fenomenului, fiind considerat un om aplicat. Codrin Munteanu a cochetat cu clubul Steaua de-a lungul timpului încă de pe vremea când comandatul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” era George Boroi. Steaua se află în Liga 2 din 2021, jucând de atunci an de an în eșalonul secund fără drept de promovare în SuperLiga.

Radu Miruță, fostul ministru al Apărării, și-a explicat decizia

Una dintre ultimele măsuri luate ca ministrul Apărării de către Radu Miruță s-a referit chiar la această problemă: „Cum rămâne cu Steaua? Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării”. După plecarea lui Radu Miruță, noul ministru al Apărării este Ștefan-Radu Oprea din partea Partidului Social Democrat.

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Rămâne de văzut dacă aceste schimbări vor produce efecte și la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Înainte de meciul cu Dinamo, Daniel Oprița a vorbit din nou despre promovare: „Sunt discuții foarte avansate, doar că acum s-a schimbat ministrul. Firma e serioasă și dispusă să bage foarte mulți bani, așa cum a spus și domnul Pițurcă.

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Noua conducere din MApN trebuie să aibă o întâlnire cu finanțatorii și să găsească o cale de asociere. Firma e 100% interesată, din ce știu eu. Lucrurile sunt clare din punctul celor care vor să vină. Totul e la mâna ministerului și a clubului. Să sperăm că-i acceptă”, a mai spus antrenorul Stelei. În prezent, formația antrenată de Daniel Oprița se află la al șaselea sezon consecutiv în Liga 2.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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