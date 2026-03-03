Ministerul care și-a făcut publice achizițiile pe 2026, deși Guvernul nu a aprobat bugetul național. Suma plătită pe sediile din centrul Capitalei

ADVERTISEMENT

Coaliția de guvernare are programată, marți, o nouă ședință comună pentru finalizarea negocierilor privind bugetul național. Este documentul central pentru administrația centrală, niciun minister sau instituție centrală neputând să-și facă o planificare bugetară în condițiile în care nu știe ce sume vor fi aprobate în acest an. Totuși, unul dintre ministerele guvernului și-a publicat planul anual de achiziții publice, cel mai probabil o variantă inițială, în care apar deja mai multe cheltuieli planificate.

Câți bani dă statul român pe papetărie și saci de gunoi

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale este singurul minister care și-a făcut public Planul Anual de Achiziții Publice (PAAP) pe anul 2026. Cel mai probabil este vorba de o variantă inițială a documentului, în condițiile în care majoritatea achizițiilor planificate fac parte din acorduri cadru încheiate prin Oficiul Național al Achizițiilor Publice (ONAC). Aceste informații ne arată și ce sume plătește statul român pentru hârtie de xerox sau obiecte de papetărie.

Cea mai mare sumă care apare astfel în PAAP-ul MMFTSS este acordul cadru pentru furnizare de carburanți auto în perioada 2025 – 2028. Suma este semnificativă: 363 de milioane lei, adică peste 80 de milioane de lei pe an. Documentul menționează doar că acest contract a fost încheiat prin ONAC, instituția creată pentru centralizarea acestor achiziții astfel încât prețul cerut să fie cât mai mic. Deși instituțiile care au luat parte la această achiziție nu sunt menționate, cel mai probabil este vorba de ministerele guvernului și instituțiile subordonate.

În documentul de achiziții al Ministerului Muncii apar menționate mai multe contracte cadru încheiate prin ONAC pentru sume semnificative. Spre exemplu, există un contract cadru pentru produse de birotică și papetărie pentru suma de 62 milioane lei. PAAP-ul menționează un contract subsecvent de 100.000 lei, încheiat la începutul anului,

Un alt contract similar vizează achiziția de hârtie pentru copiatoare, de asemenea, pentru o sumă importantă: 9,5 milioane lei (perioada nu este menționată). În baza acestui acord cadru, Ministerul Muncii a alocat suma de 150.000 lei pentru achiziția de hârtie. Poate cea mai surprinzătoare cifră este suma alocată pentru achiziția de saci pentru deșeuri menajere, adică saci de gunoi. Documentul citat menționează un acord cadru, încheiat în august 2025, pe o perioadă de trei ani, pentru suma de 20,98 milioane lei.

Practic, instituțiile statului alocă circa 4 milioane de euro pentru achiziția de saci de gunoi într-o perioadă de trei ani. Ministerul Muncii a estimat o achiziție de 4.000 lei, parte a acestui contract cadru.

Ce achiziții a făcut Ministerul Muncii la începutul anului

Pe lângă achizițiile din contractele cadru încheiate prin ONAC, Ministerul Muncii a făcut mai multe plăți în baza unor contracte cadru proprii. Spre exemplu, instituția condusă de Florin Manole (PSD) a alocat 260.000 lei pentru tonere și cartușe de imprimantă, parte dintr-un contract cadru pentru furnizarea acestor bunuri pe o perioadă de trei ani pentru suma de 1,23 milioane lei.

Instituția a avut un contract de întreținere și reparații la sediile ministerului în perioada 2024 – 2026 pentru suma de 700.000 lei,

De asemenea, Ministerul Muncii are bugetată suma de 1,26 milioane lei pentru încheierea unui acord cadru pe următorii trei ani pentru servicii de curățenie. Pentru anul în curs, ministerul vrea să cheltuiască 700.000 lei pentru aceleași servicii, sumă achitată în cadrul acordului cadru. Altfel spus, ministerul vrea să plătească maxim 1,2 milioane lei pentru următorii trei ani, însă doar în acest an ar urma să achite peste 50% din suma bugetată în tot contractul.

Trebuie subliniat că pe lângă acest contract cadru, PAAP-ul Ministerului Muncii mai menționează alocarea sumei de 257.000 lei, la capitolul achiziții directe, pentru serviciile de curățenie în sediile ministerului. Practic, avem întâi un mega contract pe trei ani, la care se adaugă o achiziție directă pentru aceleași servicii.

Consultanță, protocol și telefoane fixe la Ministerul Muncii

Ministerul Muncii a alocat 350.000 lei pentru achiziția de servicii de consultanță. Documentul citat menționează că este vorba de consultanță privind majorarea salariului minim, cel mai probabil fiind vorba de studii de impact, modele matematice despre efectele majorării salariului minim pe economie.

În ceea ce privește achizițiile directe preconizate de minister, merită menționată suma de 260.000 lei pentru birotică și „articole mărunte de birou”, o sumă ce vine în plus la acordul cadru încheiat prin ONAC de 62 milioane lei.

Se pare că în unul dintre sediile ministerului există probleme cu liftul instituției. În planul de achiziții, sunt menționați 240.000 lei pentru servicii de reparații la acest ascensor. Piesele de schimb apar separat, și înseamnă alți 50.000 lei. La acestea se adaugă alți 9.000 lei, servicii de întreținere pentru același ascensor, plus 1.000 lei, pentru serviciile de verificare tehnică, plus alți 2.500 lei, pentru actele adiționale. Separat, ministerul are alocați 100.000 lei pentru achiziția de anvelope de iarnă.

Ministerul are alocați 170.000 lei pentru reparațiile și întreținerea autoturismelor, la care se adaugă alți 53.000 lei, acte adiționale la aceeași achiziție. Instituția a alocat alți 65.000 lei pentru achiziția de servicii privind spălarea autoturismelor, la care se adaugă alți 20.000 lei, actele adiționale la același contract.

De asemenea, ministerul a alocat 24.500 lei pentru achiziția de „aparate pentru telefonia fixă”, cu mențiunea că este vorba de „receptoare”.

La fel ca în cazul contractelor pentru serviciile de curățenie, la achizițiile directe Ministerul Muncii are alocată suma de 100.000 lei pentru servicii de transport aerian. Asta deși documentul citat menționează că în cadrul ministerului există un contract cadru pentru servicii de transport aerian intern și extern în valoare de 690.000 lei, contract preluat de la Ministerul Familiei în anul 2025. Alți 100.000 lei au fost alocați pentru servicii de cazare la hotel.

De asemenea, Ministerul Muncii a alocat 30.000 lei pentru serviciile de protocol pe aeroport, practic acces la saloanele VIP pentru angajații ministerului, dar și 100.000 lei pentru servicii de protocol, bani la dispoziția ministrului. Ministerul mai are trecut în planul de achiziții directe „servicii diverse” și „bunuri diverse”, suma alocată fiind de 60.000 lei.

Chiriile plătite pentru sediile din centrul Capitalei

Sediul central în Ministerului Muncii este în clădirea MAI, în Piața Revoluției (fosta clădire a Comitetului Central). Ministerul are alocată suma de 600.000 lei pentru lucrări de reparații generale și renovare la sediul central, plus alți 100.000 lei, reparații curente. Documentul menționează separat suma de 78.000 lei pentru „servicii de zugrăveli”, la sediul central.

Poate partea cea mai interesantă din întreg planul de achiziții al Ministerului Muncii vizează sumele pe care ministerul le plătește pe chiriile în care își au sediul structurile din subordine. Apare menționată suma de 105.000 lei, chiria pentru un sediu aflat pe Bulevardul Magheru, într-o clădire a RA-APPS. Pentru același sediu, ministerul plătește 60.000 lei, pentru serviciile oferite de Regia Protocolului de Stat. Suma este însă mică, ceea ce sugerează că ar fi vorba de un etaj sau o aripă a unei clădiri istorice aflate în centrul Capitalei.

Alături de acest sediu, Ministerul Muncii mai plătește 644.000 lei pentru chiria din sediul aflat în Piața Valter Mărăcineanu, o altă locație ultra-centrală, în apropiere de Parcul Cișmigiu. Și această clădire este în patrimoniul RA-APPS.

Totuși, aparatul de lucru a ministerului nu are loc suficient în aceste sedii sau sediul central, așa că instituția are alocată suma de 2,3 milioane lei, circa jumătate de milion de euro, pentru un acord cadru pe trei ani pentru închirierea sediilor pentru patru dintre structurile sale. Din această sumă, ministerul ar urma să cheltuiască 1,17 milioane lei pentru chiriile ce urmează să fie plătite în anul 2026.