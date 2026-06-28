Ministerul de Externe al Rusiei amenință România după ce Emil Boc a interzis gimnastele ruse la Cluj: “Vor exista consecințe!”

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Situația delicată creată de decizia primarului Emil Boc de a interzice intonarea imnului și afișarea steagului Rusiei la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj a atins un nou punct fierbinte. Ministerul de Externe al rușilor a reacționat virulent și a amenințat România.

România, amenințată de Rusia din cauza scandalului de la Cupa Mondială de gimnastică ritmică

Hotărârea fermă a primarului Emil Boc i-a făcut pe oficialii ruși în semn de protest. Însă, de la Moscova a venit o reacție și mai dură, iar cea care a luat atitudine a fost Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt la Ministerului de Extern al Rusiei.

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”Participanții ruși la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în orașul românesc Cluj-Napoca în perioada 26-28 iunie, s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit și de politizare a sportului internațional.

Contrar deciziilor recente ale Federației Internaționale de Gimnastică și ale Uniunii Europene de Gimnastică privind eliminarea tuturor restricțiilor aflate în vigoare și restabilirea deplină în drepturi a sportivilor noștri, acestora li s-a interzis utilizarea drapelului național și a imnului național la competiția desfășurată în România.

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Singura reacție posibilă și firească din partea Rusiei a fost refuzul de a participa la competiție. Situația pare cu atât mai absurdă cu cât menținerea așa-numitelor sancțiuni împotriva gimnastelor noastre a fost impusă de primarul local, sub pretextul declarațiilor de rutină privind combaterea ‘statului agresor’”, a fost reacția Zaharovei, postată pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei în România.

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Atac virulent la adresa României și a lui Emil Boc

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei a vorbit despre faptul că România a dovedit că este incapabilă să organizeze competiții sportive de nivel înalt și a cerut ca țara noastră să fie privată de acest drept în viitor.

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”Nici organizatorii competiției, nici autoritățile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local, care, se pare, a decis să-și sporească astfel propriul ‘prestigiu’. Este regretabil că rusofobia cultivată în România în toți acești ani produce asemenea efecte monstruoase.

Scoate la iveală dezordinea care domnește acolo, unde unor personaje întâmplătoare li se permite să acționeze în mod arbitrar și să compromită o țară care, în mod evident, nu este capabilă să asigure condiții egale pentru participanții la competiții internaționale de anvergură.

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În consecință, ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor asemenea competiții. Partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe”, a mai spus Maria Zaharova.

Emil Boc se ține tare pe poziții

După ce sportivii ruși s-au retras de la competiția organizată în acest weekend la Cluj, primarul Emil Boc a răspuns în termeni duri și a mărturisit că . Mai mult, el a precizat că dacă știa că se va ajunge aici ar fi refuzat să găzduiască Cupa Mondială de gimnastică ritmică.

”Atunci când ai valori și principii, n-are de ce să-ți fie teamă. Vreau să fac câteva precizări… eu nu am nimic cu sportivii, aceștia au fost primiți cu alte ocazii, când au respectat aceste reguli. Când am aprobat, am aprobat în aceste condiții, cu vechile reguli în vigoare.

FIG a schimbat regulile pe ultima sută de metri. O situație asemănătoare s-a întâmplat în Polonia, tot la gimnastică ritmică, iar Polonia a refuzat intonarea imnului și arborarea steagului.

A ieșit Rusia din Ucraina și nu am aflat eu!? S-a schimbat politica României față de un stat agresor și nu am aflat eu? Nu suntem singuri pe lumea asta. Când România și Uniunea Europeană își vor schimba poziția oficială, voi fi primul care va respecta noile reguli.

Pe viitor, dacă se va vrea să se organizeze la Cluj și voi ști regulile, voi refuza din start așa ceva. La momentul în care am aprobat evenimentul, alte reguli erau în vigoare”, a afirmat edilul Clujului.