Ministerul de Externe face angajări în plină criză bugetară: aproape 200 de posturi scoase la concurs. Ce salarii se oferă

Codrina Menţel
18.08.2025 | 12:50
Ministerul de Externe face angajari in plina criza bugetara aproape 200 de posturi scoase la concurs Ce salarii se ofera
Ministerul de Externe face angajări în plină criză bugetară. Aproape 200 de posturi scoase la concurs. Foto: hepta.ro

Ministrul de externe, Oana Țoiu, explică faptul că scoaterea la concurs a aproximativ 200 de posturi în cadrul ministerului nu crește presiunea asupra bugetului. Ce salarii se oferă.

Ministerul de Externe scoate la concurs aproape 200 de posturi

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a declarat că în corpul diplomatic sunt undeva între 120 și 130 de posturi disponibile, scoase la concurs. De asemenea, cu tot cu cele pentru personalul tehnic și administrativ, ar fi un total de 180.

„Noi nu o să creştem bugetul de resurse umane în această perioadă faţă de momentul prezent. Nu o să creştem organigrama. Ce avem nevoie, însă, să putem face este să asigurăm un flux de resurse umane care să asigure, practic, concursul ca instrument principal pentru a ajunge, de exemplu, în Corpul Diplomatic, în ambasade şi consulate.

Şi acum concursul este singurul instrument pentru a intra în Corpul Diplomatic, sigur, în afară de numiri. Însă avem această realitate”, a spus Oana Ţoiu, conform news.ro.

Până când se pot depune dosarele pentru concurs

Oana Țoiu a menționat faptul că în această săptămână urmează să publice metodologia. Mai mult, ea a declarat faptul că termenul de depunere pentru dosare a fost stabilit pentru 31 august, însă dorește să fie extins până pentru luna septembrie.

„Trecem prin propunerile pe care le-am primit în perioada de transparenţă şi săptămâna aceasta o să publicăm metodologia finală şi datele pentru concurs. În metodologia pe care am publicat-o în transparenţă, termenul de depunere a dosarelor era 31 august.

În acest moment ne uităm la posibilitatea de a muta termenul mai târziu în luna septembrie ca să existe suficient de mult timp şi oamenii să nu se simtă grăbiţi sau excluşi din accesul la această oportunitate, pentru că s-a suprapus peste vacanţa de vară sau peste concedii şi poate nu reuşesc să termine toate pregătirile la timp. Şi atunci ne uităm la posibilitatea de a mai da un răgaz adiţional de timp”, a mai menţionat ministrul, conform sursei menționate.

Ce salarii se oferă

Ministra Oana Țoiu a dat câteva detalii și despre salariile oferite în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cazul acestor posturi. De asemenea, ea a susținut că sumele se oferă în funcție de experiență și încadrare.

„După ce au fost tăierile după criza din 2008, cred că odată sau de două ori au mai avut câte 5-10%, asta ne aduce astăzi în situaţia de a avea salarii, pentru cei care aplică la aceste concursuri, de exemplu, salarii care încep de la un 3.400 net. Şi plaja nu este foarte mare, sunt până la 6.000-8.000 de lei net, în funcţie de experienţă şi în funcţie de încadrare”, a spus ea

