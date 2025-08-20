News

Ministerul Dezvoltării propune supravegherea proprietăților cu drone și sateliți. Ce trebuie să știe românii care stau la curte

Ministerul Dezvoltării propune ca proprietățile românilor care stau la curte să fie supravegheate cu drone. Motivul pentru care este necesară implementarea unui asemenea măsuri.
Claudia Şoiogea
20.08.2025 | 18:26
Un nou proiect de lege al Ministerului Dezvoltării propune supravegherea cu drone a proprietăților românilor care stau la curte. Sursa foto: Pixabay

Proprietățile românilor care stau la curte vor fi monitorizate cu ajutorul dronelor și a sateliților. Asta presupune noul proiect de lege propus de Ministerul Dezvoltării. Care este, de fapt, adevăratul motiv al implementării unei asemenea măsuri.

Proprietățile românilor care stau la curte vor fi surpravegheate cu dronele

Ministerul Dezvoltării a inițial un nou proiect de lege care prevede ca proprietățile românilor care stau la curte să fie intens monitorizate. Supravegherea urmează să se facă cu ajutorul dronelor sau al sateliților, iar scopul unei astfel de măsuri este responsabilizarea populației. Mai exact, Ministerul Dezvoltării îi obligă pe românii care stau la curte să aducă la cunoștința primăriei orice amenajare sau construcție nouă.

Amenajările sau construcțiile noi trebuie semnalate primăriei și în prezent, însă nu toate persoanele se conformează. Tocmai de aceea, proiectul de lege propus de Ministerul Dezvoltării impune verificarea proprietăților cu ajutorul dronelor sau al imaginilor din satelit, arată Mediafax.

Pentru ca acest proiect să se implementeze, primăriile ar urma să primească în dotare dronele necesare. Cu ajutorul lor, personalul abilitat va putea inspecta proprietățile românilor care stau la curte. Astfel, va fi mult mai ușor să se identifice construcțiile care s-au realizat fără un aviz din partea primăriei, fie că sunt ele de mici sau mari dimensiuni.

Ce amenzi riscă românii care nu notifică la timp primăriile cu privire la realizarea construcțiilor noi

Românii care stau la curte trebuie să știe că această regulă se aplică tuturor construcțiilor. Fie că se va construi un grajd, un coteț de păsări sau chiar și mici alei din beton, românii au obligația de a comunica totul primăriei de care aparțin. Motivul? Noile construcții cresc valoarea locuinței, iar asta înseamnă că primăria va calcula un impozit mai mare.

Toate verificările necesare vor fi efectuate de inspectorii de teren, care vor folosi drone, fotografii aeriene sau imagini din satelit. În cazul în care acestea nu sunt deloc de elocvente, autoritățile pot cere date de la Centrul Național de Cartografiere. În acest fel, vor putea fi sesizate toate modificările aduse gospodăriei în cauză.

Românii care aleg să ignore această regulă trebuie să știe că sancțiunile nu sunt deloc mici. Ba chiar uneori, acestea pot să depășească cu mult valoarea construcției ridicate fără autorizație din partea primăriei. Mai exact, aceste sancțiuni pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 100.000 de lei.

Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
