Ministerul Educației a anunțat că dispar peste 500 de școli, începând cu anul școlar 2025-2026. Ce se va întâmpla cu elevii

Peste 500 de școli se vor închide începând cu anul școlar 2025-2026. Anunțul vine din partea Ministerului Educației. Ce se va întâmpla cu elevii
Codrina Menţel
14.08.2025 | 17:31
Ministerul Educației a anunțat că dispar peste 500 de școli, începând cu anul școlar 2025-2026. Ce se va întâmpla cu elevii. Foto: hepta.ro

Urmează să aibă loc o reorganizare în învățământ, în vizor fiind peste 500 de școli. Acestea vor fi închise începând cu anul școlar 2015-2016. Ce se va întâmpla cu elevii și unde își vor continua studiile.

Peste 500 de școli din România se vor închide

Ministerul Educației a anunțat că se vor face schimbări în 850 de școli din România, începând cu anul școlar 2025-2026. Astfel, 507 de unități școlare, care nu îndeplinesc un număr minim de 500 de elevi, vor fi comasate.

„Urmare a procesului de reorganizare, 507 unități școlare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unități cu personalitate juridică existente) devin structuri școlare arondate altor unități”, se precizează în comunicatul instituției.

Această decizie din partea ministerului vine în contextul unei analize, în care s-a constatat faptul că undeva la 850 de unități școlare nu îndeplineau pragul minim de elevi sau preșcolari prevăzut de lege. Astfel, reorganizarea s-a realizat între instituțiile care se aflau în această situație prin arondarea lor la unități care respectă pragul legal.

„Această schimbare de statut juridic nu presupune închiderea fizică a unitățlor de învățământ, nu obligă la relocarea activităților educaționale și nu implică renunțarea la posturile existente, cu excepția celui de director din unitatea fără personalitate juridică”, se mai precizează în comunicat.

Măsura vine în contextul crizei fiscal-bugetare

Ministerul Educației a precizat că această măsură a fost luată „în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară”. De asemenea, autoritățile locale au avut posibilitatea de a păstra cel puțin o școală cu personalitate juridică în fiecare unitate administrativ-teritorială. Această reorganizare contribuie la reducerea fragmentării rețelei școlare și la o mai bună stabilire a normelor didcatice.

„Reiterăm faptul că absolut toate acțiunile care vizează reorganizarea rețelei școlare au ca numitor comun interesul superior al copilului și asigurarea unei educații incluzive de calitate, în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară”, se mai arată în comunicatul Ministerului Educației și Cercetării.

