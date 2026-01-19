Ministerul Educației rupe tăcerea în scandalul diplomelor lui Nicușor Dan. Cum au fost echivalate studiile președintelui

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan și-a început studiile universitare în România și le-a încheiat la Paris, într-un sistem de studiu diferit de al nostru. În Franța, el a obținut o diplomă de Master (1993) și un titlu de doctor în matematică (1998). După finalizarea studiilor, Dan s-a întors în România și a lucrat ca cercetător la Institutul de Matematică ”Simion Soilow” al Academiei Române și a contribuit la înființarea Școlii Normale Superioare București.

Scandalul diplomelor lui Nicușor Dan. Reacția Ministerului Educației

La finalul anului 2025, Nicușor Dan a fost acuzat că a ”sărit” câteva etape în procesul birocratic de echivalare a studiilor în România. Mai precis, actualul președinte ar fi obținut recunoașterea titlurilor de master și doctorat fără să dețină o diplomă de licență, ceea ce ar contravine sistemului Bologna și legislației naționale.

Ministerul Educației și Cercetării a explicat, în răspunsul la o interpelare parlamentară a deputatului AUR, Mihai-Bogdan Negoescu, modalitatea în care diplomele lui Nicușor Dan au fost echivalate în sistemul românesc.

MEC: Studiile de licență, recunoscute oficial în România pentru Nicușor Dan

”În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr.84/1995, cu modificările și completările ulterioare ale OMECTS nr 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în vigoare la data înregistrării solicitărilor de recunoaștere la care faceți trimitere, CNRED evalua dosarele depuse pentru recunoaștere în conformitate cu prevederile legale menționate și elabora propuneri de ordine de ministru pentru recunoașterea diplomelor obținute în străinătate.

În sensul actelor normative menționate, ”prin recunoaștere se înțelege acceptarea unei diplome dau act de studii ca autentice (eliberate de o instituție de învățământ acreditată în țara de proveniență). Evaluarea se realizează prin comparație cu sistemul românesc de învățământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învățământul românesc”.

În baza ordinelor de ministru aprobate, CNRED a emis atestatele de recunoaștere a studiilor de licență (studii universitare de lungă durată), respectiv de doctorat”, se arată în răspunsul MEC.

Cum explică Nicușor Dan obținerea Masterului în Franța, deși în țară nu primise licența

Confuzia legată de studiile lui Nicușor Dan se referă la parcursul academic neobișnuit pe care acesta l-a avut. , Dan a urmat primii trei ani de studii la Facultatea de Matematică a Universității București. În anul terminal, el a plecat în Franța prin sistemul de burse. A urmat cursurile Ecole Normale Superieure din Paris, între 1992 și 1995, una dintre cele mai selective instituții de învățământ din lume, iar în 1993 a obținut Masterul la Universitatea Paris XI (Orsay).

,,Când m-am dus în Franţa, datorită cărţilor pe care le citisem, cei trei ani de studii pe care apucasem să-i fac în ţară mi-au fost echivalaţi cu patru ani de studiu. Mi s-a permis să intru, deci, direct la masterat. În Franţa sistemul era total diferit. Cursul ţinut de profesor era atât de intens încât nu mai era nevoie să citesc în paralel. De altfel, cele patru cursuri la care participam – cu două mai mult decât frecventau majoritatea studenţilor – mă epuizau. Nici n-aş mai fi avut puterea să citesc pe cont propriu. Iar profesorii te duceau, prin cursurile lor, către cercetare.

Practic, şi ceea ce citisem în România, şi masteratul ales în Franţa erau în direcţia rezolvării Teoremei lui Fermat. Masteratul l-am făcut la Universitatea Paris XI, la Orsay, pentru că aici era cel mai bun departament în domeniul teoriei numerelor”, spunea Nicușor Dan în .

Echivalarea studiilor lui Nicușor Dan, prin ordin de ministru

Ulterior, Nicușor Dan s-a înscris la școala doctorală de la (fosta Paris XIII), iar titlul de doctor l-a obținut în 1998.

În 2002, CNRED a emis atestatul de echivalare a diplomei de doctor la Universitatea Paris XIII, în baza unui Ordin de ministru și a avizului CNATDCU (Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare).

Echivalarea studiilor doctorale a fost realizată anterior atestatului de echivalare a studiilor aprofundate, respectiv diploma de licență, care s-a făcut în 2010 tot de către CNRED.

Ministerul Educației, despre doctoratul președintelui: ”Facultățile au autonomie la recunoașterea perioadelor de studii”

”În ceea ce privește accesul la studii doctorale, menționăm că potrivit art.73 alin. 2 din Legea Învățământului nr 84/1995, cu modificările și completările ulterioare ”au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată”.

Totodată, în context, precizăm că instituțiile de învățământ superior au autonomie în ceea ce privește stabilirea criteriilor de admitere și de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe teritoriul statului unde se solicită continuarea la studii”, se mai arată în răspunsul Ministerului Educației.

Cum a început scandalul diplomelor lui Nicușor Dan

Scandalul diplomelor lui Nicușor Dan a plecat de la o corespondență pe care profesorul Horea Bădău ar fi avut-o cu Universitatea din București, care a transmis că informațiile din CV-ul președintelui ”sunt conforme cu realitatea”, fără a preciza dacă diploma de licență a fost sau nu emisă în numele acestuia.

Acuzațiile vizează faptul că Nicușor Dan a fost angajat la Institutul de Matematică al Academiei Române, deși acesta nu putea prezenta diploma de licență pentru că, la acel moment, masterul din Franța nu era echivalat în România.

Nicușor Dan, printre cei mai buni matematicieni ai lumii

Nicușor Dan a avut o carieră de elită în domeniul matematicii, fiind considerat unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai generației sale. În timpul liceului (în 1987 și 1988), el a obținut scorul perfect, de 42 de puncte din tot atâtea posibile, la Olimpiada Internațională de Matematică de la Havana (Cuba), respectiv Canberra (Australia).

A activat 15 ani în cadrul Institutului de Matematică al Academiei Române, unde s-a specializat în geometrie algebrică și teoria numerelor. A publicat în jurnale de specialitate de prestigiu, cum ar fi Mathematische Annalen (una dintre cele mai vechi și respectate reviste de matematică din lume) cu teza „Prolongement méromorphe des courants de Green”

Colegi de generație, precum matematicianul Bogdan Suceavă, l-au descris pe Nicușor Dan drept ”cel mai bun dintre noi” în perioada studiilor universitare.