Ministerul Energiei anunţă măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate. Bogdan Ivan: „Dorim să scădem preţul cu cel puţin 25%”

Problema facturilor la energie, care aproape că s-au dublat de la 1 iulie, este una dintre preocupările majore de Ministerul Energiei, după cum dă asigurări deţinătorul portofoliului, Bogdan Ivan. Într-o conferinţă de presă ţinută marţi, acesta a prezentat cinci măsuri pe care le are în vedere pentru . Ministerul Energiei spune că durata de implementare este de la şase luni la un an până când scăderea prețurilor se va vedea în facturile la energia electrică.

ADVERTISEMENT

Tarife dinamice la energie şi diferenţiate pe intervale de consum

Prima măsură concretă prezentată de Bogdan Ivan se referă la operaţionalizarea mecanismului Market Maker. Asta înseamnă că este prioritară selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, dispus să cumpere și să vândă energie, chiar când alți actori nu sunt activi. Un astfel de operator stimulează cererea şi oferta, facilitează tranzacţiile pe termen lung şi determină astfel o scădere constantă a preţului.

A doua măsură avută în vedere şi prezentată public de ministrul Bogdan Ivan este legată de creşterea transparenţei şi scăderea riscurilor în piaţa de energie, prin solicitarea de garanţii ferme în toate tranzacţiile cu energie. A treia măsură prevede introducerea de tarife dinamice şi diferenţiate pe intervale de consum, prin care consumatorii responsabili vor fi recompensaţi cu preţuri mici, consumând energie în intervalele în care este cea mai ieftină.

ADVERTISEMENT

Bogdan Ivan doreşte să prelungească funcţionarea centralelor pe cărbune până ân 2030

De asemenea, Bogdan Ivan a mai spus că Ministerul Energiei are în vedere scăderea preţurilor de achiziţie a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuţie, urmând să fie conceput în acest scop un mecanism unic de achiziţie. Acest reprezintă aproape un sfert din costul total al energiei pentru consumatori, astfel că implementarea mecanismului unic de achiziţie va aduce tarife de distribuţie mai mici pentru toţi consumatorii, aceasta fiind a patra măsură avută în vedere pentru scăderea preţului la energie.

A cincea şi ultima măsură avută în vedere se referă la integrarea tuturor programelor de eficienţă energetică sub cupola Ministerului Energiei, într-o coordonare unică şi eficientă.

ADVERTISEMENT

„Energie mai ieftină cu cel puţin 25%”

„În paralel, vom continua negocierile la nivel european pentru prelungirea termenului de funcţionare a centralelor pe cărbune până în 2030. Acest pas va tempera creşterile de preţ şi ne va da timp să dezvoltăm proiecte noi de producţie. Obiectivul meu este clar: energie mai ieftină decât media europeană, independenţă energetică şi reguli eficiente pentru toţi actorii din piaţă. Împreună construim un viitor energetic sigur pentru România!”, a afirmat Bogdan Ivan.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce noi dorim e să scădem cu cel puțin 25%. Asta e un target rezonabil, ținând cont și de un buffer. Deci, în momentul de față, media plătită de un consumator din UE este undeva la 1,28 lei pe kWh. În România suntem la aproape 1,50 lei. Ținta e ca prețul din România să fie cu măcar 1% sub media europeană. Asta este o dorință explicită. Că vom reuși să ajungem cu 3% față de media UE, cu 10% ar fi ideal. Am fost precauți când am stabilit aceste ținte”, a explicat ministrul energiei.