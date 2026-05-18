Ministerul Finanțelor a cedat presiunilor: extinderea e-Factura pentru persoanele fizice nu se mai pune în aplicare. „O aberație făcută doar ca să mai câștige unii”

ADVERTISEMENT

De la 1 iunie 2026, conform OG nr. 6/2026, sistemul RO e-Factura ar fi fost obligatoriu pentru toate persoanele care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP, însă Ministerul Finanțelor s-a răzgândit. Prevederea obliga persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul e-Factura. Cu toate acestea, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat în urmă cu câteva zile că a primit sesizări. Acum, Ministerul Finanțelor a anunțat că s-a răzgândit și a dat înapoi.

Ministerul Finanțelor a cedat în fața presiunilor

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un .

ADVERTISEMENT

Conform instituției, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.

Ilie Bolojan știa de problemele cu extinderea e-Factura pentru persoane fizice

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va avea discuții cu responsabilii de la Ministerul Finanțelor pentru a vedea în ce condiții extinderea e-Factura pentru persoanele fizice este sau nu eficientă, sau dacă doar ar reprezenta o formă de birocrație în plus pentru români.

ADVERTISEMENT

„Am continuat digitalizarea şi chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocraţie suplimentară şi am primit deja sesizări pe tema asta şi chiar astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanţe să vedem dacă această măsură este într-adevăr necesară, dacă combate într-adevăr evaziunea sau dacă doar e o formă de birocraţie în plus”, a transmis Bolojan, într-un interviu la .

ADVERTISEMENT

Petiție împotriva măsurii

Mai mult decât atât, s-a creat și o în care se cere renunțarea la această măsură care vizează românii ce obțin venituri din drepturi de autor. Nemulțumirile au apărut în contextul în care veniturile din drepturi de autor sunt deja fiscalizate, iar statul cere și . Afectate de această chestiune sunt scriitori, traducători, jurnaliști, artiști vizuali, actori, muzicieni, compozitori, regizori, scenariști, cercetători și alți creatori.

ADVERTISEMENT

„Pentru a încasa legal un venit din drepturi de autor, acești oameni ar fi obligați să își facă semnătură electronică, să se familiarizeze cu SPV, RO e-Factura și alte proceduri fiscale, deși beneficiarii veniturilor gestionează deja toate obligațiile contabile și fiscale.

Mai mult, există ambiguități juridice serioase privind încadrarea cesiunii drepturilor de autor ca „prestare de servicii”. Drepturile de autor nu reprezintă întotdeauna o activitate economică independentă, ci un transfer de drept de exploatare a unei opere, iar jurisprudența europeană arată că acordarea dreptului de exploatare asupra unei opere nu echivalează automat cu o prestare de servicii”, se arată în petiție.

ADVERTISEMENT

Concret, se cere excluderea explicită a persoanelor fizice titulare de drepturi de autor din obligația de înrolare în RO e-Factura, clarificarea imediată și publică a cadrului fiscal aplicabil și consultarea organizațiilor profesionale din sectorul cultural și creativ înainte de impunerea unor obligații administrative disproporționate.

Pe cine ajuta această măsură?

FANATIK a discutat pe această temă cu profesorul de economie Bogdan Glăvan. Acesta ne-a mărturisit faptul că și el este nedumerit cu privire la această măsură, „pretinsă reformă” și consideră că ar reprezenta doar o povară în plus și o „dublă verificare”, însă care .

„Câtă vreme aceste relații contractuale se desfășoară legal, sunt înregistrate, și așa mai departe, pentru ce trebuie să existe această dublă declarare, dublă verificare și din partea cetățenilor? Nu sunt comerciant, nu fac acest lucru în mod frecvent regulat, constant. Adică eu, de exemplu, am avut anul trecut venituri din dreptul de autor pentru că am scris un manual, dar nu am avut așa ceva de făcut. Adică, asta este chestiunea. Unde în Europa există treaba asta și de ce ne întoarcem iarăși la discuția pe care am mai avut-o în timpul sinistrului ministrul Boloș? Care voia să existe factură pentru persoane fizice. E factură pentru persoane fizice. Adică, încerc să înțeleg care este sensul acestui demers”, a declarat profesorul de economie.

Măsura nu aducea bani la stat

De asemenea, profesorul consideră că cei care au venit cu această propunere sunt „agenții unui stat exploatator care intră cu bocancii peste tine fără să se uite la efecte și pur și simplu vin să te jupoaie, să te verifice și să te paraverifice”. De asemenea, Bogdan Glăvan este de părere că măsura nu aduce bani la stat.

„Este pur și simplu ceva dizgrațios. Eu înțeleg că statul are o mare foame de bani, dar nu se vor îmbunătăți lucrurile în România dacă se intensifică controalele și toată această opresiune fiscală sau nefiscală asupra celor care produc și declară bani. Că până la urmă nu apar mai mulți bani de aici. Deci tu nu faci decât să mă încarci pe mine cu o sarcină, să mai avem cu o grijă”, ne-a mai menționat profesorul.

În același timp, profesorul menționează că o astfel de măsură n-ar da câștig decât unor grupuri de interese. În contextul acestei măsuri, românii ar fi fost obligați să achite anumite sume de bani pentru a-și putea obține semnătura digitală.

„Deci este o aberație făcută doar ca să mai câștige unii. Noi am mai avut discuția asta în trecut în România și cu interzicerea cash-ului și cu alte lucruri. Totdeauna sunt niște grupuri de interese care câștigă: cine vinde ștampile, cine vinde semnături, cine vinde carduri. Ăștia câștigă și ăștia, bineînțeles, că au tot timpul nevoie să se întâmple așa ceva. Dar, repet, pur și simplu e pentru a disimula faptul că nu se combate evaziunea fiscală acolo unde există”, a mai punctat profesorul Bogdan Glăvan.