Ministerul Mediului, anunț oficial despre programul Rabla. Ce se va întâmpla cu voucherele pentru mașini electrice

Ministerul Mediului a făcut un anunț oficial în legătură cu programul Rabla, care va fi reluat din septembrie. Acesta vine, însă, cu anumite schimbări, printre care și un buget mai mic.

Ce se întâmplă cu programul Rabla

Marți, în cadrul ședinței de Guvern, la propunerea Ministerului Apelor și Pădurilor (MMAP), a fost adoptată Ordonanța de Urgență menită să reducă presiunea asupra bugetului și să redirecționeze fondurile Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) către programe cu termene care pot fi finalizate, dar și care aduc un impact direct, rapid și măsurabil în reducerea emisiilor și protecția mediului.

Printre acestea se numără și , care se va derula pe baza unui ghid actualizat. Programul urmează să fie reluat în septembrie, cu un buget de 200 de milioane de lei. Ghidul de finanțare pentru persoanele fizice urmează să fie lansat în dezbatere publică până la finalul acestei săptămâni.

Ministerul Mediului a precizat că “valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale”.

va fi de trei ori mai mic decât în versiunea care ar fi trebuit să pornească în luna iunie. Pentru mașinile full-electrice, voucherul era gândit să fie la 7.500 de euro, dar va fi mult mai mic.

“Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanțăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puțină poluare în orașe, mai puține conflicte cu fauna sălbatică și mai multă siguranță pentru oameni”, a declarat ministrul Diana Buzoianu, potrivit .

Guvernul poate aproba și alte proiecte

“Această ordonanță nu închide definitiv programele AFM. Guvernul își păstrează opțiunea de a aproba, prin memorandum, și alte proiecte până la finalul anului.

Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe și vizibile pentru oameni și pentru mediu”, a mai spus ministrul.

În următoarea perioadă, MMAP va prezenta lista actualizată a programelor AFM, precum și calendarul relansării acestora, ținând cont de deciziile guvernamentale, dar și de disponibilitatea fondurilor europene și naționale. Datorită programului Rabla, au fost scoase din circulație peste un milion de mașini vechi, în 20 de ani.