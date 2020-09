Ministerul Sănătății a anunțat încă un anjagat cu COVID-19! DSP va demara o ancheta epidemiologică

Ministerul Sănătății a anunțat încă un anjagat cu COVID-19! Discutăm despre al doilea caz înregistrat la nivelul instituției.

Este vorba despre o persoana asimptomatica, aflata deja in izolare la domiciliu, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii.

De asemenea, se mentioneaza ca acest caz nu are legatura cu cel anuntat inițial, cele două situații fiind apărute în departamente diferite.

Încă un anjagat cu COVID-19 la Ministerul Sănătății

“Si in acest caz, DSP Bucuresti va demara ancheta epidemiologica, in conformitate cu legislatia in vigoare. MS ia masurile necesare pentru dezinfectarea/ igienizarea spatiilor de birouri”, potrivit unui comunicat de presa.

Vă reamintim că un angajat al Ministerului Sanatatii (MS) a fost confirmat cu noul coronavirus, în urmă cu 24 de ore, acesta avand simptome usoare si urmand sa fie internat.

Spatiile de lucru din cladirea centrala a MS vor fi dezinfectate si igienizate. “Un angajat al Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la testul RT- PCR, pentru SARS-CoV-2.

Este vorba despre o persoana care prezinta simptomatologie usoara si care se afla, in prezent, in izolare, urmand a fi internata intr-o unitate sanitara de boli infectioase”, a transmis Ministerul Sanatatii.

In acest context, conform metodologiei, Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti va incepe ancheta epidemiologica.

“De asemenea, intr-o etapa imediat urmatoare, vor fi luate masurile necesare pentru igienizarea si dezinfectarea spatiilor de lucru din cladirea centrala a MS, precum si masuri suplimentare pentru protectia angajatilor”, a aratat sursa citata.

