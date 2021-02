Ministerul Sănătății anchetează exceptarea de la carantină a FCSB-ului după cantonamentul din Turcia

Ministerul Sănătății anchetează exceptarea de la carantinare de care FCSB a beneficiat după cantonamentul din Turcia. La revenirea în țară FCSB a susținut că pe lângă cantonament, echipa a participat la o competiție internațională, “Corendon Cup”.

Datorită faptului că FCSB a prezentat dovada participării la o competiție internațională, DSP a decis să nu impună carantinarea jucătorilor din lot, iar aceștia au revenit de pe aeroport la baza de pregătire de la Berceni.

Pentru FCSB a urmat imediat meciul cu Astra Giurgiu, câștigat cu 3-0, și lucrurile păreau să intre în normal, însă Ministerul Sănătății a decis să deschidă o anchetă în contextul în care au existat anumite obiecții cu privire la acel moment.

Ministerul Sănătății anchetează exceptarea de la carantinare de care a beneficiat FCSB

GSP a încercat să obțină anumite explicații cu privire la exceptarea de la carantinare de care a beneficiat FCSB, iar răspunsul Ministerului Sănătății a fost făcut public pe site-ul publicației: “Având în vedere solicitarea dumneavoastră transmisă Ministerului Sănătăţii, vă informăm că în urma cererii unui punct vedere experților din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, vă comunicăm următoarele:

În data de 14 ianuarie 2021, membrii delegației sportive FCSB au revenit în România venind din Turcia și au prezentat reprezentanților Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, care desfășoară activitate pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, dovada participării la o competiție sportivă internațională desfășurată în perioada 03 ianuarie 2021 – 14 ianuarie 2021 în Belek – Antalya.

De asemenea, managerul general al clubului a declarat că, pentru participarea la această competiție, «au fost efectuate teste COVID-19 pentru toți jucătorii și membrii echipei tehice care au participat la turneul Corendon Cup, toate rezultatele find negative». Ministerul Sănătății derulează o anchetă pentru a clarifica toate aspectele legale de cazul semnalat de dumneavoastră“, se arată în răspunsul Ministerului Sănătății.

DSP București a explicat de ce FCSB nu a stat în carantină

DSP București a explicat în momentul revenirii în țară a celor de la FCSB de ce echipa a fost exceptată de la carantină și care a fost criteriul legal pentru această decizie: “Membrii delegației sportive a Fotbal Club FCSB au prezentat reprezentanților DSPMB care desfășoară activitate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă dovada participării la o competiție sportivă internațională desfășurată în Belek-Antalya, Turcia, motiv pentru care aceștia au fost exceptați de la măsura carantinării în temeiul prevederilor art. 1 alin. 1 lit. t) din Hotărârea CNSU nr. 48/2020 de modificare a art. 3 din Hotărârea CNSU nr. 36/2020”.

De cealaltă parte, Gigi Becali anunța că echipa sa va disputa un singur meci competitiv în Turcia, dar și măsurile de protecție luate la nivelul lotului : „Nu scrie în lege că trebuie să fie competiție internațională oficială. Am jucat și o competiție internațională, cu o echipă din Turcia. Astăzi. Dacă s-a închis discuția, hai s-o închidem. Azi, FCSB joacă o competiție.

Da, noi d-aia ne-am dus, ca să jucăm. Cum a jucat și Aradul. A venit în țară? Așa venim și noi. Așa scrie în lege. Noi avem acum o hârtie de la guvernul turc, cum că această zonă este izolată. Noi am stat în hotel singuri, n-a existat nicio altă persoană care să stea cu noi, avem dovadă că am purtat măști. Avem că am plecat cu charter, avem și o hârtie, și dovada că am jucat o competiție internațională”, declara Gigi Becali la vremea rezpectivă.

