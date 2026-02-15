Ministerul Sănătății i-a acordat un nou mandat directorului spitalului în care pacienții erau torturați. Motivul? Lipsa contracandidaților

ADVERTISEMENT

Ministerul Sănătății a decis să-l „recompenseze” pe directorul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca cu un nou mandat, asta deși anul trecut Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a descoperit numeroase nereguli, așa cum a dezvăluit FANATIK.

Cum explică ministerul „recompensa”

Reamintim că, în timpul unei inspecții din luna iunie, doar într-o perioadă de 30 de zile, cât a durat controlul, la Spitalul Săpoca, județul Buzău, au fost descoperite numeroase nereguli și abuzuri. : pacienți calmi contenționați abuziv, bruscați și loviți, o pacientă bătută de o infirmieră, alta târâtă pe jos și imobilizată, cu fața acoperită.

ADVERTISEMENT

După incidente, Gabriela Pîrîu, directorul spitalului de la acel moment, s-a înscris astă toamnă la concursul pentru un nou mandat pe care comisia de concurs a ministerului de resort i l-a și acordat, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK de la Ministerul Sănătății. Din luna noiembrie, Gabriela Pîrîu are un nou mandat de manager al Spitalului din Săpoca.

„Referitor la managerul unității sanitare, menționăm că, în urma promovării concursului, doamna Gabriela Pîrîu a fost numită în funcția de manager al Spitalului Săpoca, începând cu data de 29.10.2021, pentru un mandat de 4 ani”, se precizează în rărspunsul primit de FANATIK de la minister.

ADVERTISEMENT

Motivul principal pentru care Pîrîu a primit încă un mandat de director a fost că nu a avut contracandidat și spitalul avea nevoie de un director. În plus, a luat și examenul. „Nu știu ce a făcut, ce nu a făcut, dar ca să fie înlocuită, trebuie să se înscrie și altcineva la concurs. Acest lucru nu s-a întâmplat. S-a înscris legal, dreptul dumneaei și a și luat note maxime”, ne-a transmis un demnitar al ministerului.

ADVERTISEMENT

Condițiile de tortură dintr-un spital nu sunt de interes pentru minister

FANATIK solicitat conducerii Ministerului Sănătății un punct de vedere după Raportul Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, întocmit în urma vizitei la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, inclusiv în legătură cu cazurile de violență asupra pacienților.

Răspunsul oficialilor de la Ministerul Sănătății a fost unul sec: „Precizăm că verificarea cazurilor de violență asupra pacienților nu intră în aria de competență a Ministerului Sănătății”. Totuși, în același răspuns se arată că , iar ministrul sănătății a dispus, prin ordin, efectuarea unui control de către structurile de specialitate, conform competențelor.

ADVERTISEMENT

„Ministrul Sănătății a dispus prin ordin, efectuarea unui control de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului, conform competențelor. Din raportul privind vizita de monitorizare desfășurată la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca, reiese faptul că au fost notificate organele abilitate să facă verificări în acest sens”, se precizează în răspunsul primit.

Reprezentanții ministerului mai adaugă că: „Precizăm că, verificarea cazurilor de violență asupra pacienților nu intră în aria de competență a Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății subliniază că verificarea cazurilor de violență asupra pacienților nu se află în atribuțiile sale”.

Cât despre anchetă, surse din Poliție ne-au transmis că ancheta încă se află în desfășurare.

Director până la sfârșitul lui 2029

Gabriela Pîrîu a fost numită în funcția de manager al Spitalului de Psihiatrie Săpoca începând cu data de 29 octombrie 2021, pentru un mandat de patru ani. Asta după ce în 2020 a fost numită ca manager interimar. Din noiembrie 2025 a intrat al doilea mandat care se va finaliza la sfârșitul lui 2029. Gabriela Pîrîu lucrează însă la Săpoca încă din anul 2006, când a finalizat rezidențiatul, fiind mai apoi medic primar de medicină de laborator.

Aceasta nu a dorit să răspundă la întrebările FANATIK în legătură cu incidentele descoperite de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Nu ne-a răspuns la întrebări. Nici ministrul sănătății, , nu a dorit să comenteze situația de la Săpoca.

Tratamente inumane și abuzuri

Anul trecut, de exemplu, inspectorii Consiliului de Monitorizare au descoperit tratamente inumane și abuzuri fizice la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, în urma unei vizite neanunțate. Aceștia au găsit pacienți agresați, ținuți în condiții improprii și hrăniți cu mâncare expirată. Inspectorii au sesizat Poliția după ce au vizionat înregistrările camerelor de supraveghere.

Imaginile arată cum o infirmieră lovește o pacientă înainte ca aceasta să fie imobilizată și legată. Un alt pacient este pălmuit și împins de un infirmier, după care salteaua este ridicată, iar pacientul este practic aruncat din pat, lovindu-se de perete. De asemenea, o altă pacientă este îmbrâncită cu brutalitate de un angajat.

Nu acestea au fost însă singurele nereguli. Pacienții imobilizați nu erau monitorizați, deși în documente se consemna că verificările se făceau din 15 în 15 minute. În realitate, imaginile de pe camerele de supraveghere arată că niciun cadru medical nu le evalua starea.

În plus, spitalul era supraaglomerat. Deși autorizația de funcționare permitea internarea a maximum 240 de pacienți cu măsuri de siguranță, în realitate erau internați aproximativ 320. Este vorba despre pacienți cu tulburări psihice severe, mulți dintre ei internați prin hotărâri judecătorești.

Situația de la Săpoca a ajuns și în atenția Consiliului Europei, care a întocmit un raport și a cerut autorităților române să adopte măsuri urgente pentru îmbunătățirea condițiilor din spitalele de psihiatrie și centrele rezidențiale.