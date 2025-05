Miniștrii nu văd semnele crizei, experții îi trag de mânecă și le-o arată. Analist economic: „Ei trăiesc într-o realitate paralelă”

România se scufundă încet, dar constant în zona nisipurilor mișcătoare ale economiei, dar ministrul finanțelor, Tanczas Barna, și cel al economiei, Marcel Boloș, își păstrează optimismul. Nu și economiștii, care cer autorităților măsuri urgente pentru a opri căderea într-o adevărată prăpastie.

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că vom avea mari probleme, iar fostul bancher Radu Georgescu susține că vine un adevărat tsunami. Cifrele arată într-adevăr înfiorător: România a avut în 2024 un deficit de 9,3%, aproape dublu față de ținta fixată anterior – 5%.

Miniștrii nu văd semnele crizei

În acest an, semnele nu arată deloc bine. Deficitul bugetar al României crește ca viteazul din poveste. După primele trei luni ale acestui an, deficitul este de 2,3%, adică un minus de 44 de miliarde de lei. Așadar, lucrurile arată mai rău decât în anul anterior, când după primul trimestru, deficitul a fost de 2,06%. Totul în condițiile în care Guvernul are o țintă fixată la un deficit de 7%.

Problemele nu se opresc aici. Deficitul de cont curent a ajuns în primele două luni ale anului la 4,8 miliarde de euro, în creștere cu 85% față de aceeași perioadă a anului 2024. Și tot în primele două luni ale anului, datoria externă totală a crescut cu 3,39 miliarde euro, iar acum totalizează 208,28 miliarde euro.

Analistul economic Adrian Negrescu spune că situația, care este oricum una delicată, a fost îngreunată și mai mult de demisia premierului și de anunțurile acestuia.

„Acum începem să plătim nota de plată”

„Acum începem să plătim nota de plată. E adevărat, în sfârșit s-a trezit și ministrul finanțelor să iasă într-o criză fără de precedent pentru România în a semnala faptul că ne vom respecta angajamentele, că avem mijloacele financiare în așa fel încât să evităm incapacitatea de plată invocată de inconștient, din punctul meu de vedere, de fostul premier Ciolacu, care a venit, practic, și a fost gaz pe focul unei crize și așa declanșate de rezultatul primului tur de alegeri. Deci, oricum, cel mai mult a contat, să zicem, demisia asta. Ce vedem noi acum în piața valutară este efectul Ciolacu, este efectul demisii intempestive a premierului și a deciziei de a rupe coaliția de guvernare în cel mai prost moment cu putință, într-o situație în care și așa investitorii erau îngrijorați de rezultatul primului tur de scrutin”, a spus Negrescu, pentru FANATIK.

Dacă și nu se grăbesc să ia măsuri, Adrian Negrescu consideră că ne aflăm în ceasul al 13-lea. El amintește și bilanțul caraghios al guvernării dat publicității chiar joi 8 mai, în care se vorbește despre reușitele Cabinetului Ciolacu. Premierul demisionar se laudă cu cel mai mare număr de angajaţi din istorie, cu cele mai mari investiţii publice, cu cei mai mulţi kilometri de autostradă construiţi şi daţi în folosinţă și cu cea mai consistentă creştere a pensiilor, dar uită să amintească deficitul uriaș, inflația de neoprit și dezechilibrele macro și micro economice și riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating.

Un bilanț de cascadorii râsului

„Chiar astăzi, avem cum bilanțul guvernării. Pare că cei care l-au făcut trăiesc într-o realitate paralelă, în care cea mai mare inflație din Europa, cea mai mare datorie publică și cel mai mare deficit din istoria României n-au contat, nu au fost trecute în acest bilanț extrem de pozitiv pe care Ciolacu l-a propus românilor. Pare că avem, din păcate, foarte mulți politicieni care trăiesc într-o realitate paralelă, într-o dimensiune financiară specială, în care creșterea euro, creșterea dobânzilor la credite, situația extrem de dificilă din economie, nu-i afectează.

Și e normal să fie așa, având în vedere că este un stat în care această aristocrație bugetară câștigă zeci de mii de euro pe lună, nu are datorii, trăiește bine mersi din banii noștri ai tuturor și nu este racordată la situația din economia reală. Este o aristocrație bugetară, un stat de tip fanariot, pe care noi l-am întreținut prin taxele și impozitele noastre în toți acești ani”, a mai spus Negrescu, pentru FANATIK.

Țara arde…

El amintește un alt detaliu, legat de această dată de ministrul economiei, Marcel Boloș.

„L-am văzut pe ministru lăudându-se astăzi, că el are dobândă fixă la credit, de parcă ne-a interesat foarte tare ceea ce se întâmplă cu creditele domnului ministrul al Economiei, nu cu situația generală economică, cu situația în care administrația statului a dus, până la urmă, în economia românească”, a mai adăugat el.

Necazurile nu se vor opri aici. , în timp ce nivelul de trai al românilor se va reduce direct proporțional. Și urmează mai multe etape de creșteri de prețuri, care vor sufoca populația și vor decima firmele mici și mijlocii.

„Deprecierea monedei locale a fost primul pas, dar va aduce noi scumpiri, mai ales la importuri. Al doilea val al inflației va veni peste noi în iulie, când vor crește prețurile energiei electrice, ceea ce va genera alte creșteri de prețuri. Un al treilea val va veni după creșterea prețurilor la gaze, după liberalizarea pieței. Și va veni și un al patrulea val de taxe, generat creșterea TVA și a altor taxe și impozite, din toamnă, cel mai probabil”, a mai spus Adrian Negrescu.

„Vine cu viteză un asteroid financiar”

Printre economiștii care avertizează că ne așteaptă vremuri grele se numără și Radu Georgescu.

„Spre România vine cu viteză un asteroid financiar. În acest timp, oamenii care ar trebui să pregătească România pentru impact, se bat între ei că în filmele lui Bud Spencer (Piedone). Iar mulți oameni și-au cumpărat floricele și se uită la acest film”, a avertizat Georgescu într-o postare pe Facebook.

El face apel la datele , care arată că numai în primele 2 luni ale 2025 au ieșit din România 4,8 miliarde euro mai mult decât au intrat, iar deficitul de Cont Curent a crescut cu 85% în 2025.

„Explic pentru cei care nu știu ce înseamnă Cont Curent. Monedele sunt că orice marfă: mere, prune, cartofi etc. Dacă cineva vine și ia un camion de mere din piață, prețul merelor va crește accelerat. Pe scurt, cursul euro va crește accelerat în următoarea perioadă”, a mai spus Georgescu.

În același timp, el amintește că din România a ieșit capital de investiții de miliard euro mai mult decât a intrat, iar datoria externă a crescut doar în 2 luni cu 3,3 miliarde euro. În loc de concluzie, el a mai amintit că în doar câteva luni vom fi evaluați de agenția Fitch, iar riscul de a fi retrogradați este cât se poate real.

„Mai avem 100 de zile până când asteroidul va ajunge în România. Pe 8 august agenția Fitch va publică raportul economic pentru România. În ultimul raport, Fitch a spus că ne vor pune în categoria Junk dacă nu reducem deficitul de Cont Curent și deficitul bugetar. După cum arată datele economice, eu cred că raportul este deja scris”, a mai spus Radu Georgescu.

Din nou la mâna FMI?

Și Adrian Negrescu vorbește despre două scenarii posibile, în funcție de evaluările marilor agenții de rating, S&P Global Ratings (Standard and Poor’s), Moody’s și Fitch Group. Într-un caz fericit, România ar rămâne cu rating investment grade, dar există și scenariul în care ar intra în junk. Evident, consecințele macro sunt diferite în cele două scenarii, iar în cazul în care România ar fi retrogradată la categoria junk, adică nerecomandată investițiilor, vom pierde și mai mulți investitori.

În acest caz, România ar ajunge într-o situație asemănătoare cu cea a Greciei, țară care s-a aflat în urmă cu câțiva ani pe buza prăpastiei. Măsurile timide luate până acum de autorități și preconizata creștere a TVA și a altor taxe și impozite nu va aduce salvarea, e opinia lui Adrian Negrescu.

„Din punctul meu de vedere, toate aceste măsuri vor fi insuficiente, toate aceste valuri de inflație nu vor crea, nu vor aduce mai mulți bani la buget, din contră, vor crea recesiune. Din această perspectivă, singurul nostru coloac de salvare va deveni acordul cu Fondul Monetar Internațional. Singurii, capabili să ne ofere credibilitate din prisma stabilității reformelor și, pe de altă parte, ne vor oferi circa 40-50 miliarde de euro, bani pe care să-i putem folosi pentru a avea cu ce să ne asigurăm toate necesitățile financiare”, a mai spus Adrian Negrescu, pentru FANATIK.