Ministrul agriculturii critică acordul UE-Mercosur: primim produse injectate pe care nu le putem testa. Expert: „Domnul Barbu și-a pierdut sprijinul politic”

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a criticat acordul UE-Mercosur, despre care spune că va aduce produse injectate cu pesticide periculoase din America Latină, interzise de altfel, cu riscul ca România să nu le poată testa din cauza faptului că laboratoarele nu sunt dotate. Economiștii îl contrazic, în timp ce președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară admite că nu avem dotările necesare.

Florin Barbu: „Lucrul acesta face ca anumite companii să distrugă partea de industria alimentară”

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, vine cu critici la adresa acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Acesta a făcut avertizări și a afirmat că importurile din America Latină ar putea produce efecte negative asupra industriei alimentare și agricole din UE, inclusiv în România.

„Am solicitat foarte clar ca fiecare stat să poată licenția produse agroalimentare din zona Mercosur. Și aceste companii să nu rămână la nivelul Uniunii Europene. Riscul major este că orice produs care a fost importat din zona de Mercosur devine produs european. Lucrul acesta face ca anumite companii, care au anumite interese economice de a importa din zona de Mercosur, să invadeze anumite state și să distrugă partea de industria alimentară, partea de zootehnie și partea de vegetal a unui stat”, a declarat Florin Barbu, potrivit

Laboratoarele nu pot testa substanțele toxice din produsele venite din afara UE

De asemenea, Florin Barbu a mai declarat că vor veni produse din America Latină injectate cu pesticide și hormoni, substanțe toxice pe care laboratoarele din România nu le pot testa. Acesta a subliniat faptul că acestea au fost interzise în Uniunea Europeană, iar el a solicitat Comisiei Europene să vină cu detalii asupra substanțelor utilizate, însă solicitările „nu au fost luate în calcul”.

„La nivelul Mercosur se utilizează substanțe categoria 1 și 2 pesticide, unde în Uniunea Europeană au fost interzise aceste categorii de produse. Sigur, la nivelul UE în zootehnie, nu ai voie să crești animale injectate cu hormoni sau anumite produse pe carnea de pui. Și aici vorbim de foarte multe produse tot pe bază de hormoni. Toate aceste lucruri sunt… la nivelul zonei de Mercosur.

Noi am solicitat să se aprobe la nivelul Comisiei Europene să vină să ne spună ce substanțe utilizează pentru că aceste laboratoare pe care noi le avem atât în România, cât și la nivelul Uniunii Europene nu pot depista acele substanță care nu sunt transpuse printr-un regulament sau printr-o directivă a Uniunii Europeane. Aceste solicitări nu au fost luate în calcul”, a adăugat ministrul Agriculturii, conform sursei citate.

„Domnul Barbu și-a pierdut puțin sprijinul politic”

În legătură cu declarațiile ministrului agriculturii, FANATIK a luat legătura cu președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta), Dragoș Frumosu, care a declarat faptul că, în opinia sa, Florin Barbu „și-a pierdut puțin sprijinul politic”,. Nici ministrul nu s-a ascuns și a recunoscut că PSD nu s-a opus , însă a cerut, pe de altă parte, garanții în favoarea fermierilor din România și Uniunea Europeană.

„Cred că domnul Barbu și-a pierdut puțin sprijinul politic sau este dirijat puțin politic vis-a-vis de aceste reacții. Nu cred că este normal să vii cu astfel de declarații pe ultima sută de metri, să vii cu declarații de genul ăsta după ce, mă rog, să-ți spunem în primă fază, Mercosurul a trecut la Bruxelles, iar poziția ministrului agriculturii, așa-zisa poziție a ministrului agriculturii, n-am aflat-o la timp și nici până acum nu știm, după toate discuțiile care au fost, dacă s-a discutat în Guvern, dacă a fost în Guvern un alt punct de vedere, dacă a fost cineva însărcinat să aibă această poziție vis-a-vis de momentul în care s-a dat votul pentru Mercosur. Deci încă au rămas niște semne de întrebare, motiv pentru care cred că ministrul agriculturii și-a pierdut sprijinul politic și atunci, asta o spun mai plastic, pentru a nu fi fluierat de fermieri, iese cu aceste declarații sau este o formă de șantaj politic din partea PSD-ului și are acceptul de a ieși cu astfel de declarații”, a declarat Dragoș Frumosu.

Avem laboratoare pregătite pentru testarea produselor?

Cu toate acestea, președintele Sindalimenta a subliniat că ceea ce a afirmat ministrul Barbu este „foarte adevărat” și că „România nu este pregătită din punct de vedere sanitar-veterinar și al analizelor care trebuiesc făcute pentru astfel de produse care vin din America Latină”.

„De foarte mulți ani, fiind membri ai Uniunii Europeane, noi aveam numai niște laboratoare dotate cu strictul necesar pentru a verifica produsele din punct de vedere sanitar-veterinar, ținând cont de fenomenul de trasabilitate. Pentru că ele veneau însoțite de documente care certificau și originea și faptul că ele corespund din toate punctele de vedere pentru a fi consumate și că respectă toate regulamentele și instrucțiunile Uniunii Europeane. Și atunci nu era nevoie de niște laboratoare foarte dotate sau foarte sofisticate”, a mai declarat Dragoș Frumosu pentru FANATIK.

În acest context, președintele federației a precizat că „România trebuia să se doteze, mai ales că exista posibilitatea pe cu tot ce înseamnă laboratoare de verificare”. Astfel, el susține că suntem în această situație din cauza „neglijenței” și „dezinteresului”.

„Faptul că la conducerea ANSVSA, în ultima perioadă, au fost numiți oameni, nu care nu aveau pregătirea respectivă, ci cu prea puțină experiență și au fost numiți politic și atunci evident că lucrurile astea nu au fost stăpânite. În momentul în care nu ai un șef care să știe cum se organizează domeniul și să știe ce să ceară, atunci ajungem în situația asta”, a mai adăugat Dragos Frumosu. De asemenea, președintele Sindalimenta susține că „asistăm la un joc” la care „fermierii nu sunt apărați”.

„Ministrul agriculturii face lobby pentru producători”

FANATIK a stat de vorbă și cu economistul Radu Nechita, care a afirmat că ministrul agriculturii face lobby pentru producători. De asemenea, admite faptul că „unele produse vor suferi concurența producătorilor din Mercorsur”, însă va exista și un avantaj pentru consumatori.

„Trebuie să vedem un pic cine pierde, cine câștigă. Ce știm noi, economiștii, de un sfert de mileniu, e că prin eliminarea taxelor vamale, suma câștigurilor e mai mare decât suma pierderii. Țările care practică politici protecționiste se sărăcesc”, a afirmat economistul Radu Nechita. De asemenea, economistul susține că „blocarea schimburilor cu exteriorul este un act de război, este o pedeapsă”.

„Cumva înțeleg poziția agricultorilor, fermierilor și crescătorilor de animale din Uniunea Europeană, pentru că ei sunt ciomăgiți cu reglementări și cu impozite și taxe. Soluția nu este să îi obligăm și pe argentinieni, pe mercosurieni să le zicem așa, să aibă reglementări la fel de păguboase și de contraproductive cum le avem noi pe partea de erergie, de exemplu. Nu este în regulă. Agricultorii, fermierii și crescătorii de animale ar trebui, în loc să ceară protecție și taxe vamale care duc la costuri mai mari pentru ei și pentru consumatori, să ceară dereglementare, să ceară o mai mare liberalizare a pieței interne”, a declarat economistul Radu Nechita.

„Hai să nu folosim un bau-bau care nu există”

Cât despre avertismentul ministrului privind produsele injectate, economistul susține că există acest risc doar dacă nu se respectă reglementările și dacă nu se verifică exportate de „mercosurieni”.

„Aici da, pot să apară discuții de tipul „Cum verificăm?”. Atunci hai să discutăm cum verificăm. Cum controlăm? Cine certifică? Mutăm discuția pe aceste lucruri. Nu sabotăm un tratat care, repet, este în avantajul consumatorilor europeni și nu va fi pe foarte, foarte mare dezavantaj, cel puțin pe partea agricolă”, a mai subliniat Radu Nechita.

De asemenea, economistul nu este de acord cu declarația ministrului, conform căreia noi nu putem identifica in laboratoare anumite substanțe toxice din produsele venite. De asemenea, acesta este de acord cu faptul că declarațiile sunt declarații politice, însă trebuie să mergem mai departe cu acordul și trebuie rezolvate riscurile.

„Nu putem să venim să spunem ‘Dom’le, înăuntru este ceva care nu-i bun, dar noi nu putem găsi’. Păi ce facem aici? Iar facem misticism? Ori discutăm științific pe bază de substanțe, anumite substanțe care au anumite efecte negative, dovedite și atunci le trasăm, le identificăm chimic, cu probe, cu analiză de laborator, prin sondaj și așa mai departe, ori dacă nu putem identifica substanțele în marea schema lucrurilor înseamnă că produsul finit este bun pentru consum ca și celălalt din UE”, a mai menționat economistul pentru FANATIK.