Ministrul Agriculturii: „Programul pentru şcoli continuă, cu buget majorat”. Elevii vor primii din nou fructe şi lapte

Peste 1,8 milioane de elevi şi preşcolari vor beneficia şi anul acesta de fructe, legume şi produse de panificaţie în şcoli. Proiectul a fost adoptat în şedinţa de Guvern.
Daniel Spătaru
25.09.2025 | 18:29
Ministrul Agriculturii Programul pentru scoli continua cu buget majorat Elevii vor primii din nou fructe si lapte
Elevii primesc cu o întârziere de două săptămâni lapte şi fructe la şcoală Foto: ilegis.ro

Florin Barbu, ministrul PSD al agriculturii, a anunţat joi majorarea bugetului pentru Programul lapte şi fructe în şcoli. Astfel, vor fi alocaţi aproape 800 milioane lei, urmând să beneficieze de acest program aproximativ 1,85 milioane elevi şi preşcolari.

Buget mai mare cu 4,75% faţă de anul şcolar precedent

Faţă de anul şcolar 2024/2025 bugetul a crescut cu 4,75%. Din suma totală alocată pentru anul şcolar în curs, 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene, iar restul de 711,2 milioane lei (143 milioane euro) sunt alocate din bugetul naţional. De acest program beneficiază preşcolarii din grădiniţele de stat cu program zilnic de patru ore şi elevii din ciclurile primar şi gimnazial şi cei din învăţământul special.

„Programul pentru școli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei. Am aprobat astăzi în Guvern continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026.

Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a fructelor și legumelor, laptelui și produselor lactate precum și produselor de panificație pentru peste 1.8 milioane de preșcolari și elevi. Folosim fondurile europene pentru a asigura alimentație sănătoasă copiilor noștri și sprijinim și producătorii locali distribuind produsele pe care le obțin”, a anunţat Florin Barbu, într-o postare pe Facebook.

Valoarea pentru fructe/legume a crescut la 0,80 lei/zi

Într-o notă specială, guvernul precizează că au fost actualizate valorile zilnice pentru porţiile distribuite. Astfel, pentru fructe şi legume valoarea a crescut de la 0,70 lei la 0,80 lei, la lapte şi produse lactate de la 1,11 lei la 1,18 lei, iar la produse de panificaţie de la 0,65 lei la 0,76 lei. Unul dintre motivele actualizării a fost creşterea TVA la produsele alimentare, de la 9% la 11%.

Proiectul aprobat în şedinţa de guvern de joi fusese pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii încă din data de 10 iulie, dar din cauza lipsei avizelor unor ministere elevii au început școala fără să primească lapte, fructe/legume şi produse de panificaţie (corn sau biscuiţi).

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
