Ministrul agriculturii promite un an excelent. „A nins exact în zonele cu probleme”. Despăgubiri record plătite în 2024 fermierilor

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, este de părere că anul 2025 va fi unul foarte bun pentru agricultura României, date fiind precipitațiile din acest an, țara noastră urmând să întrerupă un ciclu de patru ani de secetă. Oficialul a precizat și suma uriașă plătită ca despăgubiri pentru fermieri în 2024.

Un an agricol foarte bun în 2025

Ministrul Florin Barbu a precizat că anul acesta țara noastră va ieși dintr-un ciclu de trei-patru ani secetoși care au dus la pierderi considerabile pentru agricultura românească. Acesta a subliniat că precipitațiile din toamnă au fost foarte bune, iar acum în iarnă ninsorile au fost cu precădere în zonele afectate de secetă anterior.

„Cred că a venit ciclul bun pentru România, pentru că au fost trei – patru ani de secetă. Vremea ne arată că anul acesta va fi unul bun. Cu toate că aveam anumite date care spuneau că deja s-a instalat seceta, se pare că a nins exact în zonele unde am avut probleme cu deficitul de apă şi cu seceta anul trecut.

Plus că la sfârşitul lunii noiembrie şi în decembrie, pe toate zonele în care am avut secetă, au căzut precipitaţii de minimum 180 – 190 de litri. Au fost şi zone în care au căzut şi 300 de litri, iar cu zăpada asta s-a mai recuperat. În momentul de faţă nu avem deficit de apă în sol, pe nicăieri”, a declarat ministrul agriculturii.

Acesta a precizat că pentru de hectare, din care peste jumătate au fost deja însămânțate.

„Cred că avem însămânţate 3,8 milioane ha cu grâu, orz, rapiţă, iar în primăvară se vor însămânţa încă 3 milioane de hectare, cu porumb, floarea soarelui, etc. În total vor fi înfiinţate culturi cam pe 7 milioane hectare.

Noi avem cam 9 milioane de hectare de teren arabil, iar diferenţa o reprezintă culturile perene, lucernă, legume în câmp, sere, solarii şi alte culturi. Să ştiţi că fermierii au reuşit anul acesta să crească suprafaţa terenurilor cultivate cu 50.000 de hectare”, a mai declarat oficialul.

Despăgubiri record plătite în 2024 fermierilor

Ministrul Florin Barbu a mai declarat că din cauza secetei de anul trecut, autoritățile au plătit despăgubiri record fermierilor în anul precedent. aproape dublă față de anii precedenți, a completat acesta.

„Pierderile în sectorul vegetal au fost de peste 2,5 miliarde de euro anul trecut din cauza tuturor fenomenelor meteo extreme, iar statul a plătit peste două miliarde de euro. Am dat 400 de milioane de euro pentru secetă, 330 de milioane de euro pe cadrul Ucraina şi în plus pe acciză 100 de milioane de euro.

De asemenea, a mai fost sprijinul care s-a dat cumulat cu zootehnia, pe porc, pasăre, vacă de carne, aproape 150 de milioane de euro, deci un miliard de euro şi dacă adăugăm schemele de ajutor de stat care sunt normale încă un miliard de euro.

Deci, în total, au fost peste 2 miliarde de euro. Numai pe despăgubiri, bani direcţi către fermieri: un miliard de euro în plus faţă de oricare an din România. Nu s-au dat niciodată plăţi directe de un miliard de euro. Nu mai luăm în calcul ce s-a dat pe creditul fermierului. Dar trebuie spus că 2024 a fost un an greu”, a declarat ministrul agriculturii, care a subliniat că anul 2024 a fost unul dintre cei mai grei ani.