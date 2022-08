Ministrul Alexandru Rafila a dat un contract fără licitație, de 20 de milioane de euro către OMS. Deputat USR: „O golănie, vom da 700.000 de euro să ne spună unde sunt spitalele”

Memorandumul prin care Guvernul va aproba colaborarea dintre Ministerul Sănătății și OMS în implementarea măsurilor prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie aprobat în perioada următoare, prin hotărâre de guvern.

Ministrul Rafila, acuzat de conflict de interese

Deputatul USR Emanuel Ungureanu îl acuză pe ministrul că, prin acordarea fără licitație a acestui contract către instituția al cărei angajat a fost, se află într-un grav conflict de interese. Ungureanu susține, totodată, că acordul de consultanță încheiat cu OMS arată, totodată, faptul că birocrații din Ministerul Sănătății sunt incapabili să facă treaba pentru care își iau salariile.

Emanuel Ungureanu susține că textul propriu-zis al memorandumului conține cheltuieli care cu greu pot fi justificate, un exemplu fiind alocarea a 700.000 de euro pentru cartografierea spitalelor și căilor de acces pentru acesta. Practic, un expert străin va veni să spune Ministerului Sănătății unde sunt amplasate spitalele pe care le are sub oblăduire.

În schimbul consultanței oferite de către Organizația Mondială a Sănătății, autoritățile române urmează să plătească 21.253.776 euro în patru tranșe. Actualul ministru Alexandru Rafila a avut o colaborare îndelungată cu OMS, fiind reprezentantul țării noastre în această organizație din 2014 până în 2021. Rafila a fost inclusiv membru în Comitetul Executiv al OMS.

Motivele invocate de către Ministerul Sănătății

PNRR are un buget total de 29,2 miliarde de euro, dintre care 14,2 miliarde euro sub formă de finanțări nerambursabile și 14,9 miliarde euro sub forma de împrumuturi. Domeniul sănătații urmează să beneficieze de alocări generoase. În primul rând, este vorba de 2,45 miliarde de euro pentru Componenta 12 „Sănătate”, la care se adaugă alte 400.000.000 de euro prin Componenta 7 Digitalizare, acești bani fiind direcționați către realizarea sistemului de eHealth și telemedicină.

Din cheltuielile aprobate de Comisia Europeană fac parte și costurile de pentru servicii de asistență tehnică:

1.700.000 euro pentru Componenta C12 – Sănătate, Reforma 1: Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate;

14.190.000 euro pentru Componenta C12 – Sănătate, Reforma 2: Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate;

5.380.000 euro pentru Componenta C7 – Digitalizare, Investiția 3: Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină.

Banii pentru consultanță vor merge către OMS, memorandumul de înțelegere fiind semnat de către cele două părți pe 10 iunie. În nota de fundamentare a hotărârii prin care urmează să fie aprobat memorandumul de către Guvern sunt invocate patru motive pentru care Ministerul Sănătății a ales OMS pentru serviciile de consultanță:

„Grupul Organizației Mondiale a Sănătății reprezintă organizația de referință în domeniul sănătății la nivel mondial, fiind implicat activ în sprijinirea dezvoltării în domeniul sănătății și a coeziunii în cadrul UE;

Este unul dintre cei mai mari furnizori de politici publice în sănătate la nivel mondial;

Are expertiză în implementarea proiectelor de dezvoltare și reformă în domeniul sănătății;

Poate implementa instrumentele de reformă printr-o gamă largă de produse și servicii de consultanță / asistență tehnică.”

OMS așteaptă o tranșă de 10 milioane de euro

Banii vor fi virați OMS în patru tranșe, prima plată, de 10.000.000 euro, urmând a fi făcută în avans, în termen de 30 de zile de la semnarea memorandumului. În 2023 vor fi achitate alte două tranșe, în valoare de 5.500.000, respectiv 4.500.000 euro, iar tranșa finală, de 1.253.776 euro, va trebui plătită până pe 30 iunie 2024, datele fiind menționate în anexa care însoțește proiectul de aprobare a memorandumului deja semnat.

Pentru acești bani, Organizația Mondială a Sănătății se angajează să stabilească indicatorii de performanță și calitate după care vor fi evaluate serviciile medicale, să contribuie la elaborarea legislației pe care se va baza reforma din domeniu, să identifice modele de bune practici internaționale în managementul serviciilor de sănătate, să sprijine MS în vederea operaționalizării organismului responsabil de acreditarea și evaluarea programelor de formare a specialiștilor în managementul sanitar ș.a. Pe componenta de digitalizare, OMS va contribui, printre altele la optimizarea Platformei informatice a asigurărilor de sănătate (PIAS), la digitalizarea a 60 de instituții cu responsabilități în domeniul sănătății subordonate Ministerului Sănătății, digitalizarea a 200 de spitale publice (subordonate Ministerului Sănătății sau unităților administrativ teritoriale) ș.a.

Bani dați ca OMS să facă treaba Ministerului Sănătății

Însă deputatul USR Emanuel Ungureanu crede că acordul de consultanță cu OMS îl pune pe ministrul Alexandru Rafila în situația de conflict de interese, în condițiile în care acesta a fost membru al board-ului executiv al OMS până în 2021. „Pe ce criterii dă Guvernul 21 de milioane de euro cuiva? Nu contează cui, dar pe ce criterii? Legea achizițiilor publice unde este? Adică poți ajunge ministru al Sănătății, după ce ai lucrat la o firmă, și să te apuci, după ce ai ajuns ministru, să dai firmei unde ai lucrat și de unde ai luat bani – că el nu a lucrat la OMS pro bono, ci a luat bani – 21 de milioane de euro fără licitație…”, a declarat, pentru FANATIK, deputatul USR.

O altă problemă este legată de faptul că memorandumul suplinește ceea ce ar fi trebuit să facă angajații Ministerului Sănătății și ai altor instituții ale statului român. „Să fi spus domnul Rafila: Nu avem specialiști în MS. Îi dăm afară de ăia de la investiții, pe ăia de la Compania Națională de Investiții, de la fonduri europene, spitale regionale… Ministerul are direcții unde are așa-zis specialiști plătiți gras din fonduri europene, pe lângă salariile grase din minister, ca să facă spitale. Plus ANDIS (Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate – n.red.)”, a comentat deputatul.

Emanuel Ungureanu: „700.000 de euro pentru un fel de Waze al spitalelor”

În al treilea rând, memorandumul ar conține cheltuieli care nu pot fi justificate, cum ar fi alocarea a 700.000 de euro pentru cartografierea spitalelor din România.

„Domnul Rafila face un fel de Waze al spitalelor și românul o să știe printr-o aplicație, când ni se face rău, care este spitalul cel mai apropiat. Adică MS are nevoie să vină un specialist de la OMS să-i zică de 700.000 de euro unde sunt spitalele în țara asta? Vă dați seama ce bătaie de joc este în condițiile în care avem Inspecția sanitară de stat, DSP-uri, instituții de control, contracte cu CNAS care trebuie să știe unde e spitalul pentru că acolo dă banii, ANMCS-ul, instituția care acreditează spitale. Mai vine și domnul Rafila care vrea să dea fostului său angajator 700.000 de euro să-mi zică unde sunt spitalele țării…”, a spus Emanuel Ungureanu.

Deputatul susține că va mai prezenta și alte informații din memorandum care arată modul defectuos în care vor fi cheltuiți banii din PNRR alocați pentru domeniul sănătății.

„Golănia asta o pregătește domnul Rafila de prin martie când a spus să negocieze contribuția României la OMS. Noi plătim în fiecare an în jur de un milion de dolari drept contribuție. În condițiile în care sunt țări care, după pandemia Covid, văzând cât de „eficient” este OMS, nu au mai dat banii ăștia (…) Acum domnul Rafila bagă mâna până la cot – acordul e semnat deja, factura este emisă, iar până în opt septembrie trebuie plătit avansul de 47%. De ce? Nimeni nu a explicat”, a conchis Emanuel Ungureanu.

FANATIK a încercat să obţină o reacţie de la ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, dar până la publicarea materialului, acesta nu a oferit niciun punct de vedere.