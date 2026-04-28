Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a anunțat recent că este dispus să facă orice va fi nevoie pentru ca Steaua să primească în sfârșit dreptul de promovare în SuperLiga. Iar acum, la ceva timp de atunci, a venit cu noi informații de maxim interes în această direcție. Concret, a transmis că a fost îndepărtată ultima barieră care stătea în calea atingerii acestui deziderat.

De asemenea, , astfel încât să se poată modifica în cele din urmă forma de organizare, din club de drept public, cum este în prezent, în club de drept privat, chestiune esențială pentru ca echipa antrenată de Daniel Oprița să primească dreptul de a juca în prima ligă.

„Am pornit selecția competitivă pentru un nou comandant. Știu acum care sunt problemele și aștept ca un nou comandant să mă convingă că are capacitatea de a redresa aceste probleme. Și cel mai important lucru pentru clubul de fotbal, am ridicat bariera care ținea din a face pași pentru a intra în prima ligă. Am invitat companiile private care pot fi interesate să facă un parteneriat cu Ministerul Apărării pentru a se bifa condiția de a se putea promova în prima ligă.

Și mâine, după amiază, este prima ședință pe care o am cu cei care au trimis solicitări de interes către Ministerul Apărării. Sunt vreo 11 companii sau 14, mi-au spus colegii. Au fost programate unele în cursul zilei de mâine, unele în cursul zilei viitoare. Să vedem din perspectivă comercială care este interesul și cât de departe suntem de a ajunge la un punct comun”, la

Eduard Bachide nu mai este secretar de stat în MApN

Interesant de remarcat este că această declarație a ministrului Apărării Naționale s-a produs la scurt timp după ce Eduard Bachide a anunțat că a părăsit rolul de secretar de stat în cadrul MApN. Despre el, suporterii Stelei au spus de-a lungul timpului că este cel care împiedică rezolvarea formalităților necesare în sensul obținerii dreptului echipei din Ghencea de a evolua în SuperLiga. Astfel, este posibil ca la el să se fi referit Miruță când a spus că a fost îndepărtat ultimul obstacol existent în calea promovării Stelei.