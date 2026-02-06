Ministrul Apărării, anunț șoc pentru Steaua după ce a aflat cât se cheltuie în Ghencea: „Le reduc bugetul!”

ADVERTISEMENT

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a vorbit pe larg despre situația de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și a anunțat că în prezent se desfășoare o investigație de audit la această entitate. De asemenea, în această chestiune este implicat inclusiv Corpul de Control al Ministrului. În plus, o astfel de situație există în această perioadă și la Spitalul Militar din Capitală.

Ministrul Apărării Naționale a trimis Corpul de Control la CSA Steaua

În ceea ce privește „cazul” CSA, ministrul USR a transmis că în Ghencea există în prezent un buget de aproximativ 32 de milioane de euro anual, pentru toate secțiile sportive la un loc în mod evident.

De asemenea, Miruță a punctat că în viziunea sa este vorba despre o sumă foarte mare și, în plus, a apreciat că ar exista anumite mecanisme pentru ca acești bani să înceapă să fie folosiți într-o manieră mai rentabilă decât până în prezent, bineînțeles raportat și la

„Sunt în curs două investigaţii serioase de audit şi de Corp de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua. Am început să primesc informaţii sumarizate. Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva.

Atunci când voi primi raportul final, vă voi anunţa măsurile luate şi care sunt consecinţele pentru cei care greşesc. Nu fac o vânătoare de vrăjitoare în acest minister, însă e, cred eu, o abordare care, de fapt, asigură starea de sănătate a acestei instituţii.

Acolo unde se identifică o greşeală trebuie să descoperim mecanismul prin care s-a permis a se ajunge la această greşeală şi să fie eliminat.

Eu am început să mă uit despre cum se duc banii. Este un buget la Steaua de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A.

E foarte bine. E foarte bine că încercăm să se facă performanţă acolo, dar vrem ca utilizarea acestor bani să fie realizată într-un mod eficient, despre care am dubii în acest moment. Vreau să văd cum arată toată planşa”, a spus ministrul Apărării Naționale, citat de

Radu Miruță spune că vrea să micșoreze bugetul anual de 32 de milioane de euro de la CSA Steaua

De asemenea, cu aceeași ocazie, ministrul a transmis în mod clar faptul că intenționează ca în viitorul apropiat să ia o decizie clară privitoare la mișcorarea bugetului anual de la

„Fac o analiză după ce văd toate aceste cheltuieli, că mă întreabă lumea: le reduci bugetul? Răspunsul pe scurt este da. Răspunsul pe lung este că ar trebui să vedem cum arată un plan în funcţie de care să încadrez alte sume de bani.

Pasul 1 este să vedem exact starea problemelor de acolo, pasul 2 este ca în funcţie de aceste probleme să luăm nişte măsuri organizatorice, pasul 3 este să calibrăm bugetul pe noua structură care va fi compusă după ce vom avea toate aceste probleme. Suntem în situaţia 75% in progress, aş zice eu la pasul 1”.